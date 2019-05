KPS Capital Partners va acquérir Howden de Colfax Corporation

Le leader mondial de la fabrication de machines essentielles au traitement de l'air et du gaz deviendra une société indépendante

NEW YORK, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners (« KPS ») a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition de Howden (la « société ») de Colfax Corporation (NYSE : CFX) pour une valeur d'entreprise de 1,80 milliard de dollars, dont une contrepartie en espèces de 1,66 milliard de dollars et des passifs pris en charge et intérêts minoritaires estimés à 0,14 milliard de dollars, sous réserve des ajustements de clôture habituels.

Howden est un fournisseur mondial leader de produits et services essentiels au traitement de l'air et du gaz pour les secteurs industriel, énergétique, pétrolier, gazier et minier. Howden, dont le siège social est situé à Glasgow, en Écosse, possède une expérience de plus de 160 ans en tant que société d'ingénierie d'application et de fabrication de premier rang. Elle est présente dans 32 pays. Howden fabrique des ventilateurs, des compresseurs, des échangeurs de chaleur, des turbines à vapeur et d'autres machines de traitement de l'air et du gaz de haute technicité. Elle fournit également des services et un soutien à des clients du monde entier, et ce sur des marchés finaux et dans des zones géographiques très diversifiées. La société compte 22 usines de fabrication dans 12 pays et plus de 5 300 employés, dont plus de 650 ingénieurs.

La directrice associée et partenaire de KPS, Raquel Palmer, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir acquérir et soutenir Howden pour poursuivre sa stratégie de transformation et de croissance. Howden est une entreprise formidable qui bénéficie de nombreuses tendances séculaires positives, notamment des normes environnementales de plus en plus strictes, le besoin d'économiser en énergie et la tendance à l'urbanisation, en particulier dans les économies en développement. Howden jouit d'une position de leader sur le marché, d'une bonne envergure, d'une implantation à l'échelle mondiale, de capacités de conception et d'ingénierie de premier ordre et d'un portefeuille de produits de pointe. Nous avons l'intention de capitaliser sur les nombreuses opportunités de croissance intéressantes de la société, y compris des acquisitions stratégiques, mais aussi de soutenir les investissements déjà importants que la société a réalisés en matière de recherche et développement, de technologie et de conception de nouveaux produits. Nous avons hâte de rejoindre la talentueuse équipe de direction de Howden pour réussir en tant que société indépendante. »

Le PDG de Howden, Ian Brander, a déclaré : « Nous sommes ravis de notre avenir en tant que société indépendante détenue par KPS. Compte tenu de son expérience confirmée dans le repérage et le développement d'entreprises industrielles de classe mondiale, KPS est un partenaire idéal. L'engagement de KPS en matière d'amélioration continue, son réseau mondial, son accès à des capitaux et à des ressources importantes nous permettront de continuer à développer notre activité et de fournir à nos clients des produits et des solutions de premier choix. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée que nos partenaires dans le domaine du traitement de l'air et du gaz collaboreront avec un partenaire solide dont la mission est d'investir et de développer l'activité », a déclaré le PDG de Colfax Corporation, Matt Trerotola. « Je tiens à remercier l'équipe pour son succès dans la restructuration de l'entreprise, qui a permis de générer des opportunités de croissance plus rentables », ajoute-t-il.

La transaction devrait être conclue au cours du deuxième semestre de 2019 et devra satisfaire aux conditions de clôture et aux approbations habituelles.

JP Morgan Securities LLC et RBC Capital Markets ont agi à titre de conseillers financiers et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de KPS et de ses filiales.

À propos de Howden

À propos de KPS Capital Partners

À travers ses filiales de gestion, KPS est le gestionnaire du KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement qui gère environ 5 milliards de dollars en actifs (au 31 mars 2019). Depuis plus de deux décennies, les partenaires de KPS s'emploient exclusivement à réaliser une plus-value significative du capital en investissant de manière contrôlée dans des actions de sociétés manufacturières et industrielles de divers secteurs, notamment les matériaux de base, les produits de marque, les produits de santé et de luxe, les pièces automobiles, les biens d'équipement et la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en collaborant de manière constructive avec des équipes de direction talentueuses pour développer l'activité des entreprises et génère des retours sur investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt que de s'appuyer principalement sur un levier financier. Les sociétés du portefeuille de KPS Funds réalisent actuellement un chiffre d'affaires annuel d'environ 5,8 milliards de dollars, exploitent 100 usines de fabrication dans 27 pays et emploient, directement ou indirectement, plus de 22 000 personnes par l'intermédiaire de coentreprises dans le monde entier. La stratégie d'investissement de KPS et les sociétés du portefeuille sont décrites en détail sur www.kpsfund.com.

