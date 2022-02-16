Криптообменник Paybis снижает минимальные лимиты на покупку до 5 долларов

ГЛАЗГО, Шотландия, 16 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Ведущий онлайн-криптообменник Paybis снизил минимальные лимиты на транзакции по покупке криптовалюты. Теперь клиенты платформы могут купить Bitcoin и десятки других популярных валют на сумму всего от 5 USD. Это делает Paybis единственным крупным криптообменником, который предлагает подобную услугу.

А чтобы сделать покупку еще доступней, Paybis не будет взимать свою комиссию с первой криптовалютной транзакции; клиентам нужно будет лишь оплатить сборы блокчейна и комиссию за обработку платежа.

Данное предложение действует на первую покупку любого токена с кредитной или дебетовой карты. Например, пользователи могут начать с Биткоина, а после этого еще и купить Dogecoin — предложение платформы остается в силе!

Криптовалюта становится доступнее

Введение новых лимитов являются частью миссии Paybis по расширению доступа к криптовалюте для людей со всего мира.

Paybis уже предлагает простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Не нужно вносить депозит или запрашивать вывод средств. Пользователи могут с легкостью приобретать криптовалюту с кредитной карты точно так же, как и при любой другой онлайн-покупке.

Paybis надеется, что для многих людей, интересующихся криптовалютой, введение новых лимитов станет поводом наконец совершить свою первую покупку. Для тех, у кого криптовалюта уже есть, предложение обменника станет отличной возможностью диверсифицировать свой портфель.

Развивающийся криптообменник

Снижение лимитов — лишь одно из недавних нововведений в рамках целой программы по развитию обменника Paybis. Помимо этого, платформа постоянно добавляет новые токены, а также расширяет и без того мощный функционал доступных инструментов. На Paybis пользователи могут с легкостью проверять актуальный курс Bitcoin и непосредственно покупать криптовалюту.

Более того, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности криптоэнтузиастов и открыть доступ к криптовалюте новым клиентам, Paybis постоянно работает над новыми продуктами и услугами.

Немного о Paybis

Paybis — это крупный онлайн-криптообменник, который ставит целью сделать криптовалюту более доступной. Платформа позволяет клиентам быстро и безопасно покупать более 50 криптовалют без каких-либо депозитов или комиссий за снятие средств. Paybis принимает свыше 40 национальных валют, а также различные способы оплаты, включая кредитные и дебетовые карты, электронные кошельки и банковские переводы. Деятельность обменника полностью отвечает всем соответствующим юридическим требованиям, а также на платформе применяются самые строгие меры безопасности. Услуги Paybis доступны более чем в 180 странах мира и 48 штатах США.

Контакты: Innokenty Isers, [email protected], Tel No +37125901874

SOURCE Paybis