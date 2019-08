KT Corp. dévoile une plateforme internationale de prévention des épidémies au Ghana

KT, le principal opérateur de télécommunications de Corée, a annoncé que la plateforme historique, GEPP Ghana, a été officiellement lancée après une cérémonie qui a eu lieu à l'Accra City Hotel, dans la capitale ghanéenne. Le projet, en collaboration avec le service de la santé du Ghana (Ghana Health Service, GHS), est le premier partenariat public-privé entre la Corée et le pays d'Afrique de l'Ouest.

KT a déclaré que la GEPP permettrait au GHS d'améliorer sa capacité à combattre les maladies de manière plus systématique. La plateforme est le résultat d'un effort conjoint de KT et du gouvernement ghanéen pour faire progresser le système d'information sur la santé du Ghana à l'aide des technologies de l'information et de la communication (TIC). Ils ont signé un accord en novembre dernier pour lancer le projet.

GEPP Ghana a trois fonctions : GEPP Public avertit les Ghanéens qui sont en visite dans les zones à potentiel épidémique ; GEPP Clinic permet au public de faire des rapports en temps réel aux bureaux de santé si une épidémie éclate ; et GEPP Gov. permet au gouvernement d'évaluer et de surveiller une crise de santé publique en se basant sur des données recueillies à partir de GEPP Public et GEPP Clinic. Les données sont également collectées à partir des informations nouvellement numérisées d'aéroport concernant l'immigration, qui jusqu'ici étaient compilées manuellement.

La plateforme aidera le public Ghanéen à répondre rapidement à l'actuelle épidémie du virus Ebola en Afrique. Comme il sera beaucoup plus facile de faire un signalement aux autorités de santé durant une épidémie, il y aura une nette amélioration en matière de détection précoce de la maladie et de réponse.

Lors de la cérémonie de lancement de GEPP Ghana, KT a fait un exposé sur la plateforme produite par le partenariat public-privé coréen et ghanéen, le service d'informations de santé de qualité basé sur le big data qui profitera aux Ghanéens et la capacité améliorée du gouvernement du Ghana à se préparer aux épidémies.

Les participants du Ghana à la cérémonie comprenaient Okoe Boye Bernard, membre du comité parlementaire restreint sur la santé, le Dr Ebenezer Odame, directeur de la planification des politiques et de l'évaluation, ministère de la Santé, le Dr Anthony Nsiah-Asare, directeur général du service de santé du Ghana et d'autres représentants de la communauté de la santé du pays, ainsi que des ministères de l'information, de l'intérieur, de la sécurité nationale et des communications.

L'ambassadeur coréen au Ghana, Kim Sung-Soo, et des responsables d'organismes internationaux tels que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Groupe de la Banque mondiale comptaient parmi les autres participants.

« Nous sommes heureux que le peuple Ghanéen reçoive des services de santé de haute qualité fournis par le big data grâce aux technologies de la santé et des communications », a déclaré Lee Dong-Myun, le président du groupe d'affaires lié aux futures plateformes de KT.

Lee a également déclaré que KT continuera d'explorer de nouvelles façons d'utiliser ses technologies et capacités variées dans des projets de collaboration internationale qui s'occupent du bien-être de l'homme à l'échelle mondiale.

CONTACT MÉDIAS :

Pour toutes demandes, veuillez contacter notre équipe des relations internationales avec les médias à kt.gmrt@gmail.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/961663/KT_GEPP_Ghana.jpg

Related Links

https://corp.kt.com/eng



SOURCE KT Corp.