KVS Technologies signe un accord stratégique de 60 millions de dollars US avec la société américaine Spright pour fournir des services d'inspection des infrastructures linéaires par drone en Amérique du Nord

DENVER, 16 septembre 2021 /PRNewswire/ -- KVS Technologies , principal fournisseur de services d'inspection par drone de bout en bout pour les entreprises de services publics, a conclu un accord stratégique avec Spright,la nouvelle division de drones de l'entreprise Air Methods . Dans le cadre de cet accord, KVS Technologies inaugurera ses services en Amérique du Nord, Spright assurant exclusivement tous les vols d'inspection des infrastructures linéaires. Ce partenariat réunit deux acteurs clés au sein de la technologie des drones et des opérations de vol commercial, dans le but d'acquérir une position de leader sur le marché américain de l'inspection des infrastructures linéaires.

Le réseau électrique est l'infrastructure la plus importante au monde, mais il est vieillissant et vulnérable, une grande partie étant utilisée au-delà des prévisions. Dans le même temps, l'électrification croissante fait peser d'énormes contraintes sur ces ressources. La mise à niveau de l'infrastructure électrique américaine prendrait des décennies, tandis que le coût de son remplacement est prohibitif. Pour répondre à la demande avec les ressources existantes, les entreprises de services publics doivent augmenter la production électrique de leur réseau existant, tout en augmentant le temps de service. Les méthodes traditionnelles d'inspection, de maintenance et de réparation comprennent l'utilisation d'hélicoptères volant à basse altitude ou le recours à des monteurs de lignes travaillant manuellement au sol, ce qui n'est ni efficace ni idéal pour la santé, la sécurité et l'environnement.

KVS Technologies a développé et commercialisé une solution unique pour aider les entreprises de services publics à répondre à de nombreuses demandes d'électrification et à augmenter la capacité de leur réseau. Il s'agit d'un système d'aéronef sans pilote (UAS) adapté, l'Explorer E30, qui est conçu pour effectuer des inspections aériennes à grande échelle de manière autonome et sans émettre de polluants. La solution comprend la gestion de la flotte, une suite logicielle pour les opérations de vol, et Grid Analytics, un logiciel pour la visualisation et l'analyse des données. La solution de KVS Technologies est conçue pour aider les entreprises de services publics à trouver les pannes et à y répondre plus rapidement, tout en offrant un moyen plus intelligent, plus écologique et plus sûr de surveiller et de maintenir les conditions de l'infrastructure électrique.

À l'heure actuelle, KVS Technologies dessert plus de 10 % des entreprises de services publics norvégiennes et a réalisé plus de 3 000 inspections du réseau électrique au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS) en Europe. Cet accord avec Spright, une division d'Air Methods, l'opérateur Part 135 le plus important et le plus expérimenté des États-Unis, signifie qu'il sera désormais en mesure d'étendre et de développer ses activités en Amérique du Nord. Le potentiel de croissance est important : les États-Unis comptent environ 3,1 millions de miles de lignes électriques, contre 62 000 miles pour la Norvège. Le certificat Part 135 permet de réaliser des vols de drones BVLOS sans exemption, en totale conformité avec les réglementations de la Federal Aviation Administration.

« Nous sommes ravis d'avoir trouvé en Spright un partenaire qui partage notre volonté de créer un avenir plus sûr et meilleur pour les gens partout dans le monde », déclare Cato Vevatne, cofondateur et PDG de KVS Technologies. « Nos clients en Europe ont vu comment l'utilisation de nos systèmes sans pilote pour l'inspection à grande échelle du réseau électrique présente des avantages opérationnels et environnementaux importants, et grâce à Air Methods, nous allons maintenant pouvoir offrir notre solution unique en Amérique du Nord. »

« Spright a été créé pour aider à résoudre un grand nombre des défis les plus difficiles auxquels sont confrontées les communautés en Amérique du Nord », a déclaré Joe Resnik, président de Spright. « Les défis actuels en matière d'infrastructure nécessitent l'innovation et la technologie pour trouver des solutions plus efficaces et efficientes. C'est là que notre travail avec KVS Technologies fera la différence. En tirant parti des technologies émergentes, nous serons en mesure de résoudre plus rapidement de nombreux défis d'infrastructure d'une manière plus responsable, en mettant clairement l'accent sur la sécurité. »

À propos de Spright

Spright est la division drone d'Air Methods, créée pour aider à résoudre un grand nombre des défis les plus difficiles auxquels sont confrontées les communautés en Amérique du Nord. Cette solution innovante, basée sur les drones, a pour mission de tirer parti des technologies aéronautiques émergentes pour créer des solutions opérationnelles pouvant être mises en œuvre localement. Basée à Gilbert, en Arizona, Spright est un opérateur autonome relevant de la Partie 135, dont l'équipe dirigeante compte plus de 70 ans d'expérience opérationnelle en aviation.

À propos d'Air Methods

Air Methods ( airmethods.com ) est le premier service médical aérien, fournissant des soins vitaux à plus de 70 000 personnes chaque année. Avec près de 40 ans d'expérience dans le domaine médical aérien, Air Methods est le partenaire privilégié des hôpitaux et l'un des plus grands fournisseurs communautaires de services médicaux aériens. United Rotorcraft est la division produits de la société, spécialisée dans la conception et la fabrication de technologies aéromédicales et aérospatiales. La flotte d'Air Methods, qu'elle possède, loue ou entretient, compte plus de 450 hélicoptères et avions.

À propos de KVS Technologies

Fondée en 2015, KVS Technologies fournit aux services publics des solutions de bout en bout pour l'inspection et la numérisation des infrastructures critiques. L'entreprise s'appuie sur ses systèmes sans pilote et ses logiciels d'analyse de pointe, offrant aux clients un double numérique de l'ensemble de leurs infrastructures. En les aidant à travailler de manière plus intelligente, plus écologique et plus sûre, KVS Technologies assure un approvisionnement régulier et fiable en électricité à des millions de personnes. Pour en savoir plus, consultez le site kvstech.no .

