KPS Capital Partners maakt overname van Metra Holding S.p.A. en Metra S.p.A bekend

NEW YORK, 7 mei 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag bekendgemaakt dat het een definitieve overeenkomst heeft ondertekend om Metra Holding S.p.A. en Metra S.p.A. over te nemen (gezamenlijk "Metra" of het "Bedrijf"), een wereldwijde fabrikant van geëxtrudeerd aluminium. De verkopende aandeelhouders behouden 25% eigendom van de Vennootschap. Na voltooiing van de transactie wordt Metra de vierde overname die wordt voltooid door KPS Special Situations Mid-Cap Fund (het "Mid-Cap Fund") en de eerste overname van het Mid-Cap Fund van KPS in de EMEA-regio.

Metra is een wereldwijde, verticaal geïntegreerde fabrikant van geëxtrudeerde aluminiumprofielen en aanverwante diensten met toegevoegde waarde, waaronder schilderen, oxidatie, machinale bewerking, lassen en montage. Het Bedrijf biedt een volledig assortiment geëxtrudeerde aluminiumprofielen die voornamelijk worden gebruikt in de industriële en bouw- en constructie-eindmarkten in Europa en Noord-Amerika.

Pierre de Villeméjane, een partner van KPS Mid-Cap Investments ("KPS Mid-Cap"), zei: "We zijn verheugd met de overname van Metra, een gedifferentieerd aluminium extrusiebedrijf met diverse productie- en afwerkingsmogelijkheden, brede productontwikkelingscompetenties en klantenservice met een superieure staat van dienst. We kijken ernaar uit om samen te werken met de verkopende aandeelhouders, CEO Enrico Zampedri, en het Metra-team om groeimogelijkheden te versnellen, gedreven door substantiële investeringen in de activa en activiteiten van het bedrijf. De expertise die Metra van productie heeft en de hoge kwaliteitsnormen die het Bedrijf zichzelf heeft opgelegd, in combinatie met de wereldwijde strategische, operationele en financiële middelen van KPS, bieden een ideaal platform voor toekomstige groei. We zijn van plan het Bedrijf zowel organisch als via een wereldwijde overnamestrategie uit te breiden."

Enrico Zampedri, CEO van Metra, zei: "Het volledige team van Metra kijkt uit naar de samenwerking met KPS nu het Bedrijf deze volgende groeifase ingaat. KPS heeft een bewezen staat van dienst op het gebied van investeren in de metaalindustrie en toont het vermogen om binnen de sector aanzienlijke waarde te creëren. Het wereldwijde bereik van KPS, de toewijding aan uitmuntende productie en de gezondheid en veiligheid van alle werknemers van Metra, in combinatie met zijn aanzienlijke financiële middelen, zullen ons bedrijf in staat stellen om een aanzienlijke groei te realiseren, terwijl we onze focus op kwaliteit en klantenservice behouden."

De afronding van de transactie wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2021 en is onderhevig aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen. De financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Intesa Sanpaolo S.p.A. - IMI Corporate & Investment Banking Division diende als financieel hoofdadviseur en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP als juridisch adviseur van KPS. Lazard Srl diende als financieel adviseur, Allen & Overy LLP als juridisch adviseur en EY Advisory S.p.A. als due diligence-adviseur van Metra.

Over Metra

Metra is een wereldwijde, verticaal geïntegreerde fabrikant van geëxtrudeerde aluminiumprofielen en aanverwante diensten met toegevoegde waarde, waaronder schilderen, oxidatie, machinale bewerking, lassen en montage. Het Bedrijf biedt een volledig assortiment geëxtrudeerde aluminiumprofielen die voornamelijk worden gebruikt in de industriële en bouw- en constructie-eindmarkten in Europa en Noord-Amerika. Metra heeft zijn hoofdkantoor in Rodengo Saiano, Italië, met vijf strategisch gelegen productielocaties in Italië en Canada. Kijk vooor meer informatie op www.metrabuilding.com of www.metraindustry.com .

Over KPS Capital Partners

KPS is, via zijn gelieerde beheerentiteiten, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van investeringsfondsen met meer dan USD 12,3 miljard aan beheerd vermogen (per 31 december 2020). Al bijna drie decennia werken de Partners van KPS uitsluitend aan het realiseren van aanzienlijke kapitaalgroei door middel van controlerende aandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala van industrieën, waaronder basismaterialen, merkproducten voor consumenten, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaal apparatuur en algemene fabricage. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en genereert investeringsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portefeuillebedrijven van de KPS Funds hebben een totale jaaromzet van ongeveer USD 10,6 miljard, exploiteren 159 productiefaciliteiten in 22 landen en hebben ongeveer 34.000 werknemers, rechtstreeks en via joint ventures wereldwijd. De investeringsstrategie van KPS en de portefeuillebedrijven staan in detail beschreven op www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap richt zich op investeringen in de onderkant van de middenmarkt die tot USD 100 miljoen aan initieel eigen vermogen vereisen. KPS Mid-Cap richt zich op hetzelfde type investeringsmogelijkheden en maakt gebruik van dezelfde investeringsstrategie die de vlaggenschipfondsen van KPS al bijna drie decennia hanteren. KPS Mid-Cap maakt gebruik van en profiteert van de wereldwijde platform, reputatie, staat van dienst, infrastructuur, best practices, kennis en ervaring van KPS. Het KPS Mid-Cap investeringsteam wordt geleid door Partners Pierre de Villeméjane en Ryan Harrison die leiding geven aan een team van ervaren en getalenteerde professionals.

