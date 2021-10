Kun, le concept-car de SAIC Motor, dévoilé à l'Expo de Dubaï

L'Expo de Dubaï ouvrira officiellement ses portes le 1er octobre. Le tout dernier concept-car de SAIC Motor, « Kun »,constituera l'élément d'exposition le plus éblouissant avec le satellite chinois Beidou et le chemin de fer à grande vitesse de Chine, démontrant au monde entier la puissante force d'innovation et le charme technologique unique de la fabrication haut de gamme de la Chine. Dans le même temps, les marques propres de SAIC Motor, MG et MAXUS, présenteront leurs derniers modèles en tant que véhicules officiels désignés pour le pavillon de la Chine pendant l'exposition.

Une vision de la « Mobilité intelligente » pour une vie meilleure

L'Exposition universelle, qui a une longue histoire de plus de 160 ans, est connue comme « l'événement olympique des milieux économiques, technologiques et culturels » et est devenue une scène mondiale pour exposer de nouveaux concepts, de nouvelles idées et de nouvelles technologies. « Tout commence à l'Exposition universelle ». Les trains, les lumières, les téléphones, les avions, les autoroutes et d'autres technologies et concepts qui ont été lancés pour la première fois à l'Exposition universelle sont progressivement entrés dans la vie quotidienne des gens et ont fortement favorisé le progrès continu de la société humaine.

Lors de l'Expo 2010 de Shanghai, SAIC Motor a construit un pavillon d'entreprise automobile, décrivant une image souhaitable de « Direct to 2030 » (En route pour 2030) avec zéro émission, zéro accident de la route, sans dépendance à l'égard du pétrole et sans embouteillages.

Lors de l'Expo 2020 de Dubaï, SAIC Motor présentera le concept « Kun », créé conjointement par les équipes de design avant-gardistes de Shanghai et de Londres. Citant la légende du « Léviathan » dans Carefree Soaring de Zhuangzi, inspiré par « le monde et la Chine, la montagne et la mer », le concept « Kun » intègre l'interaction de la bio-intelligence, l'énergie photosynthétique, le siège zéro gravité, l'interaction de l'image holographique et les technologies avancées de conduite autonome, et présente une belle image de la mobilité intelligente qui ne sera pas limitée par l'espace à l'avenir et de la fusion des environnements de l'homme et du véhicule. Elle offrira au public international de l'Expo une expérience unique « un regard sur la technologie, un regard sur l'avenir et un regard sur la Chine ».

Une image de marque chinoise « verte et intelligente »

SAIC Motor représente l'industrie automobile chinoise et crée activement une image innovante « verte et intelligente » à l'Expo de Dubaï. SAIC Motor a mis en place une chaîne industrielle automobile mondiale comprenant la R&D, le marketing, la logistique, les pièces détachées, la fabrication, la finance, les voitures d'occasion, etc. Ses produits et services sont appréciés dans plus de 70 pays et régions du monde.

S'appuyant sur les avantages des technologies innovantes telles que les véhicules à énergies nouvelles et les réseaux intelligents, SAIC Motor crée activement une compétitivité internationale différenciée. De janvier à août de cette année, les ventes sur les marchés étrangers ont dépassé 370 000 unités, soit une augmentation de 106,4 % en glissement annuel, ce qui place la société au premier rang des ventes à l'étranger des constructeurs automobiles chinois. Parmi ces ventes, la marque MG a atteint 182 000 unités, soit une augmentation de 83,9 % en glissement annuel. Les ventes de MG dans les pays développés ont représenté près de 40 % et ont permis à la marque de remporter le titre de « championne des ventes à l'étranger d'une seule marque en Chine ». Les ventes de véhicules à énergies nouvelles de marques propres dans les pays européens développés ont atteint près de 19 000 unités, soit une augmentation de 133 % en glissement annuel, classant ainsi la société au premier rang des segments de véhicules dans des pays tels que le Royaume-Uni, la Norvège, le Danemark et l'Islande. Dans le même temps, le système de réseaux intelligents « i-Smart » a été populaire auprès des consommateurs en Thaïlande, en Inde, en Indonésie et dans d'autres pays. Il a été utilisé sur plus de 30 modèles étrangers et a activé plus de 130 000 utilisateurs.

