KPS Capital Partners concorda em adquirir substancialmente todos os ativos da empresa Briggs & Stratton, incluindo o capital das filiais estrangeiras

NOVA YORK, 20 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que, através de uma filial recentemente formada, realizou um acordo de aquisição de ativos com a Briggs & Stratton Corporation (NYSE: BGG) e algumas das suas filiais de propriedade integral (coletivamente, "Briggs & Stratton" ou a "empresa") que estabelece que a KPS adquira substancialmente todos os ativos da Briggs & Stratton, incluindo o capital das filiais estrangeiras, por aproximadamente $ 550 milhões.

A Briggs & Stratton apresentou hoje uma petição ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Missouri solicitando a designação da KPS como licitante da oferta inicial de compra em uma petição de venda como parte da apresentação de petições voluntárias da empresa conforme o Capítulo 11 do Código de Falências. A Briggs & Stratton espera vender seus ativos através de um processo de venda supervisionado pelo tribunal, conforme a Seção 363 do Código de Falências.

A KPS, através de uma filial, também concordou em investir $ 265 milhões em uma tranche de financiamento da dívida da Briggs & Stratton com credores garantidos ("CG") para ajudar as operações da empresa. Após a entrada em vigor de uma ordem final de aprovação da facilidade de financiamento dos credores garantidos, a KPS terá o direito a uma "proposta de crédito" da sua participação de $ 265 milhões no financiamento de credores garantidos em ligação com a proposta de aquisição da Briggs & Stratton. Após aprovação pelo tribunal, o financiamento dos credores garantidos assegurará que a Briggs & Stratton tenha liquidez suficiente para continuar com suas operações normais e continuar a cumprir suas obrigações financeiras durante o processo de acordo com o Capítulo 11, incluindo o pagamento pontual de salários e benefícios dos funcionários, a continuação do atendimento de pedidos e expedições de clientes e outras obrigações.

A KPS anunciou também que realizou um acordo de princípio com o United Steelworkers dos Estados Unidos ("USW") sobre um novo acordo de negociação coletiva ("ANG") para os funcionários pagos por hora da Briggs & Stratton representados pelo sindicato das fábricas da empresa em Wisconsin. O novo acordo de negociação coletiva, um acordo exclusivo entre a KPS e a USW, entrará em vigor após a conclusão da aquisição.

Além disso, o Wells Fargo concordou em continuar a fornecer financiamento floor plan para ajudar os clientes da Briggs & Stratton sob propriedade da KPS, e um consórcio de bancos incluindo Wells Fargo, Bank of America, BMO Harris Bank e PNC Business Credit comprometeu-se a fornecer financiamento pós-início à Briggs & Stratton. Os financiamentos estão sujeitos à conclusão da aquisição e às condições habituais de fechamento.

Michael Psaros, fundador conjunto e sócio diretor conjunto da KPS, declarou: "Estamos muito felizes por adquirir a Briggs & Stratton, uma marca lendária da indústria de fabricação americana e uma empresa líder do seu setor. A Briggs & Stratton ocupa uma posição de liderança no mercado, tem magnitude, uma pegada de produção global, design de qualidade internacional, habilidade em engenharia e um portfólio de produtos líderes da indústria vendidos sob nomes de marcas icônicas. Pretendemos capitalizar as muitas oportunidades de crescimento atrativas da empresa e apoiar seu já substancial investimento em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e desenvolvimento de novos produtos. A KPS planeja fazer a nova Briggs & Stratton crescer de forma agressiva através de aquisições estratégicas".

"A KPS está empenhada na rápida aquisição da Briggs & Stratton para proporcionar garantia de resultado e confiança no futuro da nova empresa a todas as partes interessadas, incluindo clientes, funcionários e fornecedores. A empresa e suas partes interessadas se beneficiarão do empenho demonstrado pela KPS em excelência de produção, melhoria contínua, rede global e acesso a capital e recursos financeiros significativos. A nova Briggs & Stratton será capitalizada de forma conservadora e não sobrecarregada pelas grandes responsabilidades da sua antecessora".

"Agradecemos à United Steelworkers of America pelo seu apoio à nossa aquisição da empresa". "Até agora, utilizamos uma enorme quantidade de esforços, recursos e capital neste processo. Estamos confiantes de que todas as condições necessárias para criar uma nova e próspera empresa em funcionamento estão reunidas", concluiu Michael Psaros.

A Kirkland & Ellis LLP é a consultora jurídica da KPS para esta transação.

Sobre a Briggs & Stratton Corporation

A Briggs & Stratton Corporation (NYSE: BGG) com sede em Milwaukee, Wisconsin tem como foco fornecer energia para que trabalhos sejam concluídos e melhorar a vida das pessoas. A Briggs & Stratton é a maior produtora mundial de motores a gasolina para equipamentos elétricos de exterior, e é líder em concepção, produção e comercialização de equipamentos de geração de energia, lavadoras de alta pressão, produtos para cuidados de gramados, jardins, manutenção de grama e de canteiros de obras através das suas marcas Briggs & Stratton®, Simplicity®, Snapper®, Ferris®, Vanguard®, Allmand®, Billy Goat®, Murray®, Branco® e Victa®. Os produtos da Briggs & Stratton são concebidos, produzidos, comercializados e consertados em mais de 100 países em seis continentes. Para mais informações, visite www.basco.com e www.briggsandstratton.com .

Sobre a KPS Capital Partners

A KPS, por meio de suas entidades de administração afiliadas, é a gestora dos Fundos para Situações Especiais da KPS, uma família de fundos de investimento com mais de US$ 11,4 bilhões em ativos sob gestão (até 31 de março de 2020). Há mais de duas décadas, os sócios da KPS trabalham exclusivamente para valorizar o capital de maneira considerável, ao fazer investimentos controlados em ações de empresas do setor industrial e de manufatura em vários setores, inclusive materiais básicos, marca de consumo, produtos de luxo e para cuidados de saúde, peças automotivas, equipamentos essenciais e fabricação em geral. A KPS cria valor para seus investidores trabalhando de maneira construtiva com equipes de gestão talentosas para melhorar os negócios, e gera retornos sobre investimentos ao melhorar estruturalmente a posição estratégica, competitividade e lucratividade das empresas do seu portfólio, em vez de se concentrar mais em alavancagem financeira. As empresas do portfólio de Fundos da KPS apresentam uma receita anual agregada de aproximadamente US$ 8,4 bilhões, operam 150 fábricas em 26 países, contam com cerca de 23.000 funcionários diretamente ou por meio de joint ventures em todo o mundo. A estratégia de investimento da KPS e das empresas do seu portfólio está descrita de maneira detalhada no site www.kpsfund.com .

