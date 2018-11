KraneShares lance en Europe le FNB KWEB, un fonds UCITS dédié au marché de l'Internet chinois

LONDRES, le 20 novembre 2018 /PRNewswire/-- Krane Funds Advisors, LLC, (« KraneShares »), une société internationale de gestion d'actifs connue pour ses fonds négociés en bourse (FNB) dédiés au marché chinois et pour ses stratégies d'investissement innovantes en Chine, a annoncé le lancement du fonds KraneShares CSI China Internet UCITS ETF1 (symbole au téléscripteur : KWEB) à la Bourse de Londres. Le fonds suit l'Indice CSI Overseas China Internet Index, le même indice de référence et la même stratégie que le prestigieux fonds China Internet de KraneShares, côté à la Bourse de New York depuis le 31 juillet 2013 et qui affiche d'excellents résultats depuis cinq ans.

« Nous constatons une forte demande de nos clients pour un FNB dédié à la Chine sur le marché européen », a indiqué Jonathan Krane, le PDG de KraneShares. « Nous sommes ravis de l'entrée de FNB très prisé à la Bourse de Londres. »

Dans le cadre des préparatifs du lancement, KraneShares a engagé un vétéran européen des FNB, Sjef Pieters, pour diriger l'équipe des ventes et le service client européens. Sjef est un ancien employé d'Invesco, où il était directeur des ventes pour les Pays-Bas et les pays nordiques.

Le nouveau fonds KraneShares CSI China Internet UCITS ETF2 permettra aux investisseurs d'accéder aux opérateurs Internet chinois qui bénéficient de l'augmentation de la consommation intérieure en Chine. Ses principaux constituants sont Tencent, Alibaba, Baidu, JD, Weibo, etc. Le fonds sera libellé en dollars américains (symbole au télescripteur : KWEB).

La Chine possède la plus grande population d'internautes au monde avec 802 millions3 d'utilisateurs d'Internet, soit 21,1 % 4 de la population mondiale d'internautes. Avec un taux de pénétration d'Internet de seulement 57,7 % 5, le secteur de l'Internet en Chine jouit d'un potentiel de croissance considérable. De plus, la Chine est le leader mondial des ventes d'e-commerce. En 2017, les ventes en ligne ont atteint plus de 1,14 billions de dollars6 en Chine, soit près de 50 % des ventes totales d'e-commerce dans le monde (2,3 billions de dollars)6.

À propos de Krane Funds Advisors, LLC :

Krane Funds Advisors, LLC est le gestionnaire chargé des placements des fonds négociés en bourse de KraneShares. Notre gamme de FNB dédiée à la Chine offre aux investisseurs des solutions qui leur permettent de prendre conscience de l'importance cruciale de la Chine pour la constitution d'un portefeuille de placement bien conçu. Nous nous engageons à fournir des stratégies novatrices et inédites sur le marché, développées grâce à de solides partenariats et à notre vaste expertise de l'investissement. Nous aidons les investisseurs à rester à la pointe des tendances du marché mondial et à se diversifier de façon pertinente. Krane Funds Advisors, LLC est détenu majoritairement par China International Capital Corporation (CICC), une importante banque d'investissement chinoise.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.kraneshares.com

Autorisé par la Banque centrale d'Irlande Autorisé par la Banque centrale d'Irlande CNNIC, 42e rapport statistique sur le développement de l'Internet en Chine, 30 juin 2018. Extrait le 13/11/2018. Données extraites d'internetlivestats.com le 31/12/2016. Extrait le 13/11/2018. Bureau national des statistiques de Chine, « Total Retail Sales of Consumer Goods in December 2017 » (Volume total des ventes de biens de consommations en décembre 2017), 25/01/2018. Remarque : les chiffres ont été convertis des yuans renminbi chinois en dollars américains. Rapport eMarketer « Worldwide Retail and Ecommerce Sales: eMarketer's Updated Forecast and New Mcommerce Estimates for 2016—2021 » (Chiffres d'affaires de la vente au détail et de l'e-commerce dans le monde : prévisions actualisées d'eMarketer et nouvelles estimations relatives au m-commerce pour 2016—2021). Extrait le 13/11/2018.

Related Links

https://kraneshares.com



SOURCE Krane Funds Advisors, LLC