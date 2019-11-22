Крупнейшая в Восточной Европе солнечная электростанция с применением двусторонних модулей NTOPCon подключена к национальной энергосети

Чернобыльская СЭС, оснащенная модулями Jolywood, разработанными с целью снижения общей приведенной стоимости электроэнергии (LCOE), получила награду "Лучший инновационный проект Украины" в ходе SEF 2019. Компания Jolywood с готовностью делится своим опытом разработки и производства солнечных модулей, являющихся ключевым компонентом солнечной электростанции, а также способами повышения эффективности энергосети и продления срока службы всей системы.

Высокая эффективность выработки с обеих сторон модуля - одна из ключевых характеристик продукции Jolywood. У модулей этой компании данный показатель достигает 85%, что на 20-25% выше по сравнению с любыми другими аналогами, доступными на рынке. Старосинявская СЭС 5,6 МВт проектировалась с учетом повышения отражающей способности светлой почвы, являющейся уникальным свойством данного географического региона. По словам директора Jolywood Taizhou д-ра Лью Чжифэна, особенности конструкции модулей, установленных в Хмельницкой области, гарантируют высокую эффективность преобразования энергии и заметно повышают объемы выработки.

"Наши модули эффективнее других продуктов. Производительность наших серийных солнечных элементов уже достигает 23,2%, а мощность модулей - 440-455 Вт. Еще одна особенность нашей продукции - это повышенная надежность за счет снижения LeTID и LID. Для наших клиентов все эти эксплуатационные свойства означают возможность снижения LCOЕ", - добавил он.

В стремлении перейти от стимулирующих тарифов к конкурентной системе аукционов, украинское правительство недавно приняло закон о возобновляемой энергетике, благодаря которому в будущем инвесторы будут уделять больше внимания приведенной стоимости энергии.

"Шаги, предпринятые украинскими властями, открыли перед Jolywood уникальную возможность удовлетворить колоссальный спрос на двусторонние модули с низким показателем LCOE со стороны клиентов на региональном рынке, - прокомментировал д-р Лью. - И в этой связи мы надеемся и дальше наращивать сотрудничество с нашими партнерами в Центральной и Восточной Европе, повышая стабильность энергоснабжения и стимулируя выработку высококачественной электроэнергии. В прошлом месяце к национальной энергосети Омана была подключена крупнейшая в мире солнечная электростанция типа N, оборудованная модулями NTOPCon от Jolywood. Мощность этого объекта составляет 125 МВт. Это весьма положительный знак, свидетельствующий о том, что двусторонние системы на базе технологии NTOPCon активно набирают популярность в самых разных регионах земного шара".

О компании Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) - мировой лидер в разработке, производстве и маркетинге подложек для фотоэлектрических модулей, а также высокоэффективных монокристаллических двусторонних элементов и готовых систем на базе NTOPCon. Основанная в 2008 году компания Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.,Ltd. является крупнейшим в мире профессиональным производителем подложек для фотоэлектрических модулей. Ежегодные объёмы производства предприятия превышают 100 млн. метров. Jolywood (TaiZhou) Solar Technology Co., Ltd. Jolywood (Taizhou) Solar Technology, стопроцентное дочернее предприятие Jolywood Suzhou, было основано в 2016 году и входит в число лидеров мировой фотоэлектрической отрасли, начиная с 2017 года выпуская 2,4 ГВт двусторонних солнечных элементов типа NTOPCon.

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SOURCE Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd.