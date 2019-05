KPS Capital Partners vend Genesis Attachments à NPK Construction Equipment

KPS restera propriétaire de Crenlo Global

NEW YORK, 18 mai 2019 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners (« KPS ») a annoncé aujourd'hui la vente de Genesis Attachments, LLC (« Genesis ») à NPK Construction Equipment, Inc. KPS restera propriétaire de Crenlo, Emcor et Siac do Brasil (collectivement, « Crenlo Global »). Crenlo Global restera sous la direction de son PDG, Steve Andrews, et de son directeur financier, Steve Klyn.

Raquel Palmer, associée directrice de KPS, a déclaré : « Nous félicitons et remercions l'équipe de direction de Genesis pour son travail remarquable. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été le partenaire de Genesis dans son incroyable transformation. Nous sommes plus déterminés que jamais à apporter à Crenlo Global des capitaux et des ressources afin de continuer à fournir des produits d'une qualité inégalée, avec une technologie de pointe et un service client de classe mondiale. »

Le cabinet Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP a agi en tant que conseiller juridique et Deutsche Bank a agi en tant que conseiller financier exclusif de KPS et de Genesis dans le cadre de cette transaction.

KPS a créé International Equipment Solutions (« IES ») en 2011 pour acquérir Genesis, ainsi que Paladin, Pengo, Crenlo et Emcor. KPS a vendu la division Accessoires d'IES (Paladin et Pengo) à Stanley Black & Decker en mars 2019.

À propos de Genesis

Genesis est fabricant mondial de premier plan de cisailles hydrauliques mobiles, d'accessoires de démolition, de grappins, de bétonnières et de pièces de rechange connexes. Basée à Superior, dans le Wisconsin, la société Genesis exploite une usine de fabrication et une usine d'assemblage et de distribution et compte environ 130 collaborateurs à travers le monde. Pour plus d'informations, consultez www.genesisattachments.com.

À propos de KPS Capital Partners

À travers ses filiales de gestion, KPS est le gestionnaire du KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement qui gère environ 5 milliards de dollars en actifs (au 31 mars 2019). Depuis plus de deux décennies, les partenaires de KPS s'emploient exclusivement à réaliser une plus-value significative du capital en investissant de manière contrôlée dans des actions de sociétés manufacturières et industrielles de divers secteurs, notamment les matériaux de base, les produits de marque, les produits de santé et de luxe, les pièces automobiles, les biens d'équipement et la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en collaborant de manière constructive avec des équipes de direction talentueuses pour développer l'activité des entreprises et génère des retours sur investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt que de s'appuyer principalement sur le levier financier. Les sociétés du portefeuille de KPS Funds réalisent actuellement un chiffre d'affaires annuel d'environ 5,8 milliards de dollars, exploitent 100 usines de fabrication dans 27 pays et emploient plus de 22 000 personnes, directement ou par l'intermédiaire de coentreprises dans le monde entier. La stratégie d'investissement de KPS et les sociétés du portefeuille sont décrites en détail sur www.kpsfund.com.

