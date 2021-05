KPS Capital Partners vende TaylorMade Golf Company, Inc. para a Centroid Investment Partners

NOVA YORK, 12 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para a venda da empresa de seu portfólio, a TaylorMade Golf company, Inc. ("TaylorMade" ou a "Empresa"), para a Centroid Investment Partners ("Centroid"), uma empresa de capital fechado com sede em Seul, Coreia. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

A TaylorMade é líder global no desenvolvimento e fabricação de tacos, bolas, bolsas e acessórios de golfe que obteve os postos 1 e 2 do mercado com a maioria dos seus principais produtos e localidades geográficas. Durante mais de 40 anos, a TaylorMade tem oferecido tecnologias de produtos inovadoras e de alto rendimento aos golfistas de todo o mundo, e é representada por alguns dos melhores atletas do Tour Profissional do mundo, incluindo o número 1 Dustin Johnson, Tiger Woods, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Collin Morikawa, Rickie Fowler, Matthew Wolff, Sung Hyun Park, Charley Hull, Maria Fassi e Sierra Brooks.

A KPS adquiriu a TaylorMade em 2017 da adidas AG em uma transação de cisão parcial corporativa global altamente complexa que incluiu a separação de instalações compartilhadas, funcionários, infraestrutura de distribuição e acordos comerciais de materiais.

Sob a propriedade da KPS, a TaylorMade se transformou em uma empresa de equipamentos de golfe totalmente independente e focada que alcançou a liderança de mercado em todas as suas principais categorias de produtos e obteve as maiores taxas de crescimento do setor. A TaylorMade investiu fotemente em tecnologias de equipamentos líderes do setor, introduziu uma série de produtos novos e revolucionários, alcançou um crescimento significativo na participação de mercado de bolas de golfe, construiu novas instalações de fabricação e distribuição e reorientou com sucesso a sua estratégia de marketing, incluindo a expansão de uma das plataformas digitais mais avançadas do segmento. Como resultado dessas iniciativas, a Empresa passou rapidamente da geração de perdas operacionais significativas entre 2015 e 2017 para alcançar um crescimento substancial da lucratividade a cada ano sob a propriedade da KPS.

David Shapiro, cofundador e sócio-gerente da KPS, afirmou: "A TaylorMade demonstra a capacidade da KPS de ver valor onde os outros não conseguem, fazer boas aquisições e melhorar seus negócios. A KPS reconheceu o valor da icônica marca TaylorMade, seu portfólio de produtos de ponta, o talento de sua equipe de gestão e funcionários de primeiro nível, e a oportunidade de alinhar a estrutura de custos da Empresa com a realidade do mercado."

O Sr. Shapiro acrescentou: "Parabenizamos e agradecemos ao CEO David Abeles, a equipe de liderança da TaylorMade e a toda a organização por sua enorme dedicação à marca e à Empresa, e por sua paixão pelo golfe. A empresa está bem posicionada para o crescimento contínuo e a liderança no setor, e está preparada para um crescimento acelerado no importante mercado coreano, bem como no resto da Ásia sob a propriedade da Centroid."

David Abeles, CEO da TaylorMade, acrescentou: "Nossa aliança com a KPS tem sido extraordinária. Tem sido inspirador e incrivelmente produtivo trabalhar com a equipe em toda a empresa. Desde o início, a KPS teve a visão de reconhecer a solidez e o potencial da marca e do negócio da TaylorMade. Sob a propriedade da KPS, a TaylorMade se tornou uma empresa muito melhor, ao investir em nossas operações, rotas de tecnologia de produtos, processos de desenvolvimento de produtos e, o que é mais importante, em nossos recursos humanos. A TaylorMade nunca esteve melhor posicionada do que hoje para o crescimento futuro."

Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultor jurídico e Morgan Stanley e Allen & Co. atuaram como consultores financeiros da KPS e da TaylorMade. A conclusão da transação está sujeita às condições e aprovações habituais de fechamento.

Sobre a TaylorMade Golf Company, Inc.

Com sede em Carlsbad, Califórnia, a TaylorMade é um fabricante líder de equipamentos de golfe de alto desempenho, bolas e acessórios de golfe, com produtos inovadores líderes do setor, como os híbridos SIM2, os ferros SIM2, os ferros da série P, bolas de golfe TP5/TP5X e tacos putter Spider. Uma força importante nos tours profissionais do mundo, a TaylorMade conta com um portfólio incomparável de atletas, que inclui Tiger Woods, Dustin Johnson, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Collin Morikawa, Rickie Fowler, Matthew Wolff, Sung Hyun Park, Charley Hull, Maria Fassi e Sierra Brooks.

Sobre a KPS Capital Partners

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a administradora de KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento que possui mais de US$ 12,3 bilhões em ativos administrados (em 31 de dezembro de 2020). Por quase três décadas, os parceiros da KPS trabalharam exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa, ao fazer investimentos acionários com participação majoritária em empresas industriais e de manufatura em uma gama diversificada de setores, entre eles materiais básicos, consumo de marca, produtos de luxo, cuidados de saúde, peças automotivas, equipamentos de capital e manufatura em geral. A KPS cria valor para seus investidores ao trabalhar de maneira construtiva com equipes de gestão talentosas com o objetivo de melhorar as empresas e gerar rentabilidade de investimentos ao melhorar estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a rentabilidade das empresas de seu portfólio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio da KPS Funds têm receitas anuais agregadas de aproximadamente US$ 10,6 bilhões, operam 159 fábricas de manufatura em 22 países e têm aproximadamente 34 mil funcionários diretos e por meio de joint ventures em todo o mundo. A estratégia de investimento e as empresas do portfólio da KPS são descritas em detalhes em www.kpsfund.com.

