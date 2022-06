KSS adquire a tecnologia LIONEX e lança solução proprietária Li-PROTM

WILMINGTON, Massachusetts, 24 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Koch Separation Solutions (KSS) anunciou hoje a aquisição da tecnologia LIONEX da Chemionex Inc. A aquisição serve de base para o lançamento de seu processo Li-PRO™, que apresenta uma solução global proprietária para a extração direta de lítio (DLE, na sigla em inglês).

"O lançamento do processo Li-PRO, juntamente com os recursos mais amplos de EPC da nossa empresa controladora, a Koch Engineered Solutions, oferecerá soluções completas de ponta a ponta para clientes de DLE", afirmou Manny Singh, presidente da KSS.

O processo Li-PRO™ é uma configuração otimizada do processo de DLE que combina meios especializados de extração seletiva de lítio com equipamentos KSS de ponta, incluindo o pré-tratamento robusto baseado em membrana PURON®, a extração de lítio com leito de resina cheio Recoflo®, o amolecimento Recoflo e operações concentradas de osmose reversa (OR) de alta recuperação a fim de gerar uma solução de cloreto de lítio purificada. A solução é voltada para clientes que buscam uma solução otimizada para o desenvolvimento de materiais para baterias de lítio a fim de acompanhar a crescente demanda por baterias de lítio, principalmente para veículos elétricos.

"Os aspectos inovadores e com patente pendente da solução Li-PRO serão sinérgicos com os recursos de primeira classe da KSS em troca iônica e tecnologias de absorção, filtração por membrana e separações térmicas. Essa combinação fornecerá recuperação e pureza de lítio superiores, melhor consumo de produtos químicos, uso de água mais eficaz e configurações simplificadas do sistema, otimizando o CAPEX e o OPEX para os produtores de lítio", disse Singh.

A KSS oferecerá o processo Li-PRO como uma oferta completa ou como processos de separação autônomos, dependendo das necessidades únicas dos clientes. Inicialmente, a equipe engajará os desenvolvedores em uma fase piloto para aprimorar os detalhes do processo de cada etapa e trabalhar em conjunto para implementar operações pequenas e em larga escala, de acordo com especificações de desempenho otimizadas.

Para mais informações sobre os recursos de extração de lítio da KSS, entre em contato pelo e-mail [email protected].

Sobre a Koch Separation Solutions

A Koch Separation Solutions (KSS) está transformando o cenário de extração de materiais, utilizando a tecnologia sinérgica, como a filtração por membrana, a troca iônica, a evaporação e a secagem. Com mais de meio século de experiência, a KSS oferece soluções para as aplicações mais exigentes nos mercados de alimentos e bebidas, ciências da vida e indústrias em geral. A KSS tem como objetivo criar mais valor para seus clientes em todo o mundo, oferecendo soluções completas para recuperar produtos de alto valor, eliminar resíduos, reduzir a pegada de carbono, aumentar a produtividade e baixar os custos. A KSS é uma empresa da Koch Engineered Solutions. Para mais informações, acesse www.kochseparation.com

