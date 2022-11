KX unterstützt B2C2 für Trading Analytics und treibt damit weitere Innovationen im Bereich digitaler Anlagen voran

LONDON, 28. November 2022 /PRNewswire/ -- KX, Hersteller von kdb+, der weltweit schnellsten Zeitreihendatenbank und Analysemaschine, gibt bekannt, dass B2C2, der weltweit führende Anbieter von Krypto-Liquidität und Pionier im Bereich digitaler Vermögenswerte, seine Nutzung der leistungsstarken Echtzeit-Analysesoftware von KX ausgeweitet hat und nun auch das leistungsstarke Visualisierungstool KX Dashboards einsetzt. Da immer mehr institutionelle Unternehmen in die Welt der Kryptowährungen einsteigen, wird der verstärkte Einsatz von KX B2C2 dabei helfen, den Kunden maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen auf einem Niveau anzubieten, das eher dem einer erstklassigen Investmentbank entspricht.

KX, das seine Technologie in den anspruchsvollsten Datenumgebungen der Kapitalmärkte entwickelt hat, bietet B2C2 eine robuste, schnelle Echtzeit-Analyseplattform und leistungsstarke Dashboards für eine reichhaltige Datenvisualisierung, Business Intelligence und Berichtsfunktionen, die sich nahtlos an die Anforderungen der digitalen Märkte anpassen. Mit kdb+ als Kernstück gibt der KX-Analysetechnologie-Stack B2C2 die Möglichkeit, enorme Datenmengen zu verarbeiten und zu analysieren, sowohl Zeitreihen als auch relationale Daten, und zwar in kürzester Zeit und in großem Umfang, um aussagekräftige Informationen zu erhalten und in Sekundenbruchteilen wichtige Entscheidungen zu treffen.

Die Einführung von KX Dashboards, dem interaktiven und robusten Visualisierungstool für kdb+, folgt auf einen gründlichen Evaluierungsprozess von B2C2, das es unternehmensweit einsetzt.

Nicola White, Group CEO B2C2: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit KX, das B2C2 dabei unterstützt, datengesteuerte Echtzeit-Handelseinblicke und -entscheidungen für die Märkte für digitale Vermögenswerte zu liefern. KX ist bei den großen Finanzinstituten der Welt für seine branchenführende Technologie bekannt und angesehen, und die Arbeit mit ihnen deckt sich mit den Anforderungen unserer Kunden und Geschäftspartner."

James Corcoran, Chief Growth Officer von KX: „Wir freuen uns, dass wir unsere langjährige Beziehung zu B2C2 weiter ausbauen können, indem wir seine kontinuierliche Innovation und sein Wachstum im Bereich der digitalen Vermögenswerte unterstützen. Die Technologie von KX hat sich bei der Verbesserung einer breiten Palette von geschäftskritischen Daten- und Handelssystemen im Front-, Middle- und Back-Office-Bereich der meisten weltweit führenden Banken, Brokerhäuser und Wertpapierfirmen bewährt. Unsere Dienstleistungen wurden auf andere wichtige Teilnehmer des globalen Finanzsystems ausgeweitet, darunter auch auf die Kryptomärkte. Gemeinsam können wir weiterhin Innovationen im gesamten erweiterten Finanzdienstleistungssektor vorantreiben."

Der Erfolg von B2C2 beruht auf kryptonativer Technologie, ausgeklügeltem systematischem Market-Making und Risikomanagement sowie kontinuierlicher Produktinnovation. Es ist ein anerkannter Marktführer im Bereich der digitalen Vermögenswerte und bietet zuverlässige Liquidität unter verschiedenen Marktbedingungen, sodass ein breites Spektrum von Anlegern, darunter auch größere Institutionen wie Investmentbanken und Hedgefonds, Zugang zu Kryptowährungen und Derivaten erhalten.

Die KX-Technologie wurde für das moderne Daten-Ökosystem entwickelt und kann Zeitreihendaten und relationale Daten mit enormer Geschwindigkeit und in großem Umfang aufnehmen, speichern, verwalten und analysieren, unabhängig davon, wo sie in einem Unternehmen gespeichert sind. Die robusten Visualisierungs-Dashboards und die umfassende Integration mit Business-Intelligence-Tools von Drittanbietern ermöglichen es den Nutzern, schnellere und besser informierte Entscheidungen zu treffen, die einen schnellen ROI und einen messbaren Geschäftswert liefern. Eine kürzlich von Forrester Consulting durchgeführte Studie über die wirtschaftlichen Auswirkungen von KX ergab, dass Kunden bei der Einführung von KX einen Return on Investment (ROI) von 315 % und eine Amortisationszeit von weniger als 6 Monaten erreichen können.

Informationen zu KX

KX ist der Entwickler von kdb+, der laut unabhängigem Benchmarking schnellsten Zeitreihendatenbank und Analysemaschine der Welt. Die KX-Technologie wurde für die anspruchsvollsten Datenumgebungen entwickelt und wird von den weltweit führenden Unternehmen für ihre geschäftskritischen Datenanwendungen eingesetzt. Unsere branchenführende Software verarbeitet und analysiert Zeitreihen und relationale Daten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Skalierbarkeit und ermöglicht so aussagekräftigere Einblicke zur Entscheidungsfindung. Wir ermöglichen es Entwicklern und Dateningenieuren, hochleistungsfähige datengesteuerte Anwendungen zu erstellen und ihre bevorzugten Analysetools in der Cloud, vor Ort oder am Netzwerkrand zu optimieren. KX gehört zu FD Technologies plc und hat mehr als 15 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kx.com

Informationen zu B2C2

B2C2 ist mehr als nur ein Liquiditätsanbieter, sondern ein Pionier für digitale Vermögenswerte, der das Ökosystem der Zukunft aufbaut. Das Unternehmen hat den institutionellen Zugang zu Kryptowährungen erleichtert, indem es unter allen Marktbedingungen zuverlässige Liquidität bereitstellt. Der Erfolg von B2C2 basiert auf kryptonativer Technologie und kontinuierlicher Produktinnovation und macht das Unternehmen zum bevorzugten Partner für verschiedene Institutionen auf der ganzen Welt. B2C2 Ltd. wurde 2015 gegründet und gehört mehrheitlich dem japanischen Finanzkonzern SBI. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im Vereinigten Königreich, mit Niederlassungen in den USA und Japan.

B2C2 Ltd ist in England und Wales unter der Firmennummer 07995888 registriert und hat seinen eingetragenen Sitz unter der Adresse 86-90 Paul Street, London, EC2A 4NE. B2C2 Ltd ist die Muttergesellschaft der B2C2-Unternehmensgruppe. Die Produkte können von verschiedenen Mitgliedern der B2C2-Unternehmensgruppe angeboten werden, abhängig von der Gerichtsbarkeit des Kunden und dem regulatorischen Status des Produkts und/oder des Mitglieds der B2C2-Gruppe. B2C2 ist eine eingetragene Marke.

