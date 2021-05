KX s'associe à Databricks pour permettre à la plateforme Lakehouse de prendre des décisions en temps ultra-réel

LONDRES, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- KX, un leader mondial de l'analyse en continu en temps réel, a annoncé aujourd'hui s'être associée à Databricks, la société de données et d'intelligence artificielle, pour accroître la valeur opérationnelle en unifiant toutes les données, les analyses et l'intelligence artificielle (IA) afin d'accélérer la croissance des analyses en temps ultra-réel dans de nouveaux secteurs de marché.

Le partenariat combine la puissance de la plateforme Lakehouse de Databricks avec les capacités d'analyse en continu à faible latence, de séries chronologiques et de l'edge computing (calcul de périphérie) de KX pour répondre conjointement à la demande du marché en matière d'informations exploitables en temps réel, demande mue par l'explosion des capteurs et la transformation numérique accélérée de tous les secteurs industriels.

Grâce à ce partenariat, des entreprises dans des secteurs tels que l'industrie automobile, les télécommunications et l'énergie, ainsi que les services publics, auront la capacité de prendre des décisions en temps réel pour l'automatisation et l'optimisation des processus critiques, notamment la détection et la correction automatisée des pannes, et la capacité de faire fonctionner les modèles d'analyse de simulation et d'apprentissage automatique pour une prise de décision en moins d'une seconde.

Pour les entreprises du secteur des services financiers, où le pouvoir de transformation des analyses en temps ultra-réel est parfaitement appréhendé, ce partenariat apportera une valeur ajoutée dans des domaines tels que la prise de décision automatisée sur la tarification et la négociation, la surveillance du marché en temps réel, la modélisation de la performance des échanges en temps réel et les analyses de l'impact sur le marché et de l'exécution des transactions.

« Databricks est un leader dans le domaine de la science des données, et l'intégration avec KX permet de combiner la science des données avec une intelligence continue exploitable afin de réduire le temps de compréhension et le temps de valorisation », déclare Gerry Buggy, responsable de la stratégie chez KX. Ce partenariat offrira encore plus de valeur à nos clients actuels des services financiers tout en faisant bénéficier de nouveaux secteurs de l'industrie de notre technologie d'analyse en continu de calibre mondial. »

La plateforme KX Streaming Analytics – construite sur kdb+, la base de données de séries chronologiques la plus rapide au monde – permet aux organisations de mettre en œuvre un processus d'intelligence active continue dans lequel l'apprentissage automatique intégré et le traitement d'événements complexes permettent une prise de décision rapide et l'implémentation d'actions automatisées proactives à exécuter à des vitesses inférieures à la seconde.

La plateforme Lakehouse de Databricks aide les organisations à accélérer l'innovation en unifiant les équipes dédiées à la gestion des données avec une plateforme ouverte et évolutive pour tous leurs cas d'utilisation axés sur les données. De l'analyse en continu et de l'IA à l'intelligence commerciale (ou BI, de l'anglais « business intelligence »), Databricks offre une architecture moderne qui unifie l'ingénierie des données, la science des données, l'apprentissage automatique et les analyses au sein d'une plateforme collaborative unique.

« Databricks fournit la base de données pour stocker et gérer toutes les données, les analyses et l'IA sur une plate-forme Lakehouse commune », a déclaré Pankaj Duggar, vice-président des partenariats produits chez Databricks. « Le partenariat avec KX aide les clients à transmettre des données à Databricks, en temps réel et en continu, pour accélérer la valorisation des cas d'utilisation de l'analyse en continu. »

Des discussions sont déjà en cours avec les clients pour déterminer rapidement la valeur de la solution. KX prononcera un discours liminaire et participera à une table ronde sur les services financiers lors du sommet Data + AI Summit 2021 de Databricks, qui se tiendra le 27 mai.

À propos de KX

KX, un leader de l'analyse de données en continu et en temps réel, fait partie de First Derivatives, un fournisseur mondial de technologies pouvant faire valoir 20 ans de collaboration avec certaines des plus grandes institutions financières, technologiques, automobiles, manufacturières et énergétiques du monde. KX Streaming Analytics, fondée sur la base de données de séries temporelles kdb+, est une plateforme de premier plan alliant intelligence opérationnelle, analyse en mémoire, analyse en continu et calcul haute performance. Cette plateforme offre la meilleure performance et la meilleure flexibilité possible pour des analyses et des applications à grand volume et à forte intensité de données dans de multiples industries. Le groupe compte 15 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique et emploie plus de 2 400 personnes dans le monde.

