Kylian Mbappé se junta a Pelé na família Hublot

Passado, presente e futuro - dois grandes homens reunidos pela paixão ao futebol e também pelo amor à vida!

"Kylian é o primeiro jogador de futebol, em atividade, que vai representar a marca. É o sucessor de Usain Bolt, com quem ele compartilha muitos valores. Ao se tornar embaixador da Hublot, Kylian se une às lendas do futebol, especialmente ao Rei Pelé. Dois homens que anunciaram seus valores conjuntos nas redes sociais recentemente. Acolher Kylian Mbappé na nossa família é uma mensagem poderosa: a fusão do tempo, o poder dos sonhos e da paixão, a magia de um esporte, de um atleta e dos valores que eles inspiram.

Kylian, antes de tudo, é uma linda pessoa, um homem que encarna o futuro e todas as suas possibilidades. Poder unir Pelé - o patriarca da nossa Família Hublot - e Kylian - nosso mais jovem embaixador - é um destes momentos únicos na vida, um instante em que o tempo para e marca a história para sempre!"

Ricardo Guadalupe, CEO da Hublot

"É um atleta fantástico, ele me fez vibrar durante a Copa do Mundo de 2018 e me deu vontade de tirar a poeira das minhas chuteiras, de encontrá-lo no campo. Ele ainda não percebeu isso por completo, mas acaba de fazer história; e principalmente, os instantes que viveu, os feitos que realizou, ele vai conservá-los profundamente dentro de si. Quando acompanhei suas partidas durante a Copa do Mundo, eu sentia meu corpo correndo, meus pés marcando, meu coração batendo, com esta alegria intensa da vitória. Eu precisava dizer isso a ele e, agora, eu tenho que encontrá-lo! Parabéns, e seja bem-vindo, Kylian!"

Pelé, Embaixador da Hublot.

"Encontrar o Senhor Pelé é uma honra imensa para mim. E estar ao seu lado na Família Hublot é motivo de orgulho. A Hublot, para mim, é uma verdadeira paixão. Já faz tempo que sou fã de seu relógios e seu estado de espírito. O encontro com Jean-Claude Biver e Ricardo Guadalupe, dirigentes desta fábrica, foi decisivo. Para mim, é importante que eu me identifique com os valores da marca à qual eu me associo, aos valores que dão vida à marca. A HUBLOT encarna esta fusão entre a inovação, novas tecnologias e materiais dos quais eu gosto. Eles apoiam incondicionalmente meu esporte e estiveram presentes nos meus melhores momentos no futebol; por isso, estou orgulhoso por me tornar o mais novo embaixador da marca - sendo o primeiro jogador em atividade! E por este motivo, eu sou Hublot!"

Kylian Mbappé, Embaixador da Hublot.

www.hublot.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/778618/Hublot_Mbappe.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/778617/Hublot_Pele.jpg

FONTE Hublot

Related Links

http://www.hublot.com