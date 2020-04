Kwai ajuda brasileiros a manterem a espalhar mensagens de solidariedade pelo país

"Tudo começou quando um amigo meu viu o manifesto de uma enfermeira que dizia que o hospital no qual ela trabalha precisava de diversos materiais básicos de proteção. Sensibilizados, nós preparamos kits para doação contendo sabonete, álcool em gel e máscaras. A notícia se espalhou pela comunidade e hoje já somos mais de 400 pessoas envolvidas," ele diz.

As doações são destinadas à compra de insumos hospitalares como máscaras, luvas, óculos, macacões, e álcool em gel. Já são mais de 100 mil mercadorias no total.

No entanto, ele nos lembra que os membros da comunidade têm recursos limitados e que a divulgação é necessária para que outras pessoas também participem.

"Depois que eu postei um dos nossos vídeos no Kwai, eu recebi muitas mensagens de apoio. Além de "likes" e "aplausos", muitos usuários se manifestaram a fim de ajudar."

"Eu também vejo muitas pessoas mostrando suas formas de lidar com o Covid-19. Durante a quarentena, elas continuam cantando, dançando e se exercitando em casa, aprendendo coisas novas e compartilhando suas experiências. Em um momento tão difícil, plataformas como Kwai têm o papel de disseminar esperança e energia positiva," ele diz.

Na última segunda-feira, dia 30 de março, o Kwai adicionou à plataforma uma página dedicada ao Covid-19. Com um layout simples e jornalístico, a página apresenta indicadores básicos sobre a epidemia e conta com informações importantes de como os usuários devem se proteger.

Através do link "Proteja-se", a página disponibiliza uma seleção de vídeos criados por seus usuários.

A página também disponibiliza diversos desafios. Um dos mais populares é o #futebolemcasa, no qual milhões de usuários são desafiados a praticar embaixadinhas com rolos de papel higiênico. Outro hashtag popular é #norítimo, no qual usuários dançam de acordo com as instruções de emojis que aparecem nas suas telas.



Sobre o Kwai

Kwai é uma plataforma social de compartilhamento de vídeos curtos. Os usuários criam seu próprio conteúdo compartilham online em um universo interativo de vídeos que permite que amigos e usuários conectem-se por meio postagens, curtidas e comentários. Kwai está disponível nos sistemas IOS e Android.

