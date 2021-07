KPS Capital Partners voltooit overname van Metra Holding S.p.A. en Metra S.p.A

BREIDT GLOBAAL PLATFORM VOOR GEËXTRUDEERDE ALUMINIUMPROFIELEN UIT

VOLTOOIT OVERNAME VAN PROFILE CUSTOM EXTRUSIONS, LLC

NEW YORK, 15 juli 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag bekendgemaakt dat het de overname van Metra Holding S.p.A. en Metra S.p.A (gezamenlijk "Metra"), een wereldwijde fabrikant van geëxtrudeerd aluminium, heeft voltooid. KPS heeft ook de overname afgerond van Profile Custom Extrusions, LLC ("Profile"), een Amerikaanse fabrikant van geëxtrudeerd aluminium, van Highlander Partners, L.P. Metra en Profile zullen gecombineerd worden tot een leidend, wereldwijd platform rond geëxtrudeerd aluminium met een sterke aanwezigheid in zowel Europa als Noord-Amerika.

Metra is een wereldwijde, verticaal geïntegreerde fabrikant van geëxtrudeerde aluminiumprofielen en aanverwante diensten met toegevoegde waarde, waaronder schilderen, oxidatie, machinale bewerking, lassen en montage. Metra biedt een volledig assortiment geëxtrudeerde aluminiumprofielen die voornamelijk worden gebruikt in de industriële en bouw- en constructie-eindmarkten in Europa en Noord-Amerika. Metra heeft ongeveer 850 werknemers in vijf fabrieken in Italië en Canada.

Profile is een Amerikaanse fabrikant van op maat gemaakte, geëxtrudeerde aluminiumprofielen en aanverwante diensten met toegevoegde waarde, waaronder schilderen, anodiseren, thermisch isoleren en precisiesnijden. Profile biedt een scala op maat gesneden geëxtrudeerde aluminiumprofielen aan diverse eindmarkten met inbegrip van residentiële en commerciële constructie, HVAC (verwarming, koeling, airco), orkaanbescherming, vervoer, de elektrische en mariene sector. Profile stelt ongeveer 170 werknemers te werk in zijn enkele faciliteit in Rome, GA.

Pierre de Villeméjane, een vennoot van KPS Mid-Cap Investments ("KPS Mid-Cap"), zei, "Door Metra en Profile te combineren creëren we een robuust, wereldwijd platform rond geëxtrudeerd aluminium met een ongeëvenaarde reputatie voor betrouwbaarheid, superieure kwaliteit en customer service. De strategische en industriële logica van het combineren van Metra en Profile is overtuigend, aangezien de transactie Metra in staat stelt om zijn aanwezigheid in nieuwe eindmarkten te vergroten en ook een vaste voet biedt voor toekomstige overnameopportuniteiten in Noord-Amerika. We kijken ernaar uit om het gecombineerde bedrijf snel te doen groeien, zowel organisch als door een globale overnamestrategie."

Enrico Zampedri, Chief Executive Officer van Metra, zei: "De overname van Profile is een belangrijke stap in Metra's voortgezette geografische expansie en diversificatie. We zijn erg onder de indruk van Profiles productiecapaciteiten en de sterke relaties met zijn klanten. Verder zal de overname van Profile de aanwezigheid van het gecombineerde bedrijf in Noord-Amerika aanzienlijk vergroten en de gelegenheid bieden om beste praktijken te delen in de twee bedrijven met als gevolg betere kwaliteit en service voor onze klantenstam. We zijn enthousiast om samen te werken met het team van Profile om verder te bouwen aan een best-in-class globale fabrikant van gëxtrudeerd aluminium."

David Newby, President van Profile, zei, "De echte winnaars van deze combinatie zijn Profile en Metra. Onze klanten zullen nu toegang hebben tot de sterke punten van beide bedrijven, omdat we de allerbeste fabricageprocessen, producten en diensten in een globale fabricagevoetafdruk combineren. We blijven geëngageerd om de eersteklas kwaliteit, levering en customer service te verstrekken waarvoor Profile bekend staat in de branche, nu we beginnen aan deze nieuwe en spannende fase bij Profile. Het hele managementteam van Profile kijkt ernaar uit om te werken onder het eigenaarschap van PS en Metra om te blijven voortbouwen aan onze lange en succesvolle geschiedenis."

De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP trad op als juridisch raadsheer van KPS bij de overname van Profile. Fidus Partners, LLC trad op als financieel adviseur en Foley & Lardner LLP als juridisch raadsheer voor Highlander Partners, L.P. bij de verkoop van Profile.

Over Metra

Over Profile Custom Extrusions, LLC

Over KPS Capital Partners

KPS is, via zijn gelieerde beheerentiteiten, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer USD 12,8 miljard aan activa onder beheer (per 31 maart 2021). Gedurende bijna drie decennia hebben de Partners van KPS uitsluitend gewerkt aan het realiseren van aanzienlijke kapitaalgroei door het doen van controlerende aandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala van industrieën, waaronder basismaterialen, merkproducten voor consumenten, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaaluitrusting en algemene fabricage. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en genereert investeringsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portfoliobedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portefeuillebedrijven van de KPS Funds hebben een totale jaaromzet van ongeveer USD 13,5 miljard, exploiteren 156 productiefaciliteiten in 23 landen en hebben ongeveer 40.000 werknemers, rechtstreeks en via joint ventures wereldwijd. De investeringsstrategie en de portefeuillebedrijven van KPS staan uitvoerig beschreven op www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap richt zich op investeringen in de onderkant van de middenmarkt die tot USD 100 miljoen aan initieel eigen vermogen vereisen. KPS Mid-Cap richt zich op hetzelfde type investeringsmogelijkheden en maakt gebruik van dezelfde investeringsstrategie die de vlaggenschipfondsen van KPS al bijna drie decennia hanteren. KPS Mid-Cap maakt gebruik van en profiteert van de wereldwijde platform, reputatie, staat van dienst, infrastructuur, beste praktijken, kennis en ervaring van KPS. Het investeringsteam van KPS Mid-Cap wordt geleid door vennoten Pierre de Villeméjane en Ryan Harrison die leidinggeven aan een team van ervaren en getalenteerde professionals.

