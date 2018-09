L'événement de promotion du tourisme Hangzhou-Royaume-Uni est lancé à Londres

LONDRES, 10 septembre 2018 /PRNewswire/ -- La Commission touristique de Hangzhou a réalisé une série de produits touristiques à l'expérience personnalisée qui « clame haut et fort » le caractère unique de Hangzhou. Cet événement promotionnel a également annoncé le lancement officiel d'activités marketing en ligne entre Hangzhou et Expedia. Près de 100 agents de voyage, journalistes et professionnels du tourisme culturel ont été invités à participer.

Lors de l'événement de promotion, Carey J Fletcher, le président de China Britain Travel Group, une agence de voyages de grande envergure du Royaume-Uni, a partagé, en tant que représentant de l'industrie touristique, l'état de l'environnement récent du marché touristique britannique et européen, a parlé des produits touristiques de Hangzhou et a fait des prévisions quant au développement futur des produits touristiques de Hangzhou. L'une des vidéos promotionnelles du tourisme diffusées, « Listening to Hangzhou », a donné aux agents de voyages européens un aperçu intuitif sur les ressources touristiques de Hangzhou, parmi lesquelles « Hangzhou Workmanship Apprentice - I learn skills in Hangzhou » (Apprenti en artisanat à Hangzhou : j'apprends à Hangzhou) qui a attiré l'attention de la salle et à la suite de laquelle les agents de voyages britanniques n'ont pu rester assis, un grand nombre d'entre eux se renseignant sur les méthodes pour participer. Ces dernières années, la Commission touristique de Hangzhou s'est engagée à intégrer des ressources sociales, transformant près de 100 ressources sociales en produits touristiques. Elle se consacre à fournir une expérience culturelle plus abondante et diversifiée aux clients, ce qui est en phase avec les préférences des voyageurs européens qui veulent connaître le quotidien des gens du pays.

L'événement a été organisé par la Commission touristique de Hangzhou et Expedia Group Media Solutions, la branche publicitaire d'Expedia Group qui offre une expertise du secteur et des solutions de marketing numérique qui permettent aux marques d'atteindre, d'intéresser et d'influencer les voyageurs. À travers le service « Hangzhou Holiday Pick 'n' Mix Service » d'Expedia, les visiteurs d'un site Web dédié se voient poser un certain nombre de questions concernant leurs préférences en matière de voyage, aidant à dresser un tableau de leur voyage idéal. Un itinéraire personnalisé à Hangzhou leur est ensuite présenté, reflétant leurs goûts et intérêts, avec la possibilité de planifier leur voyage et d'effectuer des réservations par le biais d'Expedia. Tous les participants ont la possibilité de gagner un voyage vers Hangzhou.

En outre, la campagne a utilisé les données provenant des réponses des utilisateurs pour mieux comprendre l'état d'esprit des voyageurs européens à l'égard d'Hangzhou et de ses nombreuses attractions. Ces informations seront intégrées dans un rapport, qui sera publié ultérieurement cette année, aidant Hangzhou à mieux comprendre le comportement des voyageurs du marché européen de plus en plus important. Pour en savoir plus, suivez le lien vers l'activité : https://hangzhouholiday.expedia.co.uk/

Les utilisateurs participants seront interrogés sur leurs préférences de voyage, élaborant de manière personnalisée un itinéraire autour des attractions de Hangzhou plus adapté aux touristes européens. En outre, les mégadonnées des utilisateurs participants seront utilisées pour créer un rapport d'intérêt sur les touristes européens, afin de mieux comprendre leurs habitudes de voyage, contribuant à faire que davantage de touristes européens reconnaissent Hangzhou et visitent la ville dans un avenir proche.

Lors de l'événement, Andrew van der Feltz, le directeur principal d'Expedia Group Media Solution d'Expedia en charge de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie-Pacifique, a partagé ses connaissances sur le comportement et les habitudes de voyage des Européens et sur le processus de la campagne marketing en ligne. De nos jours, le paysage à lui seul n'est pas le principal argument de vente pour Hangzhou ; le service et les installations polyvalentes sont en train de devenir le plus gros argument de vente pour les voyageurs européens.

Hangzhou s'est engagé à bâtir un centre mondial dédié au tourisme et aux loisirs, des visites guidées animées par l'internationalisation, des vacances relaxantes, des expériences culturelles et des expositions commerciales, en utilisant ce modèle « Four in One » (Quatre en un) pour développer une nouvelle structure globale. En 2017, le nombre de touristes entrant à Hangzhou a atteint 4,02 millions de personnes, soit une hausse d'une année sur l'autre de 10,7 %, dont 545 900 touristes européens constituant 14 % du nombre total de touristes. Les mégadonnées montrent que le Royaume-Uni est devenu l'un des dix premiers pays d'origine pour le tourisme à Hangzhou. Cet événement promotionnel est également devenu une mesure importante pour améliorer l'influence internationale des marques touristiques de Hangzhou. Le marché touristique de Hangzhou est certain d'exploser.