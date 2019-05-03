Криштиану Роналду представил книгу комиксов "Striker Force 7" в рамках "Дня бесплатных комиксов"

Возглавляемая Криштиану разношерстная команда суперагентов из всех уголков земного шара должна спасти Землю от аннигиляции. Но операция будет успешной только в том случае, если Криштиану удастся научить их работать в команде! Они собираются спасти Землю, но кто же спасет их друг от друга?!

"Я всегда был горячим поклонником супергероев, и поэтому очень рад помочь в создании новой анимационной серии, -прокомментировал Криштиану Роналду. - Футбол объединяет культуры и народы по всему земному шару, и я уверен, что отличные анимационные герои способны сделать то же самое. Поэтому я так рад объединить свою страсть по отношению к футболу и супергероям в рамках этого проекта, дабы разделить ее со своими фанатами".

Striker Force 7 - новая история, придуманная Криштиану Роналду в соавторстве со знаменитым создателем супергероев Шарадом Девараджаном. Комикс основан на мультипликационном сериале, съемки которого идут в данный момент. Роналду и Шарад Деварджан выступают исполнительными продюсерами сериала вместе с Диего Гардерасом из VMS Communications, командой специалистов Polaris Sports и Джеваном Каном, креативным директором Graphic India и ведущим дизайнером персонажей серии.

Специальное издание, приуроченное ко "Дню бесплатного комикса", было создано автором анимационного сериала Мериллом Хаганом. Книга содержит иллюстрации Джевана Кана, а специально для миллионной армии поклонников Криштиану были выпущены различные варианты обложки специздания книги, приобрести которые можно на сайте StrikerForce7.com.

Кроме специального издания Криштиану и Деварджан также заключили издательское соглашение, предусматривающее выпуск трех оригинальных графических романов с участием персонажей комикса в 8 странах Европы. Первая книга увидит свет уже в этом году.

Следите за обновленной информацией и новостями на www.strikerforce7.com .

О КОМПАНИИ GRAPHIC INDIA

GRAPHIC INDIA - компания развлекательного сегмента, специализирующаяся на создании ведущих персонажей, комиксов и историй посредством мобильных и цифровых платформ. Миссия компании, располагающей собственной студией креативной анимации в Индии, заключается в создании историй и героев, способных сохранять актуальность на протяжении многих поколений, стимулировать воображение и входновлять молодежь по всему земному шару. www.graphicindia.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/881604/Graphic_India_Striker_Force_7.jpg

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SOURCE Graphic India