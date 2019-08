Kreisel Electric et VinFast s'associent pour développer une nouvelle batterie destinée aux véhicules électriques

Dans le cadre de l'accord de coopération signé récemment, Kreisel et VinFast développeront conjointement une batterie qui équipera les voitures et autobus électriques de VinFast à partir de 2020

VinFast Manufacturing & Trading Co., Ltd. (VinFast) a annoncé un accord de coopération avec Kreisel Electric pour le développement d'une solution de batterie destinée aux voitures et autobus électriques qui seront fabriqués dans l'usine de VinFast au Vietnam. Les raisons qui ont motivé la décision de Kreisel étaient les critères de haute qualité, haute sécurité, légèreté et durabilité. Grâce à la collaboration avec Kreisel, VinFast pourra commencer plus rapidement la production de ses voitures et autobus électriques, ce qui lui permettra de commercialiser ses véhicules électriques dotés de la technologie Kreisel dès 2020.

En tant que pionnier dans le secteur des batteries et des solutions énergétiques pour les véhicules électriques, Kreisel Electric est actuellement l'une des sociétés les plus renommées dans l'industrie des nouvelles énergies. Ses produits se démarquent par leur compacité, leur bonne dissipation thermique, leur sécurité élevée, leur vitesse de recharge et leur longue autonomie, le tout avec des coûts de fabrication faibles. Tout récemment, Kreisel Electric a reçu le Prix du leadership produit de Frost & Sullivan, qui récompense les entreprises proposant des technologies et produits innovants capables de changer le monde.

« Nous sommes convaincus que Kreisel Electric fournira des produits avant-gardistes pour les voitures électriques de VinFast et qu'elle parviendra à convaincre les clients grâce à sa qualité et sa sécurité », a déclaré Le Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et présidente de VinFast.

