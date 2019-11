KPS Capital Partners verkoopt Crenlo aan Angeles Equity Partners

KPS VOLTOOIT VERKOOP VAN ALLE BELEGGINGEN IN HET KPS SPECIAL SITUATIONS FUND III, LP EN HET KPS SPECIAL SITUATIONS FUND III (SUPPLEMENTAL), LP

NEW YORK, 5 november 2019 /PRNewswire/ — KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag aangekondigd dat het Crenlo Cab Products, LLC (samen met zijn dochterondernemingen Emcor en Siac do Brasil, "Crenlo") heeft verkocht aan Angeles Equity Partners, LLC.

KPS heeft in 2011 International Equipment Solutions, LLC ("IES") opgericht om Crenlo te verwerven, samen met Paladin, Pengo en Genesis van Dover Corporation. Na de verkoop van Crenlo heeft KPS nu alle bedrijfseenheden van IES verkocht. KPS verkocht de Attachments-afdeling van IES (waaronder Paladin en Pengo) in maart 2019 aan Stanley Black & Decker. KPS verkocht Genesis in mei 2019 aan NPK Construction Equipment.

Raquel Palmer, medebeherend vennoot van KPS, zei: "Wij feliciteren en bedanken het managementteam van Crenlo voor hun indrukwekkende uitvoering. Wij zijn er trots op te hebben samengewerkt met uitvoerend directeur Steve Andrews en financieel directeur Steve Klyn van IES in de ongelooflijke transformatie van Crenlo, van een niet-centrale afdeling van een grote onderneming naar een zeer winstgevende en bloeiende zelfstandige onderneming."

Mevrouw Palmer voegde hieraan toe: "KPS heeft al zijn investeringen in het KPS Special Situations Fund III, LP ("Fund III") en het KPS Special Situations Fund III (Supplemental), LP ("Fund IIIS"), samen ("Fund III / IIIS"), verkocht in het kader van deze verkoop. Wij zijn erg trots op onze Fund III / IIIS-investeringscampagne en het succes ervan."

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton en Garrison LLP traden op als juridische adviseurs en Lincoln International trad op als exclusief financieel adviseur voor KPS en Crenlo met betrekking tot de transactie.

Over Crenlo

Crenlo is een toonaangevende onafhankelijke fabrikant van bestuurderscabines, locomotiefonderdelen, elektronische behuizingen en andere complexe fabricages in Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Crenlo heeft zijn hoofdkantoor in Rochester, Minnesota en heeft productiefaciliteiten in de Verenigde Staten en Brazilië. Meer informatie is beschikbaar op www.crenlo.com.

Over KPS Capital Partners

Door middel van zijn verbonden beheersentiteiten is KPS de beheerder van het fonds KPS Special Situations Funds, een familie van investeringsfondsen met een bedrag van ongeveer $11,5 miljard aan beheerde activa (tot 15 oktober 2019). Al meer dan 20 jaar lang hebben de partners van KPS zich uitsluitend gericht op het realiseren van een aanzienlijke vermogenstoename door middel van meerderheidsaandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een brede waaier van industrieën, met inbegrip van basismaterialen, consumentenmerken, gezondheidszorg- en luxeproducten, automobielonderdelen, kapitaalgoederen en algemene productie. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door op een constructieve manier te werken met getalenteerde managementteams en zo hun zakelijke activiteiten te verbeteren. KPS genereert beleggingsopbrengsten door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren in plaats van vooral een beroep te doen op het financiële hefboomeffect. De portefeuillebedrijven van KPS Funds hebben een totale jaaromzet van ongeveer $8,3 miljard, beheren 134 productiefaciliteiten in 26 landen en hebben ongeveer 28.000 mensen in dienst, zowel rechtstreeks als via joint ventures in de hele wereld. Een gedetailleerde beschrijving van de investeringsstrategie en de portefeuillebedrijven van KPS is te vinden op www.kpsfund.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

Related Links

http://www.kpsfund.com



SOURCE KPS Capital Partners, LP