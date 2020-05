KPS Capital Partners s'apprête à acquérir l'activité de solutions de levage de tiges de Lufkin auprès de Baker Hughes

La marque leader du secteur des solutions mondiales de levage de tiges s'apprête à devenir une société indépendante

NEW YORK, 1er mai 2020 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif visant à acquérir l'activité de solutions de levage de tiges de Lufkin (« Lufkin » ou la « Société ») auprès de Baker Hughes (NYSE : BKR).

Lufkin a été fondée en 1902 et a été acquise en 2013 par la division Pétrole et gaz de General Electric. La division a ensuite fait l'objet d'une fusion avec Baker Hughes, Inc. en 2017.

Basée à Missouri City au Texas, Lufkin est un fournisseur leader mondial de produits, technologies, services et solutions de levage de tiges, notamment des équipements de contrôle automatisé et d'optimisation, ainsi que des logiciels destinés aux équipements de levage de tiges pour le secteur pétrolier et gazier. Grâce à plus de 100 années de leadership sectoriel, Lufkin fabrique une gamme complète d'unités de pompage des surfaces, de tiges de pompage de fond de puits, ainsi que de systèmes d'automatisation au sein de six installations de fabrication et d'assemblage réparties à travers le monde. Lufkin jouit d'une large présence mondiale en matière de services, et opère sur tous les marchés majeurs du levage de tiges à travers le monde.

À l'issue de la clôture, la transaction permettra de transférer les actifs de l'activité de levage de tiges de Lufkin à une société affiliée de KPS, notamment les droits relatifs à la marque, les installations, la propriété intellectuelle et le personnel. L'activité de transmission de puissance de Lufkin continuera de faire partie du portefeuille de Baker Hughes, et n'est pas incluse dans la transaction avec KPS.

Michael Psaros, cofondateur et co-associé directeur de KPS, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire de Lufkin une société indépendante. KPS bâtira une plateforme énergétique efficace qui se fondera sur le nom de marque légendaire de Lufkin, sur sa réputation inégalée en matière de fiabilité, sur ses technologies supérieures ainsi que sur son implantation mondiale. La dislocation historique sur les marchés énergétiques mondiaux et domestiques d'aujourd'hui crée une opportunité d'investissement extraordinaire pour un investisseur comme KPS. Ryan Baker, associé chez KPS, dirigera une équipe afin d'acquérir des technologies et des produits complémentaires, qui desservent le secteur en amont de l'industrie énergétique, en partenariat avec l'équipe de direction de Lufkin. Lufkin bénéficiera du fait de devenir une entreprise sans dettes, avec un accès aux ressources financières très importantes de KPS. »

Andy Cordova, directeur général des solutions de levage de tiges pour Baker Hughes, a déclaré : « Nous sommes confiants en notre avenir en tant que société indépendante sous la propriété de KPS. KPS est le partenaire idéal grâce à son expérience éprouvée de plusieurs décennies dans la création et l'établissement de sociétés leaders de leur secteur. La plateforme mondiale de KPS, son engagement en faveur de l'excellence de fabrication et ses ressources financières significatives permettront à Lufkin d'accélérer sa croissance, et d'investir dans les technologies et les améliorations de processus pour ses clients, tout en développant sa réputation établie en matière de technologies, de qualité et de service clients leaders du secteur. »

La clôture de la transaction devrait avoir lieu en milieu d'année 2020, sous réserve des conditions et approbations habituelles de clôture.

Simmons Energy, division de Piper Sandler & Co., a agi en tant que conseiller, et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi en tant que conseiller juridique auprès de KPS et de ses sociétés affiliées. Citi et Tudor, Pickering, Holt & Co. ont agi en tant que conseillers financiers, et King & Spalding International LLP a agi en tant que conseiller juridique auprès de Baker Hughes.

À propos de Lufkin

Basée à Missouri City au Texas, Lufkin est un fournisseur leader mondial de produits, technologies, services et solutions de levage de tiges, notamment des équipements de contrôle automatisé et d'optimisation, ainsi que des logiciels destinés aux équipements de levage de tiges pour le secteur pétrolier et gazier. Grâce à plus de 100 années de leadership sectoriel, Lufkin fabrique une gamme complète d'unités de pompage des surfaces, de tiges de pompage de fond de puits, ainsi que de systèmes d'automatisation au sein de six installations de fabrication et d'assemblage réparties à travers le monde. Lufkin jouit d'une large présence mondiale en matière de services, et opère sur tous les marchés majeurs du levage de tiges à travers le monde. Pour en savoir plus sur Lufkin, rendez-vous sur www.bhge.com/upstream/production-optimization/artificial-lift/rod-lift-systems .

À propos de KPS Capital Partners

KPS, via ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire du KPS Special Situations Funds, groupe de fonds d'investissement possédant près de 11,7 milliards $ d'actifs sous gestion (au 31 décembre 2019). Depuis plus de vingt ans, les Associés de KPS travaillent de manière exclusive afin d'atteindre une appréciation significative du capital, en réalisant des investissements majoritaires en capital dans des sociétés de fabrication et industrielles au sein d'un large éventail de secteurs, parmi lesquels des matériaux de base, des produits de consommation de marque, de santé, et de luxe, ainsi que des pièces automobiles, des biens d'équipement, et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs, en travaillant de manière constructive avec des équipes de direction talentueuses afin d'optimiser les entreprises, ainsi que de générer des retours sur investissement en améliorant de manière structurelle la position stratégique, la compétitivité, et la rentabilité de leurs sociétés de portefeuille, plutôt qu'en s'appuyant principalement sur les leviers financiers. Les sociétés de portefeuille des fonds de KPS génèrent un chiffre d'affaires annuel cumulé d'environ 8,4 milliards $, exploitent 143 installations de fabrication dans 26 pays, et emploient près de 28 000 personnes, directement ou via des coentreprises à travers le monde (au 31 décembre 2019). La stratégie d'investissement de KPS ainsi que ses sociétés de portefeuille sont fournies plus en détail à l'adresse www.kpsfund.com .

Related Links

kpsfund.com



SOURCE KPS Capital Partners, LP