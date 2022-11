Krypt en Novigo bundelen hun krachten en brengen hun toonaangevende expertise op vlak van wereldwijde handel en digitale toeleveringsketens onder in de gecombineerde entiteit ArchLynk

BOSTON, 8 november 2022 /PRNewswire/ -- NOVIGO en Krypt, beide wereldwijd marktleider in SAP Transportation Management en Global Trade, fuseren tot wereldleider ArchLynk, die klanten end-to-end SAP Digital Supply Chain-oplossingen biedt.

BV Investment Partners, een in Boston gevestigde participatiemaatschappij, is de financiële sponsor die de fusie ondersteunt. Door de ongeëvenaarde expertise van Krypt en Novigo samen te brengen, ontwricht ArchLynk de wereldwijde handel en supply chain consulting-sector door klanten te voorzien van 's werelds toonaangevende experts en efficiëntieverhogende AI/ML-technologie onder één dak. Klanten hebben nu naadloos toegang tot al deze mogelijkheden.

"Deze fusie is de volgende stap in ons stappenplan om voor onze klanten de partner bij uitstek te zijn als het gaat om hun end-to-end supply chain-uitdagingen. Novigo is altijd een van onze meest gerespecteerde partners geweest, en met deze krachtenbundeling zullen we nog veel meer waarde aan onze klanten kunnen toevoegen. BV is een geweldige katalysator geweest om de visie van ArchLynk tot werkelijkheid te brengen en we zijn allemaal zeer enthousiast over de toekomst die dit mogelijk maakt," zegt Jigish Shah, CEO van Krypt, die de rol van President op zich zal nemen en de integratie-inspanningen voor ArchLynk zal leiden.

"Deze fusie biedt een uitstekend groeipotentieel, ten voordele van onze klanten. De combinatie van de toonaangevende capaciteiten en wereldwijde organisaties van Novigo en Krypt, ondersteund door de uitstekende groeiondersteuning van BV, tilt ons naar een geheel nieuw niveau in het Service Partner Ecosysteem van SAP", aldus Joerg Rohde, CEO van Novigo, die Chief Strategy Officer van ArchLynk wordt. "Het oplossen van de aanhoudende Supply Chain-problemen van onze klanten met innovatieve Digital Supply Chain-oplossingen is nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag. We zijn erg enthousiast over de ondersteuning van onze wereldwijde klanten hier op het gecombineerde ArchLynk Platform, met een aanzienlijk uitgebreide end-to-end diensten- en oplossingenportfolio op het best-in-class expertniveau dat klanten van ons gewend zijn. We kijken uit naar de spannende reis die ons als één team te wachten staat," voegt Joerg Rohde eraan toe.

ArchLynk zal worden geleid door Sekhar Puli, een doorgewinterde Tech Entrepreneur en Executive, medeoprichter van REAN Cloud, een voormalig BV portfoliobedrijf dat is verkocht aan Hitachi Vantara. De heer Puli zal als hun Global CEO toezicht houden op de toekomstige visie van het bedrijf, ondersteund door de senior managementteams van Krypt en Novigo, die hun respectieve verantwoordelijkheidsgebieden zullen blijven leiden.

"Elke disruptie wordt geleid door innovatie en de toeleveringsketen vormt daarop geen uitzondering. Deze fusie biedt de beste Digital Supply Chain-oplossingen voor onze klanten onder één dak. Krypt en Novigo hebben veel overeenkomsten, waaronder hun uitmuntende levering en hun hang naar innovatie in hun respectieve domeinen. We zijn verheugd om deze gecombineerde teams te leiden, en te blijven groeien, innoveren en voldoen aan de behoeften van de zich ontwikkelende Global Trade en Supply Chain-industrie," zegt Sekhar Puli, Global CEO, ArchLynk.

Eric Ahlgren, Managing Director van BV Investment Partners, verklaarde: "Het gebruik van technologie in de wereldwijde transport- en toeleveringsketen verbetert de omzet en winstgevendheid en wij willen vooroplopen bij deze groeiende kans. De combinatie van deze twee sterke bedrijven die eigendom zijn van de oprichter creëert een sterk platform voor groei en we zijn verheugd om met Sekhar en zijn teams samen te werken om het volledige potentieel van hun transformerende technologie te realiseren."

Over Krypt

Krypt is wereldleider op het gebied van SAP Global Trade en Supply Chain consulting. Met het hoofdkantoor in San Jose en teams verspreid over Noord-Amerika, Europa en India, heeft Krypt in de afgelopen tien jaar vele complexe oplossingen geleverd met behulp van SAP-producten voor hun Fortune 1000-klanten. Bezoek www.kryptinc.com

Over Novigo

Novigo is een wereldwijde leider en SAP Gold Partner in Supply Chain execution consulting services voor SAP's Digital Supply Chain (TM, EWM, YL, GTT, EM, LBN) platforms. Via zijn 10 wereldwijde kantoren in Noord-Amerika, EMEA, India en Australië heeft Novigo met succes de meeste SAP Supply Chain Execution/TM-implementatieprojecten van alle SAP-servicepartners geleverd. Bezoek www.novigo.com

Over BV Investment Partners

BV Investment Partners is een van de oudste en meest ervaren sectorgerichte participatiemaatschappijen in Noord-Amerika. Sinds de oprichting in 1983 heeft het bedrijf ongeveer 4,6 miljard dollar geïnvesteerd, waarbij het zich actief richt op investeringen in de technologische zakelijke dienstverlening, software en IT-diensten. Bezoek www.bvlp.com

