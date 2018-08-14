KraneShares представляет первый KWEB China Internet UCITS ETF в Европе

ЛОНДОН (LONDON), 20 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Международная фирма-специалист по управлению активами Krane Funds Advisors, LLC, (« KraneShares »), известная своими биржевыми инвестиционными фондами (ETF) KraneShares и инновационными стратегиями вложения средств с акцентом на китайском рынке, объявила о листинге ETF KraneShares CSI China Internet UCITS1 на Лондонской фондовой бирже (тикер: KWEB). Фонд отслеживает индекс CSI Overseas China Internet Index, следуя тем же эталонным критериям и стратегии, что и флагманский ETF китайского интернета KraneShares, зарегистрированный на Нью-Йоркской фондовой бирже 31 июля 2013 года и успешно функционирующий на протяжении вот уже более пяти лет.

«Мы наблюдаем заметный рыночный спрос на китайские фонды Internet UCITS ETF в странах Европы, - отметил генеральный директор KraneShares Джонатам Крейн (Jonathan Krane). - И поэтому рады представить наш успешный ETF на Лондонской фондовой бирже».

В рамках подготовки к листингу KraneShares пригласили опытного специалиста в сфере биржевых инвестиционных фондов Сефа Питерса (Sjef Pieters) возглавить европейское подразделение продаж и клиентского обслуживания. Ранее г-н Питерс занимал должность директора по продажам в Нидерландах и Скандинафии компании Invesco.

Новый фонд KraneShares CSI China Internet UCITS ETF2 предоставит инвесторам доступ к китайским интернет-компаниям, успешно извлекающим коммерческую прибыль из растущего внутреннего потребления в Поднебесной. В число основных «участников» фонда входят Tencent, Alibaba, Baidu, JD, Weibo и т.д. Торговые операции будут происходить в долларах США. Биржевой тикер нового фонда - KWEB.

Китай располагает крупнейшей в мире базой Интернет-пользователей - 802 млн3 человек, что соответствует 21,1% 4 от общемирового показателя. Однако коэффициент распространения всемирной сети в масштабах страны составляет всего 57,7%5, свидетельствуя о значительных перспективах дальнейшего роста китайского Интернет-сегмента. Кроме того, Поднебесная является мировым лидером по объемам электронной коммерции. В 2017 году онлайн-продажи на внутреннем рынке Китая достигли 1,14 трлн долл. США6, составив таким образом почти 50% от общемирового показателя в 2,3 трлн долл. США6.

О компании Krane Funds Advisors, LLC:

Krane Funds Advisors, LLC управляет биржевыми инвестиционными фондами KraneShares. Наши китайские ETF предоставляют инвесторам инструменты для использования всех возможностей важного китайского рынка как обязательного элемента продуманного инвестиционного портфеля. Мы разрабатываем уникальные и инновационные стратегии, в основе которых лежат наши прочные партнерские связи и обширная компетенция в инвестиционной сфере. Наша компания помогает инвесторам следить за актуальными тенденциями на глобальном рынке для рациональной диверсификации активов. Мажоритарным владельцем Krane Funds Advisors, LLC является China International Capital Corporation (CICC) - ведущий инвестиционный банк Китая.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.kraneshares.com

Одобрено Центральным банком Ирландии Одобрено Центральным банком Ирландии CNNIC, 42-й статистический отчет о развитии Интернета в Китае, 30 июня 2018 года. Данные получены 11/13/2018 г. Информация портала internetlivestats.com по состоянию на 12/31/2016 г. Данные получены 11/13/2018 г. Центральное статистическое управление КНР, "Общий объем розничных продаж потребительских товаров в декабре 2017 года", 1/25/2018 г. Примечание: Все суммы конвертированы из китайских юаней в доллары США. Отчет eMarketer, "Мировые показатели розничной и электронной торговли: обновленный прогноз eMarketer и новые оценочные показатели мобильной коммерции на 2016-2021 гг." Данные получены 11/13/2018 г.

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SOURCE Krane Funds Advisors, LLC