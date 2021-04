Krypt stellt Frederik Pena-Tolivia als Global Trade Solution Director für Europa ein

Frederik hat einen Abschluss in Angewandter Informatik mit einer Spezialisierung in Business IT - SAP. Er hat außerdem mehrere SAP-Zertifizierungen, darunter HANA Support Associate und Technology Associate SAP S/4HANA. Seine Fähigkeiten qualifizieren ihn in einzigartiger Weise, Kunden mit den richtigen Technologien und Lösungen zu beraten. Er ist auf SAP GTS spezialisiert und hat an über 25 wichtigen GTS-Projekten auf der ganzen Welt gearbeitet. Diese Projekte umfassten mehrere Full-Life-Cycle-SAP-GTS-Implementierungen über alle SAP-GTS-Module sowohl für SAP- als auch für Non-SAP-Feeder-Systeme.