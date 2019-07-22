庫恩基金會宣布《前線之聲：中國脫貧攻堅》將於7月31日晚7點在美國公共電視網加州電視台首映

紐約2019年7月22日 /美通社/ -- 《前線之聲：中國脫貧攻堅》將於7月31日（周三）晚7點在美國公共電視網（PBS）加州電視台首映。美國公共電視網加州電視台位於洛杉磯，是美國公共電視網知名電視台。該電視台覆蓋加州南部地區的1900萬電視觀眾。《前線之聲：中國脫貧攻堅》講述了中國為完成在2020年前消除極端貧困這一目標所做的努力。該片邀請資深中國問題專家、「中國改革友誼獎」獲得者羅伯特‧勞倫斯‧庫恩博士為主持人和撰稿人，朱亞當擔任監制，知名導演彼得·蓋澤爾帶領中美攝制團隊聯合拍攝完成。通過五個案例，深刻揭示了中國「精准扶貧，精准脫貧」的基本方略。

作為CGTN《走近中國》周播欄目主持人，庫恩表示，「和以往節目不同，我們深入走訪了中國深度貧困地區，與村民、當地官員和第三方評估人員進行交流。在節目制作過程中，我們發現中國為每個貧苦戶都完成了建檔立卡工作，並制定了與之相對應的精准脫貧計劃，力爭擺脫極端貧困。換句話說，數以百萬計的貧困家庭都有單獨定制的脫貧計劃，這些計劃接受定期監督並要向中央匯報。我們親身參與了村民舉行的民主會議，村民投票表決哪些人可以算作生活在極端貧困線以下。我們看到了當地官員被問責，職業生涯遭遇危機。」

習近平2012年當選中國共產黨總書記時，中國的經濟發展使7.5億人脫離了貧困，但是仍有1億人掙扎在貧困線上，他們多生活在中國的邊遠山區。作為聯合出品方，中國國際電視台《走近中國》欄目組與制作團隊一起，用鏡頭展示了習近平主席「精准扶貧，精准脫貧」的基本方略。習主席指出，脫貧攻堅是其工作的重中之重。

「五個一批」體現了精准脫貧的具體舉措，第三方評估確保精准脫貧的准確性和真實性，省、市、縣、鄉、村五級書記抓扶貧展現了共產黨領導下全社會參與脫貧攻堅的宏大場面。

庫恩表示，「習近平主席曾說過『我在扶貧事業上投入的精力最多』，我們看到了這對中國社會帶來的影響，本片始終都體現了習近平主席的決心。習主席已經明確表示，如果中國不能消除極端貧困，就無法實現在2020年前建成小康社會的目標—這也是中國第一個百年目標」，此外，庫恩補充道，「為確保脫貧攻堅過程中領導力量的穩定性，領導干部不脫貧不調整、不摘帽不調離的政策。」

導演彼得·蓋澤爾—人類學家、艾美獎得主表示「帶領國際團隊在中國偏遠地區拍攝極具挑戰，但跨文化合作讓我們獲得了深入了解中國社會的機會。我們采用了紀實的拍攝手法，通過剪輯進行呈現，而不僅僅是講述，盡可能還原真實的脫貧故事。」

監制朱亞當表示「脫貧對於整個中國社會來說至關重要，這些故事十分感人並且振奮人心，因此，希望通過這部令我們倍感自豪的影片來慶祝新中國成立70周年。」

美國公共電視網加州電視台

美國公共電視網（PBS）加州電視台將首播《前線之聲：中國脫貧攻堅》，並在美國公共電視網系統（約350家美國公共電視網電台）全國范圍內進行轉播。美國公共電視網加州電視台將進行全國宣傳及公關活動支持全國轉播。

