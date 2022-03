KPS CAPITAL PARTNERS NEEMT OLDCASTLE BUILDINGENVELOPE INC. OVER VAN CRH PLC

Noord-Amerikaanse leider in bouwbeslag, glas- en beglazingssystemen

NEW YORK, 1 maart 2022 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") kondigde vandaag aan dat het, via een nieuw opgerichte dochteronderneming, een definitieve overeenkomst heeft ondertekend om Oldcastle BuildingEnvelope Inc. ("OBE" of het "Bedrijf") voor ongeveer $ 3,45 miljard in contanten over te nemen van CRH plc (LSE: CRH). De afronding van de transactie wordt medio 2022 verwacht en is onderhevig aan de gebruikelijke afsluitvoorwaarden en -goedkeuringen.

Raquel Vargas Palmer, co-managing Partner van KPS, zei: "We zijn verheugd om de grootste leverancier van bouwbeslag, glas- en beglazingssystemen in Noord-Amerika over te nemen. OBE is de enige 'one-stop-shop' voor elk kritiek product dat een klant in de glasindustrie nodig heeft en bedient aantrekkelijke, groeiende eindmarkten. We zijn van plan winstgevende groei te stimuleren door het bedrijf de financiële middelen te geven om te investeren in commerciële en operationele uitmuntendheid. We zullen gebruik maken van de decennialange productie-expertise van KPS om een ondernemerscultuur te creëren waarin innovatie, continue verbetering en uitstekende klantervaring centraal staan. OBE heeft in de afgelopen decennia blijk gegeven van een sterk vermogen om synergistische overnames te integreren. We zullen strategische ondersteuning en kapitaal bieden bij het nastreven van toekomstige groeimogelijkheden. We kijken ernaar uit om samen te werken met de getalenteerde medewerkers en het managementteam van OBE onder leiding van directeur en CEO Liz Haggerty om de waardecreatiemogelijkheden van het bedrijf te versnellen."

"Het hele OBE-managementteam kijkt ernaar uit om samen te werken met KPS nu het bedrijf zijn reis als onafhankelijk bedrijf begint", aldus Liz Haggerty. Ze vervolgt: "KPS heeft een voorbeeldige staat van dienst op het gebied van investeren in en het verbeteren van productiebedrijven. We hebben er het volste vertrouwen in dat zij de juiste partner zijn om ons te helpen ons strategisch plan uit te voeren. We blijven voortbouwen op onze toonaangevende reputatie waarin kwaliteit, betrouwbaarheid en productinnovatie centraal staan. Dankzij de ervaring van KPS met productiebedrijven en de aanzienlijke beschikbare kapitaalmiddelen kunnen we investeren in onze commerciële en operationele groeistrategie. We zijn van plan onze capaciteiten als leverancier van klantgerichte oplossingen op de markten voor bouwbeslag, glas- en beglazingssystemen uit te breiden. We zijn erg enthousiast over de toekomstige kansen van OBE en hebben in KPS een geweldige partner gevonden om ze te grijpen."

BofA Securities en J.P. Morgan Securities LLC traden op als financieel adviseurs voor CRH plc. Citi trad op als financieel adviseur en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP trad op als juridisch adviseur voor KPS en zijn dochterondernemingen.

Over Oldcastle BuildingEnvelope

OBE is de belangrijkste verticaal geïntegreerde fabrikant, producent en distributeur van bouwbeslag, glas- en beglazingssystemen in Noord-Amerika. OBE is een toonaangevend bouwproductenbedrijf met een aanzienlijke aanwezigheid in elk grootstedelijk gebied in de Verenigde Staten en Canada en heeft zijn hoofdkantoor in Dallas, Texas. Het bedrijf produceert hoogwaardige architecturale glasproducten en aluminium framesystemen en distribueert, via haar dochteronderneming C.R. Laurence, complementaire hardware en beglazingsbenodigdheden. OBE levert producten aan een brede klantenkring van architecten, glaszetters, aannemers en ontwikkelaars die gediversifieerde eindmarkten voor woning- en utiliteitsbouw bedienen. Het bedrijf heeft meer dan 6.700 medewerkers en exploiteert 84 productie- en distributiefaciliteiten in vijf landen. Ga voor meer informatie over Oldcastle BuildingEnvelope naar www.obe.com.

Over CRH

CRH (LSE: CRH, ISE: CRG,NYSE: CRH) is 's werelds grootste onderneming in bouwmaterialen, met ongeveer 77.400 mensen in dienst op ongeveer 3.200 operationele locaties in 28 landen. Het is het grootste bouwmaterialenbedrijf in Noord-Amerika en Europa en heeft ook regionale posities in Azië. CRH produceert en levert een reeks geïntegreerde bouwmaterialen, producten en innovatieve oplossingen die overal in de bebouwde ruimte te vinden zijn, van grote openbare infrastructuurprojecten tot commerciële gebouwen en woonstructuren. CRH, een Fortune 500-bedrijf, is een constituerend lid van de FTSE 100 Index, de EURO STOXX 50 Index, de ISEQ 20 en de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Europe. De Amerikaanse aandelen van CRH staan genoteerd aan de NYSE. Ga voor meer informatie naar www.crh.com.

Over KPS Capital Partners, LP

KPS is, via haar gelieerde beheerentiteiten, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van investeringsfondsen met ongeveer $ 13,1 miljard aan activa onder beheer (per 31 december 2021 ). Gedurende bijna drie decennia hebben de partners van KPS uitsluitend gewerkt aan het realiseren van aanzienlijke kapitaalgroei door het doen van controlerende aandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala van industrieën, waaronder basismaterialen, merkproducten voor consumenten, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaalgoederen en algemene fabricage. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en genereert investeringsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op een financieel hefboomeffect. De portfoliobedrijven van de KPS Funds genereren momenteel een totale jaaromzet van ongeveer $ 15,2 miljard, exploiteren 165 productiefaciliteiten in 26 landen en hebben ongeveer 43.000 werknemers, rechtstreeks en via joint ventures wereldwijd (per 31 december 2021, pro forma voor recente acquisities en uitgangen). De investeringsstrategie en portfoliobedrijven van KPS worden in detail beschreven op: www.kpsfund.com.

