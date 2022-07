L.A. Care Health Plan: 25 años de fortaleza

" A lo largo de la historia de L.A. Care, hemos mantenido nuestro compromiso con la misión de servir a las comunidades marginadas y de bajos ingresos del condado de Los Ángeles y apoyar la red de seguridad de atención médica necesaria a fin de garantizar el acceso a una atención de calidad para estas personas y familias" , señaló John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care. " Me enorgullece decir que L.A. Care siempre ha sido algo más que una simple tarjeta de plástico en la billetera de un miembro. Como parte de nuestro compromiso con la equidad en la salud, estamos trabajando para satisfacer las necesidades sociales de nuestros miembros, lo que no solo agrega valor a los miembros de nuestro plan de salud, sino que también apoya a nuestros proveedores que se esfuerzan por lograr los mejores resultados de salud posibles para nuestros miembros".

L.A. Care festeja su 25.° aniversario con dos anuncios importantes durante una celebración que se llevará a cabo hoy en la Universidad de Medicina y Ciencias Charles R. Drew.

En primer lugar, el plan de salud anuncia que su iniciativa Elevating the Safety Net ("Elevando la red de seguridad") alcanzará un hito de $100 millones al final de su año aniversario en el marco de sus esfuerzos por aumentar la cantidad de nuevos médicos en la red de seguridad del condado de Los Ángeles; esas clínicas y prácticas que ofrecen atención sin importar la capacidad de pago de una persona. La iniciativa de $155 millones, que se lanzó en 2018, ofrece subvenciones para clínicas y prácticas destinadas a contratar nuevos médicos en la red de seguridad y ofrece el reembolso de préstamos a facultades de medicina para los médicos que se comprometan a trabajar en la red de seguridad durante tres años. Hasta la fecha, se han contratado 139 médicos en la red de seguridad del condado de Los Ángeles, y hemos ofrecido reembolsos de préstamos a 144 médicos.

El segundo anuncio incluye otro programa en la iniciativa: cada año se otorgan ocho becas completas para la facultad de medicina. Hoy anunciamos el quinto grupo de becarios de L.A. Care, de los cuales cuatro asisten a David Geffen School of Medicine en la UCLA y cuatro asisten a la Universidad de Medicina y Ciencias Charles R. Drew (CDU).

"CDU está comprometida a desarrollar diversos líderes profesionales de la salud que se dediquen a la justicia social y a la equidad en la salud para las poblaciones menos favorecidas. La cantidad de trabajo arduo, perseverancia y sacrificio que necesita un estudiante para convertirse en médico viene acompañada de sus propios obstáculos que pueden afectarlo y distraerlo de la experiencia de aprendizaje", compartió Deborah Prothrow-Stith, decana y profesora de Medicina de la Facultad de Medicina de la CDU y rectora interina de la universidad. "Mientras la universidad trabaja diligentemente para capacitar a estos futuros médicos, las becas proporcionadas por la iniciativa "Elevating the Safety Net" de L.A. Care Health Plan los ayudan a tener tranquilidad para seguir enfocados en esta importante misión".

Dupre Orr, becado por L.A. Care, que fue el primero de su familia en asistir a la universidad, se graduó en California State Dominguez Hills y asistirá a la CDU.

"Aún estoy impresionado por haber sido seleccionado para la beca de L.A Care, pero me siento sumamente agradecido por la oportunidad, además de estar honrado y emocionado de formar parte del quinto grupo de becarios de Elevating the Safety Net", expresó Orr. "Esto me cambiará la vida, y no puedo expresar cuánto impactará esto en mi éxito al finalizar la facultad de medicina. Este es un sueño hecho realidad, y estoy ansioso por comenzar este proceso hasta convertirme en médico".

Los becarios de L.A. Care que asistirán a la Universidad de Medicina y Ciencias Charles R. Drew son:

Christopher Gonzalez

Hailey Gonzales

Trevon Morales

Dupre Orr

Al igual que la CDU, la David Geffen School of Medicine en la UCLA está comprometida con la diversidad en el personal médico.

"L.A. Care sigue mejorando nuestra comunidad de maneras significativas. Compartimos el compromiso de reducir las barreras para acceder a atención médica de alta calidad", sostuvo Steven Dubinett, MD, decano interino de David Geffen School of Medicine en la UCLA. "Este generoso programa de becas alivia la carga financiera que genera la facultad de medicina a nuestros estudiantes beneficiarios y les permite buscar puestos en comunidades históricamente desatendidas de Los Ángeles, lo que da lugar a mejores resultados de salud para las comunidades a las que atendemos".

Gladys Bello, quien se graduó en Antropología en la UCLA, permanecerá allí para obtener su título médico.

"Esta beca significa mucho para mí y reducirá la carga financiera que implica asistir a la facultad de medicina", señaló Bello. "Mi origen como latina de bajos ingresos y los conocimientos que he adquirido trabajando con minorías me han ayudado a comprender con mayor profundidad sobre cómo la pobreza presenta barreras significativas para un estilo de vida saludable. Mi objetivo es abogar por los desfavorecidos al concentrarme en el acceso a la atención preventiva y, en general, servir de intermediaria para las comunidades desatendidas".

Los becarios de L.A. Care que asistirán a la David Geffen School of Medicine en la UCLA son:

Gladys Bello

Christopher Hernandez

Leslie Nunez

Alejandro Quiñones Baltazar

Los asistentes al evento de hoy disfrutarán de una ceremonia especial de "batas blancas" para los ocho nuevos becarios. La celebración del 25.° aniversario de L.A. Care incluirá una campaña de la marca, una campaña en las redes sociales y, en otoño, los centros de recursos comunitarios de L.A. Care/Blue Shield Promise les ofrecerán obsequios por el 25.° aniversario a los visitantes. Para obtener más información sobre la historia y los logros de L.A. Care, visite nuestro sitio web en lacare.org/25years.