社會媒體

在社媒發布消息時使用#《走近中國》（#ClosertoChina）。

美國公共電視網加州電視台簡介

作為一家美國公共電視平台，加州電視台隸屬於南加州公共傳媒集團，是美國公共電視網PBS知名電視台，與KCETLink Media Group合並後，加州電視台覆蓋南加州1900萬民眾。節目內容旨在傳播公益信息、豐富大眾生活，通過廣播、網絡、社區和教室進行推廣。電視台播出熱門美國公共電視網節目，包括《傑作》（MASTERPIECE）、《新星》（NOVA）、《新聞一小時》（PBS NewsHour）、《前線》（Frontline）、《獨立鏡頭》（Independent Lens）、一系列紀錄片包括肯·伯恩斯的作品；美國公共電視網兒童教育節目包括《丹尼爾·泰格的鄰居》（Daniel TigerNeighborhood）和《好奇猴喬治》（Curious George）。電視節目可通過四個廣播信道免費觀看，並可登陸pbssocal.org在線觀看，或通過美國公共電視網手機應用及Android TV、Roku、Apple TV 和Amazon Fire TV等途徑觀看。

中國國際電視台簡介

中國國際電視台（英文簡稱CGTN）是由中國中央電視台於2016年12月31日成立的國際傳播機構，目前隸屬於中央廣播電視總台。作為多語種多平台媒體機構，CGTN利用電視和網絡進行新聞傳播，包括視頻新聞機構CGTN+。CGTN總部位於北京，同時擁有一支來自全球的采編隊伍，在內羅畢、華盛頓和倫敦都有制作中心。英語、西班牙語、法語、阿拉伯語、俄語和英語紀錄片六個頻道在全球170多個國家和地區播出。作為媒體融合的先驅，CGTN通過數字平台發布內容，觀眾可通過CGTN.com、CGTN手機應用、YouTube、Facebook、推特、微博等社交媒體平台獲取CGTN相關內容，目前CGTN全球用戶超過1.5億。CGTN融媒體中心致力於打造全球領先的新聞品牌、融合媒體資產、技術和管理資源。

庫恩基金會簡介

庫恩基金會致力於推動觀眾對於科學和哲學的理解，幫助國際社會了解中國，推動中美關系發展，與CGTN聯合制作周播《走近中國》欄目。與上海媒體集團共同制作的《中國面臨的挑戰》（共三季，每季推出五小時，）獲中國新聞獎、艾美獎（洛杉磯）和泰利獎。庫恩基金會制作《走近真相》在美國公共電視網電台播出，邀請全球知名科學家和哲學家探索宇宙、意識和意義的廣闊問題（www.closertotruth.com）。

羅伯特 ‧ 勞倫斯 ‧ 庫恩簡介

羅伯特‧勞倫斯‧庫恩是一位公共知識分子、資深中國問題專家，「中國改革友誼獎」獲得者，該獎章旨在表彰中國改革開放40年來10位外國友人，其中5位在世，庫恩是兩位美國獲獎者之一。在其長期合作伙伴朱亞當的協助下，三十年來，庫恩長期擔任中國領導人和中國政府的顧問。庫恩同時擔任CNN、BBC、CNBC、彭博社評論員及《南華早報》和《中國日報》專欄作家。出版30逾本書籍，包括《中國領導人是如何思考的》（介紹習近平主席）和《他改變了中國—江澤民傳》（2005年中國暢銷書）。作為《走近中國》欄目的主持人，庫恩通過與中國思想領袖和決策者的訪談，探討中國政治、經濟、社會和外交事務。庫恩也是跨國企業家和投資銀行家，庫恩基金會主席，《走近真實》欄目創始人、撰稿者和主持人，該欄目為美國公共電視網/公共電視系列介紹科學和哲學的老牌節目（彼得·蓋澤爾制作和導演）。庫恩擁有麻省理工學院管理學碩士和加州大學洛杉磯分校腦研究所大腦解剖學博士學位。

《 前線之聲 ：中國脫貧攻堅》相關工作人員致謝

主持人兼撰稿人：羅伯特‧勞倫斯‧庫恩

導演兼制片：彼得·蓋澤爾

副導演：牛小雨，樊璐

編輯：Catherine Shields

攝影導演：寧楠

監制：劉聰、朱亞當、Michelle Merker（美國公共電視網加州電視台）

制片人：劉長穎、陳光

美國制片服務提供方：Getzels Gordon Productions

美國公共電視網加州電視台：

總裁兼CEO：Andrew Russell

中國國際電視台CGTN：

總監制：江和平

特別鳴謝：

黨建讀物出版社

國務院扶貧開發領導小組辦公室

庫恩基金會、美國公共電視網加州電視台與CGTN聯合出品

The Kuhn Foundation

SOURCE The Kuhn Foundation