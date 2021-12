KT SAT propose aux opérateurs régionaux de satellites de créer une « alliance LEO »

Kyungmin David Song, PDG de KT SAT, a participé à la table ronde en ligne sur le thème « Comment les opérateurs régionaux peuvent-ils s'adapter et se différencier dans un marché de plus en plus compétitif ? ». Il a attiré l'attention de l'auditoire en présentant la vision de KT SAT pour le secteur des satellites en orbite terrestre basse, qui consiste à créer une alliance mondiale. Quatre panélistes ont participé au débat, dont Song, des cadres de niveau C de Hispasat (Espagne), Turksat (Turquie) et Yahsat (Émirats arabes) respectivement.

« KT SAT se lancera non seulement dans le domaine des satellites à haut débit, mais aussi dans le secteur des satellites en orbite terrestre basse afin d'occuper une capacité satellitaire suffisante, condition fondamentale de la compétitivité dans le domaine des satellites », a déclaré M. Song. Il a également insisté sur le fait que les opérateurs régionaux devraient survivre à la menace concurrentielle concernant l'orbite terrestre basse grâce à la formation d'une alliance. Compte tenu de la rentabilité et du délai de mise sur le marché, il a déclaré que les opérateurs régionaux doivent préparer des portefeuilles de services diversifiés en offrant une connectivité satellitaire multi-orbite qui les aide à concurrencer des acteurs mondiaux comme SpaceX et Amazon. KT SAT a déjà terminé la conception de la constellation en orbite terrestre basse et soumis les dossiers y relatifs auprès de l'UIT afin de faire face aux défis du marché.

On s'attend actuellement à une concurrence féroce sur le marché des satellites, car de nombreux opérateurs participent à l'activité en orbite terrestre basse, y compris les plus grandes sociétés informatiques mondiales. Le satellite en orbite basse se caractérise par un débit élevé et une faible latence, qui sont ses points forts par rapport au satellite géostationnaire (GEO) classique. Mais il présente encore des problèmes technologiques qui n'ont pas été résolus, comme les passerelles, les liaisons inter-satellites (ISL), etc.

KT SAT a également présenté sa solution hybride développée par le groupe KT grâce à sa technologie interne. La solution hybride fournit des connexions réseau stables et une véritable continuité sans aucun problème. De plus, la solution peut être appliquée à n'importe quel type de réseau satellitaire ou terrestre (LEO, GEO, réseau mobile, etc.). Avec l'émergence des satellites à orbite multiple, la solution hybride est considérée comme une clé pour permettre aux fournisseurs de services d'intégrer divers réseaux dans leur ensemble.

