KPS Capital Partners neemt Siderforgerossi Group S.p.A. over

Creëert een wereldwijd platform voor smeedproducten

Markeert tweede overname van mid-cap fondsen in Italiaans bedrijf

NEW YORK, 9 juni 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ('KPS') heeft vandaag bekendgemaakt een definitieve overeenkomst te hebben ondertekend voor de overname van Siderforgerossi Group, S.p.A. ('Siderforgerossi' of het 'Bedrijf'), een wereldwijde fabrikant van smeedproducten van grote omvang. Na afronding van de transactie wordt Siderforgerossi de vijfde overname die het KPS Special Situations Mid-Cap Fund (het 'Mid-Cap Fund') heeft voltooid en de tweede Mid-Cap Fund-overname door KPS in Italië in 2021.

Siderforgerossi is een toonaangevende, verticaal geïntegreerde fabrikant van gewalste en smeedproducten met mogelijkheden over het hele productiespectrum, waaronder mogelijkheden voor ringwalsen, open matrijs en gesloten matrijs. Het bedrijf is gespecialiseerd in smeedproducten van grote omvang en bedient voornamelijk de eindmarkten voor windenergie, olie en gas, grondverzet, auto's, conventionele en kernenergie en ruimtevaart in Europa en India. Siderforgerossi biedt klanten een verticaal geïntegreerd aanbod, waaronder warmtebehandeling, destructieve en niet-destructieve testen en machinale bewerking. Het Bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Veneto, Italië en exploiteert negen productievestigingen in Italië en drie extra vestigingen in India.

Ryan Harrison, een partner van KPS Mid-Cap Investments ('KPS Mid-Cap'), zei: "Siderforgerossi is een marktleider met ongeëvenaarde productiemogelijkheden en een gedifferentieerde staat van dienst op het gebied van kwaliteitscontrole en klantenservice. We zijn verheugd dat deze investering de basis vormt van een wereldwijd platform voor smeedproducten dat KPS en het Siderforgerossi-team zowel organisch als door overnames willen laten groeien. We kijken ernaar uit om samen te werken met Chief Executive Officer Adriano Zambon, het getalenteerde managementteam en de toegewijde medewerkers van het Bedrijf om groeimogelijkheden te versnellen en waarde te creëren door gebruik te maken van de zeer succesvolle, decennialange ervaring van KPS op het gebied van investeringen in de metaal- en smeedproductenindustrieën."

Adriano Zambon, Chief Executive Officer van Siderforgerossi, zei: "We zijn verheugd om onder eigendom van KPS te opereren nu het Bedrijf deze volgende fase van ontwikkeling ingaat. De bewezen staat van dienst van KPS op het gebied van uitmuntende productie zal Siderforgerossi laten profiteren van betekenisvolle groeimogelijkheden en zonder onze focus op kwaliteit, veiligheid en klantenservice te verliezen. Onder het eigendom van KPS zullen we een reeks groei- en operationele initiatieven ontwikkelen om voort te bouwen op onze lange en succesvolle geschiedenis."

De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt. Intesa Sanpaolo S.p.A. – IMI Corporate & Investment Banking Division fungeerde als financieel hoofdadviseur, Houlihan Lokey als adviseur voor schuldkapitaalmarkten en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP als juridisch adviseur voor KPS.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. was financieel hoofdadviseur en NTCM Studio Legale was juridisch adviseur voor de verkoop van aandeelhouders van Siderforgerossi en het Bedrijf.

Over Siderforgerossi Group

Over KPS Capital Partners

KPS is, via zijn gelieerde beheerentiteiten, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer USD 12,8 miljard aan activa onder beheer (per 31 maart 2021). Al bijna drie decennia werken de Partners van KPS uitsluitend aan het realiseren van aanzienlijke kapitaalgroei door middel van controlerende aandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala van industrieën, waaronder basismaterialen, merkproducten voor consumenten, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaal apparatuur en algemene fabricage. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en genereert investeringsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portefeuillebedrijven van de KPS Funds hebben een totale jaaromzet van ongeveer USD 10,9 miljard, exploiteren 149 productiefaciliteiten in 22 landen en hebben ongeveer 35.000 werknemers, rechtstreeks en via joint ventures wereldwijd. De investeringsstrategie van KPS en de portefeuillebedrijven staan in detail beschreven op www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap richt zich op investeringen in de onderkant van de middenmarkt die tot USD 100 miljoen aan initieel eigen vermogen vereisen. KPS Mid-Cap richt zich op hetzelfde type investeringsmogelijkheden en maakt gebruik van dezelfde investeringsstrategie die de vlaggenschipfondsen van KPS al bijna drie decennia hanteren. KPS Mid-Cap maakt gebruik van en profiteert van de wereldwijde platform, reputatie, staat van dienst, infrastructuur, best practices, kennis en ervaring van KPS. Het KPS Mid-Cap investeringsteam wordt geleid door Partners Pierre de Villeméjane en Ryan Harrison die leiding geven aan een team van ervaren en getalenteerde professionals.

