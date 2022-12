Kreis Gaoqing, Shandong: Das Paradies der Vögel auf den Flussinseln

ZIBO, China, 7. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Vor Kurzem wurde die Swan Lake Hot Spring International Slow Town im Kreis Gaoqing in Zibo auf der „List of Established Ecotourism Areas in Shandong Province" (dt. Liste der etablierten Ökotourismusgebiete in der Provinz Shandong) genannt, die gemeinsam vom Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Shandong und dem Ministerium für Ökologie und Umwelt der Provinz Shandong herausgegeben wurde, so das Informationsbüro der Kommunalen Volksregierung der Stadt Zibo.

Die Swan Lake Hot Spring International Slow Town liegt am Südufer des Gelben Flusses, wo es viele Flüsse, Seen und Feuchtgebiete gibt. In den letzten Jahren wurden 2 Millionen Quadratmeter Feuchtgebiete durch Aufforstung in den Verlandungsbecken des Gelben Flusses wiederhergestellt und Maßnahmen zur Sandfixierung durchgeführt. Die Begrünungsrate hat mehr als 85 % erreicht und die negative Sauerstoffionenkonzentration liegt das ganze Jahr über bei mehr als 20.000 Ionen/cm3. Daher hat sich die Swan Lake Hot Spring International Slow Town zu einem hervorragenden Ziel für ökologischen Tourismus entwickelt, der der Gesundheit zuträglich ist. Der Ort ist als „Natural Oxygen Bar" bekannt und ist Mitglied von Cittaslow International.

„Vögel wissen am besten, ob die Ökologie gut ist oder nicht." Die hervorragende ökologische Umwelt hat mehr als 100 Vogelarten angezogen, die hier brüten und heimisch geworden sind. Die Bezirksregierung hat eine wissenschaftliche Beobachtungs- und Forschungsstation zum Schutz der biologischen Vielfalt in den Feuchtgebieten des Gelben Flusses eingerichtet und beachtliche Ergebnisse beim Schutz der biologischen Vielfalt erzielt. Heute sind Schwäne, Fischreiher und Sandmöwen überall an Flüssen und Seen in der Swan Lake Hot Spring International Slow Town zu finden. Sie zieht 2 Millionen Touristen pro Jahr an und ist zu einem begehrten „poetischen Reiseziel" für Bürgerinnen und Bürger geworden.

Heutzutage sind die Bauern am Ufer des Gelben Flusses auf die Swan Lake Hot Spring International Slow Town, den „Garten vor ihrer Haustür", angewiesen, und nutzen die ökologische Tourismusindustrie für ihren Lebensunterhalt. Jede Familie betreibt Ferienanlagen und Ferienhäuser und eröffnet damit einen neuen Weg für die Wiederbelebung des ländlichen Raums.

