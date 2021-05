Kwai se torna a primeira rede social da história a patrocinar a Copa América

Todos os usuários da plataforma poderão participar de desafios, ganhar prêmios e ter acesso a muitas surpresas. A parceria busca revolucionar de um jeito criativo a maneira de viver a festa do futebol, à distância, para que todos façam parte do torneio e tenham uma experiência inesquecível e divertida.

"Estamos muito orgulhosos de nos associarmos à CONMEBOL Copa América 2021 neste campeonato aguardado por todos os torcedores da região. Com esta iniciativa, o Kwai quer entreter e mudar a maneira e a experiência de assistir e desfrutar este tipo de torneio. Mostraremos muitos momentos cheios de emoção, por meio de conteúdos criativos, diferentes e exclusivos sobre a Copa", diz Mariana Sensini, diretora no Kwai no Brasil.

O público poderá acessar a conta oficial da CONMEBOL Copa América, na qual será postado os bastidores da competição, aproximando o torcedor do evento e das grandes estrelas do torneio. A plataforma terá ainda a conta @KwaiEmCampo, que publicará conteúdo exclusivo e divertido, como bate-papos ao vivo com convidados especiais sobre os jogos.

Em toda a Copa América, os torcedores de futebol, independentemente do país onde estiverem, viverão não apenas o tempo regulamentar do jogo com o Kwai, mas também serão testemunhas dos momentos fora de campo das seleções nacionais, para que possam desfrutar com seus jogadores favoritos os segundos mais emocionantes da Copa.

"Esta é a primeira vez que a CONMEBOL celebra uma parceria deste escopo por meio de uma plataforma de entretenimento digital. Estamos muito entusiasmados e animados com a possibilidade de alcançar milhões de usuários latino-americanos pelo Kwai e de que eles cheguem até nós com conteúdo nunca antes visto", diz Juan Emilio Roa, Diretor Comercial da CONMEBOL. "Sabemos que o futebol não é vivido apenas em campo, mas também em redes sociais, especialmente nesta época de restrições sanitárias. É por isso que estaremos trabalhando no conteúdo exclusivo da instituição e do Kwai para que os torcedores possam aproveitar cada momento da Copa como se eles estivessem lá".

O Kwai promove uma comunidade de criadores autênticos e incentiva as pessoas reais a compartilhar momentos divertidos da vida cotidiana. Os usuários encontram no app histórias incríveis e uma rede com a qual se identificam e se conectam rapidamente.

Por isso, e entendendo a paixão que o futebol gera, que o Kwai organizará eventos in-app durante as três semanas de competição. Os usuários poderão participar de desafios e criar vídeos com a música e bola oficial do torneio para compartilhar seus conteúdos esportivos mais divertidos.

"Acreditamos que tanto no Brasil como em toda América Latina há muitas oportunidades para ajudar os criadores de conteúdo a profissionalizar suas produções. Por conta do marco da parceria com a CONMEBOL Copa América 2021, lançaremos ainda um programa de incentivo e capacitação a criadores de conteúdo esportivo de US$10 milhões", conta Mariana Sensini.

Sobre o Kwai

Uma das aplicações gratuitas mais populares no Brasil, Kwai permite aos usuários criar seu próprio conteúdo e compartilhar vídeos on-line de forma fácil, inclusiva e acessível, em um universo interativo que torna possível que as pessoas se conectem umas com as outras. Com a missão de tornar a vida cotidiana mais divertida, Kwai acredita que todos os pequenos momentos da vida merecem ser compartilhados. O aplicativo está disponível nos sistemas iOS e Android, na App Store e no Google Play. Saiba mais em: kwai.com.

CONMEBOL Copa América Argentina - Colômbia 2021

A 47ª edição do torneio mais antigo de seleções nacionais do mundo será disputada em dois países anfitriões (Argentina e Colômbia), com 10 equipes participantes e será realizada em cidades localizadas nos extremos norte e sul do continente sul-americano.

Os 10 países sul-americanos membros da CONMEBOL (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela) participarão desta competição.

Nove títulos da Copa do Mundo da FIFA e algumas das maiores estrelas do futebol mundial estarão em campo para os 28 jogos desta edição, que acontecerá de 13 de junho a 10 de julho. A partida de abertura será disputada em Buenos Aires, enquanto a grande final será realizada na cidade colombiana de Barranquilla.

Vibra o Continente

A CONMEBOL Copa América tem um poder incrível: pode fazer tudo se mover, faz vibrar as emoções e os corações disparar. Ela faz as bandeiras voarem, as redes tremerem, as arquibancadas tremerem, os estádios tremerem. Sua história deixa todo o continente orgulhoso, e nosso futebol palpita com uma única força. Esta competição tem o poder de trazer à tona a melhor versão de nós para definir o que somos como sul-americanos: futebol, história, alegria e paixão.

#VibraOContinente

Kwai: C ONMEBOLCopaAmericaBR

