Криштиану Роналду представил книгу комиксов "Striker Force 7" в рамках "Дня бесплатных комиксов"

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Graphic India

May 03, 2019, 17:42 ET

~ Суперзвезда мирового футбола заключил соглашение о публикации серии из 3 графических романов в 8 странах Европы ~

ЛОС-АНЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 3 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Величайшая звезда современного футбола становится новым супергероем! Легендарный спортсмен Криштиану Роналду выпустил свою первую книгу комиксов "Striker Force 7" в рамках "Дня бесплатных комиксов". Получить свой экземпляр можно уже в этот уикэнд в магазинах комиксов по всей стране.

Cristiano Ronaldo's Striker Force 7 Cover for Free Comic Book Day (PRNewsfoto/Graphic India)
Cristiano Ronaldo's Striker Force 7 Cover for Free Comic Book Day (PRNewsfoto/Graphic India)

Возглавляемая Криштиану разношерстная команда суперагентов из всех уголков земного шара должна спасти Землю от аннигиляции. Но операция будет успешной только в том случае, если Криштиану удастся научить их работать в команде! Они собираются спасти Землю, но кто же спасет их друг от друга?!

"Я всегда был горячим поклонником супергероев, и поэтому  очень рад помочь в создании новой анимационной серии, -прокомментировал Криштиану Роналду. -  Футбол объединяет культуры и народы по всему земному шару, и я уверен, что отличные анимационные герои способны сделать то же самое. Поэтому я так рад объединить свою страсть по отношению к футболу и супергероям в рамках этого проекта, дабы разделить ее со своими фанатами".

Striker Force 7 - новая история, придуманная Криштиану Роналду в соавторстве со знаменитым создателем супергероев Шарадом Девараджаном. Комикс основан на мультипликационном сериале, съемки которого идут в данный момент. Роналду и Шарад Деварджан выступают исполнительными продюсерами сериала вместе с Диего Гардерасом из VMS Communications, командой специалистов Polaris Sports и Джеваном Каном, креативным директором Graphic India и ведущим дизайнером персонажей серии.

Специальное издание, приуроченное ко "Дню бесплатного комикса", было создано автором анимационного сериала Мериллом Хаганом. Книга содержит иллюстрации Джевана Кана, а специально для миллионной армии поклонников Криштиану были выпущены различные варианты обложки специздания книги, приобрести которые можно на сайте StrikerForce7.com. 

Кроме специального издания Криштиану и Деварджан также заключили издательское соглашение, предусматривающее выпуск трех оригинальных графических романов с участием персонажей комикса в 8 странах Европы. Первая книга увидит свет уже в этом году.  

Следите за обновленной информацией и новостями на www.strikerforce7.com.

О КОМПАНИИ GRAPHIC INDIA

GRAPHIC INDIA - компания развлекательного сегмента, специализирующаяся на создании ведущих персонажей, комиксов и историй посредством мобильных и цифровых платформ. Миссия компании, располагающей собственной студией креативной анимации в Индии, заключается в создании историй и героев, способных сохранять актуальность на протяжении многих поколений, стимулировать воображение и входновлять молодежь по всему земному шару.www.graphicindia.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/881604/Graphic_India_Striker_Force_7.jpg  

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SOURCE Graphic India

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Криштиану Роналду представил книгу комиксов "Striker Force 7" в рамках "Дня бесплатных комиксов"

News provided by

Graphic India

May 03, 2019, 17:42 ET