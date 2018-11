KPS Capital Partners portefeuillebedrijf C&D Technologies acquireert binnenkort Trojan Battery Company

Creëert technologisch wereldleider in de accu-industrie

NEW YORK, 6 november 2018 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag aangekondigd dat zijn portefeuillebedrijf C&D Technologies, Inc. ("C&D") is overeengekomen om Trojan Battery Company, LLC ("Trojan") van Charlesbank Capital Partners, LLC en andere aandeelhouders over te nemen. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

De acquisitie van Trojan door C&D brengt twee leidinggevende gespecialiseerde accuproducenten bijeen die beide een lange traditie hebben in het leveren van topkwaliteit, uiterst innovatieve producten in de volgende markten: industriële toepassingen, hernieuwbare energie en gespecialiseerde voertuigen. Het gecombineerde bedrijf zal een technologisch wereldleider zijn in de accu-industrie, met een gecombineerde omzet van meer dan $ 1,0 miljard, en de mogelijkheid om een brede portefeuille aan energieopslagoplossingen van hoge kwaliteit aan te bieden die tegemoet kunnen komen aan de groeiende behoeften van cliënten wereldwijd. Het gecombineerde bedrijf zal acht productie-installaties hebben in de Verenigde Staten (Californië, Georgië, Indiana en Wisconsin), Mexico en China; een joint venture in China; twee vooruitstrevende onderzoeks- en ontwikkelingscentra die uitsluitend zijn gewijd aan deepcycle-accutechnologie; en internationale kantoren in Europa, de Verenigde Arabische Emiraten en Azië.

David Shapiro, beherend vennoot bij KPS, zei, "KPS heeft C&D geacquireerd om te dienen als platform in de mondiale energieopslagindustrie, en de industriële logica van het samenvoegen van C&D en Trojan is extreem overtuigend. Trojan is een iconische merknaam en we zien er naar uit om de groei daarvan de versnellen door het benutten van C&D's wereldwijde bereik en sterke technische capaciteiten. Het willen graag nauw samenwerken met het managementteam en de werknemers van C&D en Trojan en zo de mondiale leider in de energieopslagindustrie op te bouwen."

Armand Lauzon, algemeen directeur bij C&D, zei, "Dit is voor zowel C&D als Trojan een historisch moment en ik verheug me op het leiden van het nieuwe bedrijf in de toekomst. Gezien de complementaire portefeuilles van C&D en Trojan aan wereldomvattende productie-installaties, markten en producten is dit een zeer aantrekkelijke combinatie van enorme strategische waarde die boeiende mogelijkheden biedt voor groei in meerdere segmenten. Wij zetten ons volledig on om alles aan C&D en Trojan te behouden dat onze respectievelijke trouwe klanten, leveranciers en werknemers over de jaren zijn gaan verwachten, en gaan tegelijkertijd onze toegenomen schaal en middelen inschakelen om de vele opwindende nieuwe mogelijkheden te realiseren."

Neil Thomas, algemeen directeur bij Trojan, voegde hieraan toe, "De combinatie van Trojan en C&D creëert een krachtige nieuwe leider in de energieopslag- en transportindustrie. Het gecombineerde bedrijf zal een leidende rol innemen in een periode dat de energieopslagindustrie zich snel ontwikkelt in schaal en raffinement. Ik ben heel blij met de inzet van KPS en C&D voor een uitmuntende productie en ik denk dat die de ambitieuze groei-initiatieven van Trojan ondersteunt en tevens aantrekkelijke mogelijkheden biedt voor onze ijverige werknemers."

De afronding van de transactie vindt naar verwachting plaats aan het einde van 2018, afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton en Garrison LLP boden juridisch advies aan KPS en C&D betreffende de transactie.

Over C&D Technologies

C&D is een wereldleider op het gebied van het produceren en onderhouden van industriële lood/zuur accu's en accusystemen voor opslag en transport van energiestromen, hoofdzakelijk voor stand-by-vermogenstoepassingen. Met het hoofdkantoor in Blue Bell, Pennsylvania biedt C&D producten en diensten aan klanten in de volgende markten: nutsbedrijven, telecommunicatie, ononderbroken energievoorziening, kabel, breedband en hernieuwbare energiemarkten. C&D heeft vier productiefaciliteiten in de Verenigde Staten (Indiana, Wisconsin), Mexico en China, en een joint venture in China.

Over Trojan Battery Company

Trojan is wereldleider in de productie van deepcycle-accu's voor voertuigen en stationaire toepassingen. Met het hoofdkantoor in Santa Fe Springs, Californië, heeft Trojan vier productiefaciliteiten in Californië en Georgië, twee geavanceerde onderzoeks- en ontwikkelingscentra die uitsluitend zijn gewijd aan deepcycle-accutechnologie, en internationale kantoren in Europa, de Verenigde Arabische Emiraten en Azië.

Over KPS Capital Partners, LP

KPS is de manager van het KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer $ 5,4 miljard aan activa in beheer. Al meer dan twee decennia lang hebben de partners van KPS uitsluitend eraan gewerkt om aanzienlijke kapitaalgroei te realiseren door gecontroleerd te beleggen in aandelen van productie- en industriële bedrijven binnen een verscheidenheid aan sectoren, waaronder die voor basismaterialen, merkproducten voor consumenten en de gezondheidszorg, alsmede luxeproducten, auto-onderdelen, bedrijfsmiddelen en algemene productie. KPS creëert waarde voor zijn beleggers door constructief te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en het genereert beleggingsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portefeuillebedrijven van de KPS fondsen hebben een geaggregeerde jaaromzet van ongeveer $ 5,5 miljard, beheren in 110 productiefaciliteiten in 27 landen, en hebben bijna 21.000 werknemers in dienst, zowel direct als in joint ventures wereldwijd. De KPS beleggingsstrategie en portefeuillebedrijven worden gedetailleerd omschreven op www.kpsfund.com

Related Links

http://www.kpsfund.com