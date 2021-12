KT SAT schlägt regionalen Satellitenbetreibern die Gründung einer „LEO-Allianz" vor

Kyungmin David Song, CEO von KT SAT, nahm als Podiumsteilnehmer an der online Podiumsdiskussion teil, deren Thema lautete: „Wie können sich regionale Betreiber in diesem zunehmend wettbewerbsorientierten Marktumfeld anpassen und differenzieren?". Er zog die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich, als er die Vision von KT SAT für das LEO-Geschäft mit der Schaffung einer globalen Allianz erläuterte. Vier Podiumsteilnehmer nahmen an der Diskussion teil, darunter Song, Führungskräfte von Hispasat (Spanien), Turksat (Türkei) und Yahsat (Arabische Emirate).