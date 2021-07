KPS Capital Partners va vendre DexKo à Brookfield Business Partners

DEXKO DOUBLE SES BÉNÉFICES SOUS L'ACTION DE KPS

NEW YORK, 5 juillet 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord définitif pour vendre la société de son portefeuille, DexKo Global Inc. (« DexKo » ou la « Société ») à Brookfield Business Partners L.P. (NYSE:BBU) (TSX:BBU.UN) ainsi que ses partenaires institutionnels (collectivement « Brookfield ») pour $3,4 milliards de dollars. Brookfield Business Partners L.P. est la société phare cotée en bourse de Brookfield Asset Management, spécialisée dans les services aux entreprises et les produits industriels.

DexKo est le premier fournisseur mondial de technologie avancée de châssis, d'assemblages de châssis et de composants connexes, avec plus de 130 ans d'expérience dans les composants pour remorques et caravanes. DexKo a été créé fin 2015 par le regroupement de Dexter et d'AL-KO Vehicle Technology. KPS a acquis DexKo en 2017 auprès de The Sterling Group L.P., qui a conservé une participation minoritaire dans la société. DexKo a son siège à Novi, dans le Michigan, et emploie plus de 6 000 personnes dans 50 sites de production et 50 centres de distribution dans le monde.

L'équipe de gestion de KPS et de DexKo a mis en œuvre une stratégie de croissance réussie et a créé un important fabricant mondial de composants industriels de grande envergure. En moins de quatre ans d'appartenance à KPS, DexKo a réalisé 15 acquisitions, investissant plus de $600,0 millions de dollars pour élargir de manière significative l'offre de produits de DexKo, étendre la portée géographique, le marché final et les canaux de distribution de la société et renforcer la position de DexKo sur ses marchés existants. KPS et la direction ont transformé DexKo en investissant dans l'automatisation, en réduisant la complexité de la fabrication, en améliorant les processus d'approvisionnement de la société et en améliorant la stratégie commerciale de DexKo. Grâce à ces initiatives, DexKo a doublé ses bénéfices, a atteint des marges de pointe et a généré un important flux de trésorerie disponible sous la direction de KPS.

Raquel Palmer, co-directrice de KPS, a déclaré : « DexKo illustre la stratégie d'investissement de KPS qui consiste à trouver de la valeur là où les autres n'en trouvent pas, à acheter judicieusement et à améliorer les entreprises, pendant des dizaines d'années, les cycles économiques et commerciaux, les zones géographies et les secteurs d'activité.

« Nous sommes fiers de l'extraordinaire transformation de DexKo sous notre contrôle. DexKo démontre notre capacité à nous associer à des équipes de gestion de classe mondiale pour créer des entreprises de fabrication de pointe à l'échelle mondiale. Le succès de la société est le résultat direct de l'engagement et de l'investissement inébranlables de KPS dans les initiatives de croissance organique et stratégique de DexKo et dans son personnel. La société est bien positionnée pour poursuivre sa croissance et son leadership dans le secteur sous la propriété de Brookfield.

« Nous félicitons et remercions Fred Bentley, le président-directeur général de DexKo, ainsi que l'équipe de direction de la société, pour leur vision stratégique et leur brillante prestation, qui ont permis une croissance significative de la société et la création de valeur sous notre contrôle. Nous remercions également The Sterling Group, qui a été un excellent partenaire pour KPS et l'entreprise au cours des quatre dernières années. »

Fred Bentley, président-directeur général de DexKo, a ajouté : « Notre partenariat avec KPS a été extraordinaire. KPS a reconnu la force et le potentiel de DexKo dès le début et a investi pour soutenir les ambitions de croissance de DexKo. DexKo est devenu une meilleure entreprise grâce aux investissements de KPS réalisés dans la branche opérationnelle et humaine. KPS nous a accompagnés pour nous permettre de fournir à nos clients une qualité, une technologie et un service client inégalés. En outre, KPS a mobilisé d'importantes ressources en capital et a offert son expertise pour soutenir la stratégie de croissance par acquisition de DexKo. DexKo est bien positionné pour une croissance future que nous sommes impatients de poursuivre en partenariat avec Brookfield. »

Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a été le conseiller juridique et Goldman Sachs & Co. LLC, soutenu par Credit Suisse et J.P. Morgan Securities LLC, a été le principal conseiller financier de KPS et DexKo. La réalisation de la transaction est soumise aux conditions de clôture et aux approbations habituelles.

À propos de DexKo Global Inc.

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS, par l'entremise de ses entités de gestion affiliées, gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés s'élève à environ $12,8 milliards de dollars (en date du 31 mars 2021). Depuis près de trente ans, les partenaires de KPS ont se sont consacrés entièrement à la réalisation d'une plus-value significative du capital en effectuant des investissements majoritaires de capital dans des entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Les sociétés de portefeuille de KPS Funds ont actuellement un chiffre d'affaires annuel global d'environ $10,9 milliards de dollars, exploitent 149 sites de production dans 22 pays et emploient environ 35 000 personnes, directement ou par le biais de coentreprises, dans le monde entier (au 31 mars 2021, pro forma pour les acquisitions récentes). Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste des sociétés de son portefeuille sur le site www.kpsfund.com .

