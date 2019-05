KPS Capital Partners verkoopt Genesis Attachements aan NPK Construction Equipment

KPS behoudt eigendom Crenlo Global

NEW YORK, 18 mei 2019 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners ("KPS") kondigde vandaag aan dat het Genesis Attachments, LLC ("Genesis") heeft verkocht aan NPK Construction Equipment, Inc. KPS behoudt het eigendom van Crenlo, Emcor en Siac do Brasil (gezamenlijk, "Crenlo Global"). Crenlo Global blijft onder leiding staan van Chief Executive Officer Steve Andrews en Chief Financial Officer Steve Klyn.

Raquel Palmer, een Managing Partner van KPS, zei, "Wij feliciteren en bedanken het managementteam van Genesis voor hun indrukwekkende uitvoering. Wij zijn er erg trots op dat we hun partner hebben kunnen zijn in de geweldige transformatie van Genesis. Wij blijven ons inzetten om Crenlo Global de middelen en het kapitaal te geven om producten van ongeëvenaarde kwaliteit te blijven leveren, met brancheleidende technologie en klantenservice van wereldklasse."

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP zijn de juridische adviseurs en Deutsche Bank is de exclusieve financiële adviseur van KPS en Genesis aangaande deze transactie.

KPS ontwikkelde in 2011 International Equipment Solutions ("IES") voor de verwerving van Genesis, samen met Paladin, Pengo, Crenlo en Emcor. KPS verkocht in maart 2019 de afdeling Attachments van IES (Paladin en Pengo) aan Stanley Black & Decker.

Over Genesis

Genesis is een toonaangevende producent van kwalitatief hoogwaardige mobiele scharen, speciale opzetinstrumenten voor de sloop, grijpers, betonverwerkers en bijbehorende aftermarket-onderdelen. Genesis heeft haar hoofdkantoor in Superior, Winsconsin, en opereert een productiefaciliteit en een assemblage- en distributiefaciliteit met ongeveer 130 partners wereldwijd. Ga voor meer informatie naar www.genesisattachments.com.

Over KPS Capital Partners

KPS is, via haar management-dochters, de manager van het KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer $5,0 miljard aan activa in beheer (sinds 31 maart 2019). Al meer dan twee decennia lang hebben de partners van KPS uitsluitend gewerkt aan de realisering van een aanzienlijke kapitaalgroei door gecontroleerd te beleggen in aandelen van productiebedrijven en industriële bedrijven binnen verscheidene sectoren, waaronder die voor basismaterialen, merkproducten voor consumenten en de gezondheidszorg, alsmede luxe producten, auto-onderdelen, bedrijfsmiddelen en algemene productie. KPS creëert waarde voor haar beleggers door constructief te werken met getalenteerde managementteams aan de verbetering van bedrijven, en het genereert beleggingsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portefeuillebedrijven van de KPS-fondsen hebben een geaggregeerde jaaromzet van ongeveer $ 5,8 miljard, beheren 100 productiefaciliteiten in 27 landen, en hebben meer dan 22.000 werknemers in dienst, zowel direct als in joint ventures wereldwijd. De KPS beleggingsstrategie en portefeuillebedrijven worden gedetailleerd omschreven op www.kpsfund.com.

Related Links

https://www.kpsfund.com



SOURCE KPS Capital Partners