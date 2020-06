Kuaishou revela potencial de cantores amadores com transmissão ao vivo de concerto beneficente

Encantando o público ao lado de outros cantores durante o concerto ao vivo, Li lançou uma campanha online de arrecadação de recursos, com todas as receitas destinadas à fundação de auxílio a estudantes criada por ela própria para ajudar centenas de alunos que vivem em comunidades carentes.

Desde que a fundação foi fundada há sete anos, Li vem tentando obter apoio da sociedade com o poder da música. Além de arrecadar fundos para os estudantes, desta vez a cantora também se associou à prefeitura da sua cidade natal de Dong'an, na província de Hunan, em uma tentativa de incentivar o público a apoiar o programa local de combate à pobreza.

"A resposta esmagadora do público durante esta sessão me encheu de gratidão", disse Li. "Mais uma vez, estou grata pela incrível generosidade dos meus fãs e por esta plataforma em que posso espalhar amor e positividade por toda a nação."

Faça a música acontecer

Após se inscrever em 13 de fevereiro, Li rapidamente se tornou uma das streamers mais seguidas da plataforma online e ganhou 1,5 milhão de seguidores em 100 dias. Agora com 1,8 milhão de fãs, a cantora em ascensão já acumulou um total de 40 milhões de visualizações em transmissões ao vivo, e 400 mil usuários Kuaishou assistem à sua performance todos os dias.

Dona de uma voz maravilhosa que revela uma personalidade extrovertida e bem-humorada em cada canção, Li leva às suas músicas histórias pessoais sobre como perseguir sonhos com perseverança e trabalho árduo. Cem dias após a inscrição no Kuaishou, a jornada musical de Li na plataforma já lhe rendeu um público mais amplo, incentivando assim mais compositores iniciantes a seguirem os próprios sonhos.

"A minha maior esperança sempre foi levar mais músicas de alta qualidade ao meu público nesta plataforma", revelou Li. "Tudo o que quero é criar algo para os fãs, para esta incrível comunidade musical, um espaço virtual para que as pessoas se conectem umas com as outras, vejam alguns dos seus artistas favoritos e ouçam as trilhas sonoras que ressoam nos seus corações."

"Mais músicos profissionais com visões semelhantes estão vindo ao Kuaishou para desenvolver a carreira e estabelecer os seus próprios círculos de amizades. Isso me faz ver que o Kuaishou se tornou uma comunidade em que os músicos podem explorar novas oportunidades e criar músicas mais significativas para si próprios e para os fãs."

"Adoro esta plataforma inclusiva que recebe pessoas de todos os estilos de vida, e músicos com criatividades dinâmicas inspiradas em experiências pessoais. É uma comunidade em que cada um pode se ver crescer, aprender e compartilhar, aproveitando os recursos e ferramentas para gerar mudanças significativas na indústria musical."

Sobre a Kuaishou Technology

A Kuaishou Technology, com sede em Pequim, na China, é responsável pelo Kuaishou, uma das principais plataformas sociais de vídeos curtos do mundo inteiro, ostentando mais de 300 milhões de usuários ativos diariamente desde 2011. Os usuários podem usar a plataforma para criar e divulgar vídeos a amigos e comunidades por meio de posts, curtidas e comentários. Conhecido pela ativa e vibrante comunidade de mais de 300 milhões de usuários, o aplicativo está disponível para iOS e Android.

