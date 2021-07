Krypt embauche Kai Seela pour diriger les activités SAP Global Trade Practice

« Nous sommes ravis que Kai Seela rejoigne notre entreprise, après avoir travaillé avec lui à SAP pendant de nombreuses années. Sa vaste expérience et son expertise dans les domaines du commerce et de la logistique à l'échelle mondiale, combinées à son leadership éclairé, permettront sans aucun doute à Krypt de devenir le partenaire de choix de nos clients au moment où ils font la transition numérique de leur chaîne d'approvisionnement et de leurs activités commerciales. » -Jigish Shah, PDG de Krypt

Kai apporte à Krypt plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la consultation, de la gestion de projets, du développement commercial et de la gestion de solutions, avec un accent particulier sur le commerce extérieur et l'économie. Il a travaillé avec des clients dans le monde entier, notamment en Amérique du Nord et en Amérique latine, ainsi que dans les régions EMEA, MENA et Asie-Pacifique. Son expérience comprend la gestion de projets de mise en œuvre multinationaux, le développement commercial pour de nouvelles régions et de nouveaux marchés, ainsi que le développement et la localisation de solutions logicielles normalisées pour répondre aux exigences spécifiques à l'industrie et aux réglementations. Kai a occupé un poste de cadre fonctionnel pour l'un des plus grands groupes d'utilisateurs SAP et est un conférencier reconnu participant à divers événements à l'échelle mondiale. Il est titulaire d'une licence en administration des affaires (BBA), avec des spécialisations en commerce extérieur et en économie.

« Bien que le commerce international existe depuis des siècles, il joue rarement un rôle majeur au sein des organisations, et encore moins dans les programmes des cadres. Les guerres commerciales, le Brexit, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement au cours de la pandémie l'ont ramené au premier plan.

Après plus de dix ans à travailler avec Krypt en tant que partenaire reconnu, de confiance et privilégié, je suis maintenant très heureux de rejoindre Krypt et de travailler pour une équipe agile, très motivée et inspirante, pour fournir d'excellents services et de la valeur ajoutée aux clients sur une base quotidienne, non seulement dans le commerce international, mais aussi le long de la chaîne d'approvisionnement. Ensemble, nous ouvrirons la voie au commerce international de la prochaine génération. »

-Kai Seela, vice-président, Global Trade

Krypt est un partenaire SAP pour les solutions de commerce international et de chaîne d'approvisionnement depuis 2008 et possède des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Inde, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Irlande. Krypt a aidé des centaines de clients à travers le monde à tirer parti de leurs investissements SAP pour réduire les coûts, améliorer l'efficacité et obtenir un avantage concurrentiel.

Pour en savoir plus sur les solutions de Krypt, demandez une DÉMO ou contactez-nous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1579504/Kai_Seela_Orange.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443210/krypt_logo_transparent_Logo.jpg

Related Links

https://www.kryptinc.com



SOURCE Krypt