KPS Capital Partners vende Chassis Brakes International para Hitachi Automotive Systems

NOVA YORK, 19 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners ("KPS") anunciou hoje que assinou um contrato de opção de venda para vender a empresa de seu portfólio Chassis Brakes International Group ("Chassis Brakes" ou a "Empresa") para a Hitachi Automotive Systems, Ltd. ("Hitachi Automotive"), uma subsidiária integral da Hitachi, Ltd. (TSE/TYO: 6501). Consultas com o conselho de fábrica serão realizadas, e a conclusão da transação, esperada para 2019, está sujeita às condições costumeiras de fechamento de negócio.

A Chassis Brakes é líder em soluções de segurança automotiva e é uma das três maiores fabricantes de freios de roda automotivos e componentes de freios de roda. Com sede em Eindhoven, na Holanda, os principais produtos da empresa incluem pinças de freio, freios a disco, freios de tambor e freios de mão. A Empresa se concentra em desenvolver soluções mais seguras, limpas e inteligentes que prestarão suporte a mega tendências que impactam o setor automotivo, tais como conectividade, eletrificação e direção autônoma. A Chassis Brakes opera 12 instalações de fabricação modernas de nível internacional, bem como 11 centros de engenharia e escritórios de vendas na Europa, Ásia, Índia, América do Norte e América do Sul, e tem aproximadamente 5.500 funcionários em todo o mundo.

A KPS criou a Chassis Brakes em 2012 para adquirir o negócio de freios de roda global da Robert Bosch GmbH em uma transação corporativa global esforçada e altamente complexa. Sob o controle da KPS, a Chassis Brakes foi transformada em um negócio global inovador, independente e de rápido crescimento, e alavancou seu portfólio tecnológico líder do setor de produtos e capacidades em relações de suprimentos com praticamente todas as empresas automotivas globais do mundo.

A KPS fez da Chassis Brakes um melhor negócio ao montar uma equipe administrativa de nível internacional liderada pelo diretor executivo, Dr. Thomas Wünsche, construindo quatro novas e modernas instalações de montagem de freios de roda (na Polônia, China, Índia e México), construindo quatro novos centros modernos de engenharia e P&D (na Alemanha, Índia, Holanda e China) e expandindo-se com sucesso para o mercado automotivo da América do Norte.

Sob o controle da KPS, a Chassis Brakes investiu um total de € 230 milhões em P&D e engenharia aplicada, o que resultou na comercialização de três produtos que transformaram o mercado: a pinça de freio "ZOHe", o freio de mão automatizado integrado ao disco ("APB-Mi") e o freio de mão automatizado integrado ao tambor ("APB-Di").

A Chassis Brakes também investiu um capital significativo em P&D e em engenharia, a fim de desenvolver seu Smart Brake™ e o primeiro carro de demonstração do mundo a operar exclusivamente com esses atuadores de freio eletromecânicos (ao contrário dos atuadores de freio hidráulico tradicionais) nas quatro rodas, o que foi revelado no Teste de Inverno de 2019 na Suécia.

Michael Psaros, cofundador e sócio administrativo da KPS, declarou: "A Chassis Brakes exemplifica a estratégia de investimento da KPS de ver valor onde outros não veem, comprar de maneira correta e fazer melhores negócios, no transcorrer de décadas, ciclos econômicos e de negócios, geografias e indústrias.

"Estamos orgulhosos da transformação extraordinária da Chassis Brakes sob nosso controle. A Chassis Brakes demonstra nossa capacidade de desenvolver empresas de produção líderes do setor em nível global. O sucesso da Empresa é um resultado do investimento da KPS em P&D, engenharia aplicada, novas tecnologias e produtos inovadores, novas instalações de produção e nossos funcionários. Nós parabenizamos e agradecemos o Dr. Thomas Wünsche, diretor executivo da Chassis Brakes, e a equipe de administração sênior da Empresa por sua visão estratégica e execução brilhante, bem como nossos funcionários em todo o mundo por sua paixão pela excelência."

"Ao trabalhar em parceria com a KPS, a Chassis Brakes se tornou um negócio muito melhor por investir significativamente em nossas operações, produtos, tecnologia e funcionários. Nós agradecemos a KPS por proporcionar a nossa equipe a expertise, o capital e os recursos necessários para fazer nosso negócio crescer e aprofundar nossa cultura de inovação e melhoria contínua. Estamos muito animados quanto ao futuro da Chassis Brakes sob o controle da Hitachi Automotive. A Chassis Brakes permanecerá comprometida com nossos valores estratégicos essenciais de proporcionar aos clientes os mais altos níveis de qualidade de produto, inovação e atendimento ao cliente. Nós agradecemos aos nossos clientes, fornecedores e funcionários pela contribuição que fizeram ao nosso sucesso", acrescentou Dr. Wünsche

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuaram como assessores jurídicos, e o Citigroup Global Markets, Inc. atuou como consultor financeiros para a KPS e a Chassis Brakes com relação a essa transação.

Sobre a Chassis Brakes

A Chassis Brakes International Group é uma das três maiores fabricantes de freios de roda automotivos e componentes de freios de roda. Com sede em Eindhoven, na Holanda, os principais produtos da Empresa, que incluem pinças de freio essenciais à segurança, freios a disco, freios de tambor e freios de mão, são vendidos diretamente a praticamente todas as principais empresas automotivas do mundo e por meio de canais de reposição de peças. A Chassis Brakes opera 12 instalações de fabricação modernas de nível internacional, bem como 11 centros de engenharia e escritórios de vendas na Europa, Ásia, Índia, América do Norte e América do Sul, e tem aproximadamente 5.500 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.chassisbrakes.com.

Sobre a KPS Capital Partners

A KPS, por meio de suas entidades administrativas afiliadas, é a gestora dos KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento com aproximadamente US$ 5 bilhões de ativos sob gerenciamento (até 31 de março de 2019). Por mais de duas décadas, os sócios da KPS têm trabalhado exclusivamente para obter uma significativa valorização de capital, investindo em controle de patrimônio de empresas de fabricação e industriais, em uma série diversificada de setores, incluindo materiais básicos, produtos de marcas de consumo, cuidados com a saúde e luxo, peças automotivas, equipamentos essenciais e fabricação em geral. A KPS cria valor para seus investidores, trabalhando construtivamente com talentosas equipes de gestão para melhorar as empresas e gerar retornos de investimento enquanto melhora estruturalmente a posição estratégica, competitividade e lucratividade das empresas de seu portfólio, em vez de primordialmente apostar na alavancagem financeira. As empresas do portfólio da KPS Funds atualmente agregam receitas anuais de aproximadamente US$ 5.8 bilhões, operam 100 unidades de fabricação em 27 países e têm mais de 22.000 funcionários diretos e através de empreendimentos conjuntos em todo o mundo. A estratégia de investimentos e o portfólio de empresas da KPS estão descritos em detalhes no endereço www.kpsfund.com.

