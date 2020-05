KPS Capital Partners zal activiteiten van Lufkin op het gebied van stanghefoplossingen kopen van Baker Hughes

Toonaangevend merk op het gebied van mondiale stanghefoplossingen wordt onafhankelijk bedrijf

NEW YORK, 1 mei 2020 /PRNewswire/ — KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft ondertekend inzake de overname van de activiteiten op het gebied van stanghefoplossingen ("Lufkin" of het "Bedrijf") van Baker Hughes (NYSE: BKR).

Lufkin werd opgericht in 1902 en werd in 2013 overgenomen door de olie- en gasafdeling van General Electric. De afdeling fuseerde vervolgens met Baker Hughes, Inc. in 2017.

Het in Missouri City, Texas, gevestigde Lufkin is een toonaangevende wereldwijde leverancier van stanghefproducten, -technologieën-, diensten en -oplossingen, met inbegrip van geautomatiseerde besturings- en optimalisatieapparatuur en software voor hefapparatuur in de olie- en gasindustrie. Met meer dan 100 jaar toonaangevend leiderschap in de sector produceert Lufkin een complete lijn van oppervlakte-pompunits, olieputpompen en automatiseringssystemen in zes productie- en assemblagefaciliteiten wereldwijd. Lufkin heeft een grote mondiale voetafdruk op het gebied van dienstverlening, met activiteiten in elke kritieke stanghefmarkt in de wereld.

Na afsluiting zal de transactie activa van de stanghefactiviteiten van Lufkin overdragen aan een dochteronderneming van KPS, met inbegrip van merkrechten, faciliteiten, intellectuele eigendom en personeel. De activiteiten inzake vermogensoverbrenging van Lufkin zullen deel blijven uitmaken van de Baker Hughes-portefeuille en zijn niet opgenomen in de transactie met KPS.

Michael Psaros, medeoprichter en medebeherend vennoot van KPS, zei: "We zijn verheugd om een onafhankelijk Lufkin te creëren. KPS zal een succesvol energieplatform bouwen op basis van Lufkin's legendarische merknaam, ongeëvenaarde reputatie op het gebied van betrouwbaarheid, superieure technologie en wereldwijde voetafdruk. De historische ontwrichting in de huidige mondiale en binnenlandse energiemarkten heeft gezorgd voor een buitengewone investeringskans voor een investeerder als KPS. KPS-vennoot Ryan Baker zal een team leiden om complementaire technologieën en producten aan te schaffen die de upstreamsector van de energiesector bedienen, in samenwerking met het managementteam van Lufkin. Lufkin zal profiteren van een schuldenvrij bedrijf met toegang tot de zeer aanzienlijke financiële middelen van KPS."

Andy Cordova, algemeen manager stanghefoplossingen bij Baker Hughes, zei: "We hebben vertrouwen in onze toekomst als onafhankelijk bedrijf dat eigendom is van KPS. KPS is een ideale partner met een bewezen decennialange staat van dienst op het gebied van het creëren en bouwen van toonaangevende bedrijven. Het wereldwijde platform van KPS, zijn toewijding aan uitmuntende productie en zijn aanzienlijke financiële middelen zullen Lufkin in staat stellen zijn groei te versnellen en te investeren in technologische en procesverbeteringen voor onze klanten, terwijl we tegelijkertijd onze gevestigde reputatie betreffende toonaangevende technologie, kwaliteit en klantendienst versterken."

Naar verwachting zal de transactie worden afgerond half 2020; zij is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en –goedkeuringen.

Simmons Energy, een afdeling van Piper Sandler & Co., trad op als adviseur en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP trad op als juridisch adviseur voor KPS en zijn dochterondernemingen. Citi en Tudor, Pickering, Holt & Co. traden op als financiële adviseurs en King & Spalding International LLP als juridisch adviseur voor Baker Hughes.

Over Lufkin

Over KPS Capital Partners

Door middel van zijn verbonden beheersentiteiten is KPS de beheerder van het fonds KPS Special Situations Funds, een familie van investeringsfondsen met een bedrag van ongeveer $11,7 miljard aan beheerde activa (tot 31 december 2019). Al meer dan 20 jaar lang hebben de partners van KPS zich uitsluitend gericht op het realiseren van een aanzienlijke vermogenstoename door middel van meerderheidsaandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een brede waaier van industrieën, met inbegrip van basismaterialen, consumentenmerken, gezondheidszorg- en luxeproducten, automobielonderdelen, kapitaalgoederen en algemene productie. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door op een constructieve manier te werken met getalenteerde managementteams en zo hun zakelijke activiteiten te verbeteren. KPS genereert beleggingsopbrengsten door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren in plaats van vooral een beroep te doen op het financiële hefboomeffect. De portefeuillebedrijven van KPS Funds hebben een totale jaaromzet van ongeveer $8,4 miljard, beheren 143 productiefaciliteiten in 26 landen en hebben ongeveer 28.000 mensen in dienst, zowel rechtstreeks als via joint ventures in de hele wereld (tot 31 december 2019). Een gedetailleerde beschrijving van de investeringsstrategie en de portefeuillebedrijven van KPS is te vinden op www.kpsfund.com.

