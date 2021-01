Kronprinz Mohammed bin Salman präsentiert THE LINE in NEOM - eine Revolution des urbanen Lebens

- Frei von Autos und Straßen haben Anwohner zu Fuß in nur fünf Minuten den Zugang zur Natur und zu allen Bedürfnissen des täglichen Lebens

- Schaffung von 380.000 Arbeitsplätzen und Beitrag von 180 Mrd. SAR (48 Mrd. Dollar) zum BIP bis 2030

- 170 km lange Erschließung von supervernetzten, KI-fähigen Gemeinden, die mit 100 Prozent erneuerbarer Energie versorgt werden

RIYADH, Saudi-Arabien, 10. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Seine Königliche Hoheit, Mohammed bin Salman, Kronprinz des Königreichs Saudi-Arabien und Aufsichtsratsvorsitzender der NEOM Company, hat heute THE LINE vorgestellt - eine Revolution des urbanen Lebens in NEOM und ein zukunftsweisendes Beispiel dafür, wie Mensch und Natur in Harmonie zusammen existieren können.