Kudona: Moderne opsparing - hvordan kan man tjene renter i dag?

VILNIUS, Litauen og HAMBURG, Tyskland, 15. juni 2022 /PRNewswire/ -- Opsparere i hele Europa har i længere tid haft en hård modstander: ECB's politik omring den pengepolitisk rente. For når renterne er lave – og som nu, hvor den pengepolitiske rente er nul procent – låner bankerne mange penge. Det betyder omvendt også, at der samlet set er flere penge i omløb – hvilket giver en høj inflation. Dette går ud over privatpersoners og virksomheders købekraft og gør traditionelle opsparingstilbud som en sparekonto eller en pengemarkedskonto (MMA), som der heller ikke er næsten renter på, forældede.

Spørgsmålet for investorerne er derfor logisk: Hvordan kan man investere sine penge rentabelt på trods af disse omstændigheder eller bare undgå en del af værditabet? Der har været bedre tider for opsparing gennem individuelle aktier, fonde og ETF'er. Global politisk usikkerhed og deraf medfølgende kriser har ført til faldende kurser og renter.

Derfor lyder svaret på dette spørgsmål: "Decentral økonomi" (kort: DeFi). På lang sigt har den decentraliserede finansielle sektor potentiale til at revolutionere den klassiske banksektor og måske endda gøre den helt overflødig. I modsætning til konventionelle finansielle markeder er der ingen institutioner, der agerer som såkaldte "mellemmænd". Transaktioner foregår i realtid, og takket være blockchain er hver proces altid dokumenteret på gennemsigtig vis. Dette resulterer i væsentligt lavere transaktionsomkostninger og højere afkast til investorer.

Udover investeringer i kryptovalutaer, hvoraf nogle kan svinge ret meget, kan investorer tjene høje renter ved at veksle deres penge til såkaldte stablecoins og derefter låne dem ud på DeFi-platforme og modtage renter. Værdien af disse stablecoins er knyttet til en klassisk valuta og er derfor grundlæggende udsvingssikker. Renterne er også væsentligt mere attraktive end i den klassiske finansverden. Dermed kan DeFi-renterne blive den sidste attraktive bastion for opsparere.

Om forfatteren:

Fabian Scholz er CEO for Kudona, en DeFi FinTech-virksomhed, der har udviklet en revolutionerende elektronisk "passbook", som giver detail- og erhvervskunder mulighed for at tjene højere dag-til-dag-renter ved hjælp af DeFi-protokoller.

