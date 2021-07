KPS Capital Partners verwerft controlebelang in Primary Products Business van Tate & Lyle in Noord- en Latijns-Amerika

Nieuwe onderneming wordt toonaangevende fabrikant van plantaardige producten voor voedings- en industriële markt

Onderneming focust op groei en duurzaamheid

Tate & Lyle PLC behoudt belang van ongeveer 50%

NEW YORK, 12 juli 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") maakte vandaag bekend dat het met Tate & Lyle PLC ("Tate & Lyle") (LSE: TATE.L) een definitieve koopovereenkomst heeft gesloten met het oog op het verwerven van een meerderheidsbelang in haar Primary Products-activiteiten in Noord- en Latijns-Amerika en in haar belangen in de joint ventures Almidones Mexicanos S.A de C.V en DuPont Tate & Lyle Bio-Products Company, LLC (gezamenlijk de "Primary Products Business" of de "Onderneming"), via een nieuw op te richten onderneming ("NewCo") met een ondernemingswaarde van $1,7 miljard. KPS en Tate & Lyle zullen via aangesloten ondernemingen elk ongeveer 50% van NewCo in handen hebben, waarbij KPS de raad van bestuur en operationele zeggenschap krijgt. De transactie zal naar verwachting worden afgesloten in het tweede kwartaal van 2022, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen.

De Primary Products Business is een toonaangevende leverancier van voedingszoetstoffen, industrieel zetmeel, zuurmakers en andere van maïs afgeleide producten in Noord-Amerika en Brazilië. De Primary Products Business, in 1906 opgericht als Staley Manufacturing Co., produceert al meer dan 100 jaar producten op basis van maïs in de Verenigde Staten. Het bedrijf produceert van maïs afgeleide producten voor uiteenlopende eindtoepassingen, waaronder koolzuurhoudende dranken, suikerwaren, verpakkingstoepassingen en diervoeder, en is er trots op enkele van 's werelds meest herkenbare voedings- en drankmerken te mogen bevoorraden. Met ongeveer 1.700 werknemers in zes productievestigingen in de Verenigde Staten en Brazilië genereert de Primary Products Business een jaaromzet van ongeveer $ 2,3 miljard.

Michael Psaros, medeoprichter en co-managing partner van KPS: "KPS is verheugd over zijn investering in een controlebelang in de Primary Products Business en vindt het een eer om samen te werken met Tate & Lyle. KPS en Tate & Lyle hebben hun belangen volledig op één lijn gebracht. Hun partnerschap steunt op gedeelde waarden, zoals de veiligheid van onze werknemers en een aantoonbaar engagement voor duurzaamheid.

"Onze investering in NewCo zal een toonaangevende, onafhankelijke en doelgerichte producent van kritieke, van maïs afgeleide ingrediënten voor zowel de voedings- als de industriële markt tot stand brengen. De omvang en de schaal van NewCo, en de enorme groeimogelijkheden die worden geboden door onze positie van cruciale leverancier voor 's werelds meest vooraanstaande levensmiddelen-, dranken- en industriële bedrijven, vormen de basis van een geweldig investeringsplatform. Wij zullen onze succesvolle, jarenlange ervaring met investeringen in de procesindustrie, ons streven naar uitmuntendheid in de productie en ons wereldwijde netwerk inzetten om de inkomsten, de productiviteit en de winstgevendheid te verhogen.

Wij zijn voornemens nauw samen te werken met het managementteam van de Primary Products Business en de groeimogelijkheden te versnellen. Dit zal geschieden door aanzienlijke investeringen te doen in de activa en activiteiten van NewCo, terwijl wij ook synergetische add-on-acquisities nastreven. In nauwe samenwerking met onze klanten zullen wij investeren in onderzoek en ontwikkeling, om nieuwe producten en productcategorieën te introduceren en zo in te spelen op langetermijntrends, zoals de overgang naar een meer plantaardig dieet door consumenten wereldwijd."

Nick Hampton, Chief Executive Officer van Tate & Lyle: "We zijn zeer onder de indruk van KPS en zijn verheugd om met hen samen te werken aan de volgende ontwikkelingsfase van de Primary Products Business. KPS heeft aangetoonde expertise in het beheren en creëren van waarde in grote productiebedrijven. We kijken er dan ook naar uit om met hen samen te werken in het kader van de langetermijnovereenkomsten die we hebben gesloten om bevoorradingszekerheid en economische bescherming te bieden aan zowel de Primary Products Business als de activiteiten in handen van Tate & Lyle."

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP handelt als juridisch raadsheer van KPS en aangesloten ondernemingen. Barclays treedt op als financieel adviseur van KPS. De schuldfinanciering ter ondersteuning van de transactie wordt geleid door Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs & Co. LLC, Rabobank en Wells Fargo.

Over de Primary Products Business

Over Tate & Lyle PLC

Tate & Lyle PLC is een toonaangevende wereldwijde leverancier van voedings- en drankingrediënten en -oplossingen. Tate & Lyle heeft een geschiedenis van meer dan 160 jaar innovatie in ingrediënten en werkt met haar klanten samen om consumenten gezondere en smakelijkere keuzes te bieden bij het eten en drinken. Dankzij haar expertise op het gebied van zoetstoffen, mondgevoel en vezelverrijking ontwikkelt Tate & Lyle's Food & Beverage Solutions oplossingen die suiker, calorieën en vet verminderen, vezels toevoegen en zorgen voor textuur en stabiliteit in categorieën als dranken, zuivel, bakkerijproducten, soepen, sauzen en dressings. Het doel van Tate & Lyle is "Improving Lives for Generations" door gezond leven te ondersteunen, welvarende gemeenschappen op te bouwen en zorg te dragen voor de planeet. Meer informatie vindt u op www.tateandlyle.com.

Over KPS Capital Partners, L.P.

KPS is, via zijn gelieerde beheerentiteiten, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer USD 12,8 miljard aan activa onder beheer (per 31 maart 2021). Gedurende bijna drie decennia hebben de Partners van KPS uitsluitend gewerkt aan het realiseren van aanzienlijke kapitaalgroei door het doen van controlerende aandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala van industrieën, waaronder basismaterialen, merkproducten voor consumenten, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaaluitrusting en algemene fabricage. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en genereert investeringsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portfoliobedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portfoliobedrijven van de KPS Funds hebben momenteel een totale jaaromzet van ongeveer USD 13,5 miljard, exploiteren 156 productievestigingen in 23 landen en tellen ongeveer 40.000 werknemers, rechtstreeks en via joint ventures wereldwijd (per 31 maart 2021, pro forma voor recente overnames). De investeringsstrategie en de portfoliobedrijven van KPS staan uitvoerig beschreven op www.kpsfund.com .

