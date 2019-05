KPS Capital Partners gaat het fitnessbedrijf van de Brunswick Corporation aankopen, waaronder het merk Life Fitness

Wereldleider in commerciële fitnessapparatuur

NEW YORK, 6 mei 2019 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") kondigde vandaag aan dat het door een nieuw gevormd partnerschap een definitieve overeenkomst heeft bereikt voor de acquisitie van het fitnessbedrijf van Brunswick Corporation, waaronder het merk Life Fitness ("Life Fitness" of het "Bedrijf"), voor ongeveer $ 490 miljoen in contanten.

Life Fitness is wereldleider op het gebied van commerciële fitnessapparatuur en spelletjestafels. Het Bedrijf produceert en verkoopt haar kracht- en cardioapparatuur en biljarttafels en accessoires onder de merknamen Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, Indoor Cycling Group, SCIFIT en Brunswick Billiards. De producten van het Bedrijf worden in meer dan 160 landen verkocht.

Jay Bernstein, een partner van KPS, zei, "Wij vinden het fantastisch om te investeren in Life Fitness, het internationale, toonaangevende merk in fitnessapparatuur. Life Fitness heeft wereldwijd de meeste geïnstalleerde apparatuur, met ongeveer twee miljoen stuks cardio- en krachtinstrumenten die regelmatig door 60 miljoen mensen wereldwijd worden gebruikt. Wij kijken uit naar de samenwerking met President Jason Worthy, zijn managementteam en medewerkers van Life Fitness wereldwijd om voort te bouwen aan dit geweldige platform en de sterke achtergrond van het Bedrijf op het gebied van design, innovatie en productontwikkeling. De bewezen staat van dienst van KPS bij de inzet van haar kapitaal, wereldwijde platform en inzet voor investering in technologie, innovatie, groei en klantenservice vertegenwoordigt een geweldige kans voor Life Fitness. Wij hebben er steeds meer vertrouwen in dat Life Fitness als onafhankelijk bedrijf zal floreren."

Jason Worthy, President van Life Fitness, zei, "Wij kijken uit naar deze geweldige kans om samen te kunnen werken met een bedrijf met een fantastische staat van dienst in de samenwerking met vergelijkbare bedrijven. KPS erkent onze merkpositie van wereldklasse, de waarde van onze klantrelaties, onze iconische reputatie binnen de fitnessbranche en ons inkomenspotentieel op de lange termijn. Wij zullen nauw samenwerken met KPS om een gericht strategisch plan te ontwikkelen en uit te voeren, gericht op onze missie om mensen te stimuleren gezonder te leven. Wij willen voortbouwen op onze lange en succesvolle achtergrond van productontwikkeling en technologische leiderschap, waarbij wij als doel hebben om de meest hoogwaardige oplossingen en dienstverlening te leveren voor een breed aanbod aan fitnessfaciliteiten en -klanten."

De afronding van de transactie wordt voorzien voor het tweede kwartaal van 2019 en is onderhevig aan de gebruikelijke slotvoorwaarden en goedkeuringen.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP zijn de juridisch adviseurs voor KPS en haar partners.

Over Life Fitness

Het hoofdkantoor bevindt zich buiten Chicago in Rosemont, Illinois. Life Fitness is een onderdeel van Brunswick Corporation (NYSE: BC). Ga voor meer informatie over producten en diensten van Life Fitness naar www.lifefitness.com.

Over KPS Capital Partners, LP

KPS is de manager van het KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer $ 5,1 miljard aan activa in beheer (sinds 31 december 2018). Al meer dan twee decennia lang hebben de partners van KPS uitsluitend gewerkt aan de realisering van een aanzienlijke kapitaalgroei door gecontroleerd te beleggen in aandelen van productiebedrijven en industriële bedrijven binnen verscheidene sectoren, waaronder die voor basismaterialen, merkproducten voor consumenten en de gezondheidszorg, alsmede luxe producten, auto-onderdelen, bedrijfsmiddelen en algemene productie. KPS creëert waarde voor haar beleggers door constructief te werken met getalenteerde managementteams aan de verbetering van bedrijven, en het genereert beleggingsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portefeuillebedrijven van de KPS-fondsen hebben een geaggregeerde jaaromzet van ongeveer $ 5,8 miljard, beheren 99 productiefaciliteiten in 27 landen, en hebben bijna 21.000 werknemers in dienst, zowel direct als in joint ventures wereldwijd. De KPS beleggingsstrategie en portefeuillebedrijven worden gedetailleerd omschreven op www.kpsfund.com.

