KSS acquiert la technologie LIONEX et lance sa propre solution Li-PROTM

WILMINGTON, Mass., 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- Koch Separation Solutions (KSS) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la technologie LIONEX de Chemionex Inc. L'acquisition sert de base au lancement de leur procédé Li-PRO™ présentant une solution globale exclusive pour l'extraction directe du lithium (DLE).

« Le lancement du procédé Li-PRO, associé aux capacités EPC plus larges de notre société mère, Koch Engineered Solutions, permettra de fournir des solutions complètes de bout en bout aux clients de DLE », a déclaré Manny Singh, président de KSS.

Le procédé Li-PRO™ est une configuration optimisée du procédé DLE qui associe un milieu d'extraction sélective du lithium spécialisé et un équipement KSS de pointe, notamment un prétraitement robuste à base de membrane PURON®, une extraction du lithium par lit à garnissage Recoflo®, un adoucissement Recoflo et des opérations de concentration par osmose inverse (OI) à haute récupération pour générer une solution de chlorure de lithium purifiée. Cette solution s'adresse aux clients qui cherchent une solution optimisée pour développer des matériaux pour batteries au lithium afin de répondre à la demande croissante de batteries au lithium, principalement dans les véhicules électriques.

« Les aspects innovants et en attente de brevet de la solution Li-PRO seront en synergie avec les capacités de classe mondiale de KSS en matière d'échange d'ions et de technologies sorptives, de filtration sur membrane et de séparations thermiques. Cette combinaison permettra d'obtenir une récupération et une pureté du lithium supérieures, une consommation de produits chimiques, une efficacité de l'eau et des configurations de système simplifiées, optimisant ainsi les CAPEX et OPEX des producteurs de lithium », a déclaré M. Singh.

KSS proposera le procédé Li-PRO sous forme d'offre complète ou de procédés de séparation autonomes, en fonction des besoins uniques des clients. Leur équipe engagera d'abord les développeurs dans une phase de pilotage pour affiner la conception du processus de chaque étape, et travaillera en collaboration pour mettre en œuvre des opérations à petite ou grande échelle avec des spécifications de performance optimisées.

Pour plus d'informations sur les capacités d'extraction de lithium de KSS, veuillez contacter [email protected].

À propos de Koch Separation Solutions

Koch Separation Solutions (KSS) transforme le paysage des séparations en tirant parti de technologies synergiques telles que la filtration sur membrane, l'échange d'ions, l'évaporation et le séchage. Avec plus d'un demi-siècle d'expérience, KSS offre des solutions pour les applications les plus exigeantes sur les marchés de l'alimentation et des boissons, des sciences de la vie et de l'industrie en général. KSS vise à créer plus de valeur pour ses clients dans le monde entier en offrant des solutions complètes pour récupérer des produits de grande valeur, éliminer les déchets, réduire l'empreinte, augmenter la productivité et réduire les coûts. KSS est une société de Koch Engineered Solutions. Pour de plus amples informations, consulter le site www.kochseparation.com

