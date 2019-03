Kunststoff-Nachhaltigkeit: Dominica trägt am wenigsten zum Klimawandel durch grünes Ethos bei - CS Global Partners

Obwohl Podiumsdiskussionen weitgehend den britischen Markt betrafen, hoben mehrere Sprecher hervor, dass die Auseinandersetzung mit Kunststoff-Nachhaltigkeit im weiteren Kontext wegweisend für die Zukunft ist. Sian Sutherland, Mitbegründerin der Kampagnen-Gruppe A Plastic Planet (Ein Plastikplanet), machte eine treffende Bemerkung über die Bedeutung der Fokussierung auf den gesamten Lebenszyklus eines Kunststoffprodukts: „Wenn es nie recycelt wird, dann ist es ein Einweg-Plastikprodukt.‟ Joe Franses, Sustainability Vice President bei Coca-Cola European Partners, stimmte zu, dass nachfüllbare Verpackungen und Rückgabe-Systeme mit Pfand eine mittelfristige Lösung sein könnten, und rät Unternehmen, „es für Verbraucher einfacher zu machen‟, daran teilzunehmen. Die kleine Karibikinsel Dominica wurde während des Gipfels in Bezug auf die Umsetzung von mehr Umweltinitiativen als größere Volkswirtschaften erwähnt, wie ihr jüngstes Verbot von Einweg-Plastikprodukten und ihr Nachhaltigkeits-Ethos, das sich in ihren Hauptwirtschaftssektoren widerspiegelt.

Die amtierende Hochkommissarin von Dominica für Großbritannien, Janet Charles, besuchte die Veranstaltung und erklärte in einem Interview für die Zeitschrift Truly Belong, warum Dominica Umweltinitiativen schneller als die große Mehrheit der Welt umsetzen konnte. Im Hinblick auf das umfassende Kunststoff-Verbot, das am 1. Januar dieses Jahres in Dominica in Kraft trat, merkte sie an, dass die Regierung und die Bevölkerung auf keine Schwierigkeiten stießen. „Es gab Aufklärungsprogramme und Schulungen für die Öffentlichkeit (…) und die Regierung leistete fantastische Arbeit, um das Verbot durchzusetzen‟, verdeutlichte sie. „In Dominica recyceln wir bereits, so lange ich mich erinnern kann (…). Wir tun dies für unsere Zukunft.‟ Frau Charles zitierte das bedeutende Verspechen, das von Premierminister Roosevelt Skerrit gegeben wurde, nämlich Dominica zur „weltweit ersten klimaresistenten Nation‟ zu machen. Frau Charles sagte zum Abschluss, dass Dominica am wenigsten zum Klimawandel beiträgt, obwohl es sich „an vorderster Front‟ befindet und „die Auswirkungen des Klimawandels‟ aus erster Hand erlebt.

Neben dem Kunststoff-Verbot ist Dominica ist für seine florierende Ökotourismus-Industrie bekannt, den Bau neuer, hurrikansicherer sozialer Wohnungen und das Bestreben, die gesamte Bevölkerung mit sauberer Energie durch die Investition in eine Geothermieanlage zu versorgen. Alle diese Umweltinitiativen werden entweder teilweise oder vollständig durch das Citizenship by Investment Programmedes Landes gesponsert, das Financial-Times-Experten zufolge als das angesehenste der Welt gilt. Dominica sucht ausländische Investoren, die es sich als Wirtschaftsbürger wünscht, sorgfältig aus. Diese leisten dann einen finanziellen Beitrag zum wirtschaftlichen Diversifizierungs-Fonds oder eine Investition in im Voraus genehmigte Immobilien, die den Tourismussektor unterstützen. Letzteres umfasst Öko-Luxusvillen und umweltbewusste Hotels wie Secret Bay, Jungle Bayy, Marriots Anichi Resort, Kempinskis Cabrits Resort, Hiltons Tranquility Beach und andere.

