Kühles Blut bewahren in Tokio - Hitze- und Feuchtigkeitsmessung in höchster Präzision

TOKIO, 27. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die olympischen Pferdedressur-Wettbewerbe sind bereits in vollem Gange. Bis morgen früh werden sich alle Pferdesportler mit der Ankunft der letzten Springpferde in ihrem vorübergehenden Zuhause in der historischen Pferdesportanlage in Baji Koen niedergelassen haben. Um unseren Pferden und unseren Athleten eine optimale Leistung im Tokioter Klima zu ermöglichen, haben die FEI (die internationale Dachorganisation des Pferdesports) und das Organisationskomitee der Olympischen und Paralympischen Spiele (TOCOG) in Tokio umfassende Protokolle zur Hitze- und Feuchtigkeitsmessung eingeführt.