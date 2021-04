KPS Capital Partners neemt EMEA Food and Consumer Packaging-activiteit over van Crown Holdings

TOONAANGEVEND EUROPEES VERPAKKINGSBEDRIJF WORDT ZELFSTANDIGE ONDERNEMING

CROWN HOLDINGS, INC. BEHOUDT EIGENDOMSBELANG VAN 20%

NIEUWE ONDERNEMING RICHT ZICH OP GROEI IN MARKTEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN EN CONSUMPTIEGOEDEREN

NEW YORK, 9 april 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft getekend voor de overname, voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika, van de activiteit voedingsmiddelen-, spuitbus- en promotieverpakkingen (de "EMEA Food and Consumer Packaging-activiteit" of de "Onderneming") van Crown Holdings, Inc. (NYSE: CCK, "Crown") voor 2,25 miljard euro (ongeveer 2,7 miljard dollar). Crown behoudt 20% van de aandelen van de onderneming. De transactie zal naar verwachting worden afgerond in het derde kwartaal van 2021 en is onderhevig aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen.

De EMEA Food and Consumer Packaging-activiteit is de grootste producent van stalen en aluminium verpakkingen voor voedingsmiddelen in Europa en is een toonaangevende producent van spuitbus- en promotieverpakkingen. De onderneming is van cruciaal belang voor de Europese voedselvoorzieningsketen en heeft honderden mondiale en regionale klanten voor voedingsmiddelen en consumptiegoederen. De producten van de onderneming zijn zeer duurzaam en helpen voedselverspilling te voorkomen en hogere recyclingpercentages te stimuleren. De EMEA Food and Consumer Packaging-activiteit heeft ongeveer 6.300 werknemers in 44 productievestigingen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en genereert een jaaromzet van ongeveer 2 miljard euro.

Michael Psaros, medeoprichter en co-managing partner van KPS, zei: "We zijn verheugd dat we een van de grootste metaalverpakkingsbedrijven in Europa kunnen overnemen. De omvang en de schaal van de onderneming, de breedte van haar productaanbod en haar decennialang ontwikkelde kritische voedselveiligheidstechnologie en procesdisciplines, in combinatie met groeiende eindmarkten, vormen de basis van een immens investeringsplatform. Wij danken de heer Donahue en Crown voor hun vertrouwen in KPS en in ons rentmeesterschap van het buitengewone bedrijf dat zij hebben opgebouwd. Wij kijken ernaar uit om constructief samen te werken met alle belanghebbenden van het bedrijf om een levendige en bloeiende nieuwe onderneming op te bouwen. KPS zal haar decennialange wereldwijde productie-ervaring inzetten om een ondernemerscultuur te creëren die gericht is op innovatie en voortdurende verbetering, en tegelijkertijd de financiële middelen verschaffen om te investeren in commerciële en operationele uitmuntendheid en in toonaangevende klantenservice"

Timothy Donahue, Chief Executive Officer van Crown, verklaarde: "Wij zijn zeer verheugd dat KPS Capital Partners een sterke eigenaar zal zijn voor de Europese activiteit op het gebied van blik, om toekomstige winstgevende groei en innovatie-initiatieven te ondersteunen. Europese afnemers en consumenten hebben metaalverpakkingen al lang omarmd en waarderen de uitstekende productbescherming en het smaakbehoud die ze bieden. We zijn verheugd om naast KPS een minderheidsbelang in de onderneming te behouden, aangezien de aandeelhouders van Crown zullen profiteren van het KPS-team en zijn staat van dienst als eigenaar van productiebedrijven en in het creëren van enorme waarde."

Over de EMEA Food and Consumer Packaging-activiteit

De EMEA Food and Consumer Packaging-activiteit is de grootste producent van stalen en aluminium verpakkingen voor voedingsmiddelen in Europa en is een toonaangevende producent van spuitbus- en promotieverpakkingen. Het bedrijf is van cruciaal belang voor de Europese voedselvoorzieningsketen, met honderden mondiale en regionale klanten voor voedingsmiddelen en consumptiegoederen. De producten van het bedrijf zijn zeer duurzaam, helpen voedselverspilling te voorkomen en zorgen voor hoge recyclingpercentages. Met ongeveer 6.300 werknemers verspreid over 44 productiefaciliteiten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika genereert de EMEA Food and Consumer Packaging-activiteit een jaaromzet van ongeveer 2 miljard euro.

Over Crown Holdings, Inc.

Over KPS Capital Partners

KPS is, via haar gelieerde beheersmaatschappijen, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met meer dan 12,3 miljard dollar aan beheerd vermogen (per 31 december 2020). Al bijna drie decennia lang werken de partners van KPS uitsluitend aan het realiseren van een aanzienlijke vermogenstoename door het uitvoeren van aandelenbeleggingen in productie- en industriële bedrijven in uiteenlopende sectoren, waaronder basismaterialen, merkartikelen voor de consument, gezondheids- en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaalgoederen en algemene productie. KPS creëert waarde voor haar investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en genereert investeringsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van haar portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van voornamelijk te vertrouwen op de financiële slagkracht. De portefeuillebedrijven van de KPS-fondsen hebben een totale jaaromzet van ongeveer 10.6 miljard dollar, runnen 159 productiefaciliteiten in 22 landen en hebben ongeveer 34.000 werknemers, rechtstreeks en via samenwerkingsverbanden over de hele wereld. De beleggingsstrategie en de portefeuillebedrijven van KPS zijn in detail beschreven op www.kpsfund.com .

