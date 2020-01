KPS Capital Partners va acquérir IKG auprès de Harsco Corporation

NEW YORK, 10 janvier 2020 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord définitif pour acquérir l'entreprise IKG (« IKG » ou la « Société ») auprès de Harsco Corporation (« Harsco »,NYSE : HSC) pour une contrepartie totale de 85 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels de clôture. À la conclusion de la transaction, IKG deviendra la deuxième société en portefeuille du KPS Special Situations Mid-Cap Fund (« KPS Mid-Cap »), le fonds de capitalisation moyenne pour les situations spéciales de KPS.

IKG est l'un des principaux fabricants nord-américains de caillebotis en acier et en aluminium de grande qualité. La Société offre une gamme complète de caillebotis en métal et de clôtures métalliques, qui sont principalement utilisés dans les applications de planchers industriels, de sûreté et de sécurité, dans un grand nombre de secteurs. Basée à Houston, au Texas, IKG compte six usines de fabrication stratégiquement situées aux États-Unis et au Mexique et emploie quelque 350 personnes à l'échelle mondiale.

Ryan Harrison, l'un des associés de KPS Mid-Cap, a déclaré : « Nous remercions Harsco pour son approche constructive dans le cadre de cette transaction et nous avons hâte de travailler avec le président-directeur général Chad McClendon, ainsi qu'avec l'équipe de direction et les employés d'IKG, afin de tirer parti de cette formidable plate-forme. Eu égard aux atouts avérés d'IKG, l'ajout des ressources stratégiques, d'exploitation et financières de KPS va créer une base idéale pour qu'IKG prospère à l'avenir en tant que société indépendante. Nous comptons bien mener la croissance de la société, aussi bien de manière organique que par des acquisitions stratégiques ».

Nick Grasberger, président-directeur général de Harsco, a déclaré : « Je suis persuadé que sous la houlette de KPS, IKG fera partie d'une entreprise qui compte une grande expérience dans la propriété et l'exploitation d'entreprises liées aux métaux et qui s'implique dans sa croissance ».

Chad McClendon, président-directeur général d'IKG, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à KPS dans ce nouveau chapitre passionnant pour IKG. L'équipe d'IKG est résolument engagée à fournir des produits de grande qualité, une expertise technique hors pair et des solutions innovantes à nos clients. Compte tenu de l'expérience réussie dans la création d'entreprises manufacturières de premier plan mondial qu'elle s'est forgé au fil des décennies, KPS est le partenaire idéal pour accélérer le fort élan qui entraîne IKG ».

Le cabinet Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi à titre de conseiller juridique de KPS.

À propos d'IKG

IKG est l'un des principaux fabricants nord-américains de caillebotis en acier et en aluminium de grande qualité. L'entreprise offre une gamme complète de caillebotis en métal et de clôtures métalliques, qui sont principalement utilisés dans les applications de planchers industriels, de sûreté et de sécurité, dans un grand nombre de secteurs. Basée à Houston, au Texas, IKG compte six usines de fabrication stratégiquement situées aux États-Unis et au Mexique et emploie quelque 350 personnes à l'échelle mondiale.

À propos de KPS Capital Partners

KPS est, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, le gestionnaire des fonds pour les situations spéciales de KPS, une famille de fonds d'investissement dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 11,5 milliards de dollars (au 15 octobre 2019). Depuis plus de vingt ans, les associés de KPS œuvrent exclusivement à réaliser une appréciation importante du capital en prenant des participations majoritaires dans des sociétés industrielles et manufacturières dans une large gamme de secteurs d'activité, dont les matériaux de base, les produits grand public de marque, les produits de santé et de luxe, les pièces automobiles, les biens d'équipement et la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de direction talentueuses afin d'optimiser les affaires et elle génère des retours sur investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité de ses sociétés en portefeuille, plutôt qu'en s'appuyant essentiellement sur un levier financier. Les sociétés en portefeuille des fonds pour les situations spéciales de KPS génèrent actuellement un chiffre d'affaires annuel total de près de 8,4 milliards de dollars, exploitent 142 sites de fabrication dans 26 pays et emploient quelque 28 000 personnes, directement ou par le biais de coentreprises dans le monde entier. La stratégie d'investissement et les sociétés en portefeuille de KPS sont décrites en détail à l'adresse suivante : www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap est axée sur les investissements dans la limite inférieure du marché intermédiaire qui demandent jusqu'à 100 millions de dollars de capitaux propres initiaux. KPS Mid-Cap cible la même catégorie d'opportunités d'investissement et utilise la même stratégie d'investissement que celles que les fonds emblématiques de KPS adoptent depuis plus de vingt ans. KPS Mid-Cap tire parti et bénéficie de la plate-forme mondiale de KPS, ainsi que de la réputation, du palmarès, de l'infrastructure, des bonnes pratiques, des connaissances et de l'expérience de celle-ci. L'équipe d'investissement de KPS Mid-Cap est gérée par les associés Pierre de Villeméjane et Ryan Harrison, qui dirigent une équipe de professionnels chevronnés et talentueux.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

Related Links

https://www.kpsfund.com



SOURCE KPS Capital Partners, LP