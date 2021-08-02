Kroger选任赵小兰为董事会成员

赵小兰的杰出职业生涯涉及公共、私人和非营利部门领域的美国国内和国际组织，包括担任美国劳工部长、美国交通部长、几家上市公司董事会董事、美国联合劝募会总裁兼首席执行官以及美国和平队总监。

赵小兰是美国历史上首位在总统内阁任职的亚太裔美国女性，也是二战以来任职时间最长的美国内阁部长。

她从曼荷莲学院大学获得经济学学士学位，并从哈佛商学院获得工商管理硕士学位。由于她在许多领域和公共服务方面的伟大成就，她还获得了37个荣誉博士学位。

赵小兰当选董事会董事，任期至Kroger于2022年6月举办的年度股东会议，届时她将参加股东选举。

McMullen先生继续说道：“Kroger积极主动的董事会革新战略，确保组织受益于董事会成员所独具的专业造诣和多样化视角 。Kroger董事会致力于为股东、客户、员工和社区等所有利益相关者创造价值。”

如需下载赵小兰的肖像照片以及Kroger董事会所有成员的图片，请访问此处。

关于Kroger

在KrogerCo.（纽约证交所股票代码：KR），我们热情服务所有人™并秉承“滋养人类的精神成果®”的宗旨。我们的公司家族共有将近50万名员工，他们每天为1100万余名客户提供各种横幅中所阐述的无缝购物体验。我们致力于到2025年打造#ZeroHungerZeroWaste社区。如要了解有关我们的信息，请访问我们的新闻办公室投资者关系网站。

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